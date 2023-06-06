Erros, bugs, perguntas - página 237

mql5:
O problema de carregar o indicador é um erro de compilação. Estamos agora a preparar uma actualização.

Bild 370. Tudo é o mesmo... ou seja, o indicador iCustom não pode carregar. tudo recompilado 10 vezes. cache limpo. o que mais fazer ?

2010.12.17 17:12:51 Core 1 2010.12.01 00:00:00 Perito retirado porque o indicador 43 não pode carregar [4802]
2010.12.17 17:12:51 O carregamento do núcleo 1 da FEOP EURUSD,H1 falhou

 
Pode escrever para o Service Desk com todos os detalhes de que necessita?

  • O sistema de bits e a versão do Windows.
  • Anexar código indicador
  • Registos terminais e assim por diante.
 
a inserção do indicador de propriedade "FEOP.ex5" no código EA ajudou, mas:

1) funcionava antes sem ele

2) a ajuda da MQL descreve a utilização desta propriedade como"Nome indicador personalizado no formato "nome_do_indicador.ex5" .Os indicadores necessários para os testes são determinados automaticamente a partir da chamada da função iCustom(), se o parâmetro correspondente for especificado como uma string constante. Para outros casos (utilização da função IndicatorCreate() ou utilização de string não constante no parâmetro especificando o nome do indicador) esta propriedade deve ser... "

ou seja, de facto, o iCustom não determina automaticamente os indicadores necessários para os testes a partir da chamada de função, tal como é declarado.



 

Em mql4 foi possível definir a cor de preenchimento para objectos Rectangle, Triangle, Ellipse.

Em mql5 não encontrei tal opção, e os objectos são exibidos apenas como contornos.

Uma pergunta: os criadores esqueceram-se de incluir tal característica ou retiraram-na intencionalmente?

Se ainda for possível, especificar a funcionalidade que o permite.

 
Ajuda no MetaTrader 5 → Analytics → Objectos → Formas → Elipse

Os parâmetros gerais dos objectos são descritos na secção correspondente.

A fim de preencher um objecto com a cor das suas linhas, deve activar a opção "Desenhar objecto como fundo" no separador "Geral".


 
Sim, já está, obrigado.

Preciso de colocar a bandeira OBJPROP_BACK para verdadeira.

 
Cavalheiros, alguém sabe calcular o cruzamento do preço com uma diagonal(linha de tendência)?
Re-downloaded e instalado o MT5 noutro disco, abriu uma nova conta demo em MetaQuotes-Demo. Versão 370.

Posso ligar EAs a partir da pasta Advisors, e só existem ficheiros não compilados em formato mq5.

Mas estão anexados à tabela e as suas propriedades estão disponíveis no testador.

Agora não há necessidade de as compilar?

Os meus Expert Advisors nos formatos mq5 e ex5 copiados para a pasta Experts não são visíveis no navegador e não estão disponíveis no menu "Insert-Experts".

A versão do SO é Vista 32 bits.

O código Expert Advisor da pasta Exemplos - Moving Average.

 
sumkin75:
Cavalheiros, alguém sabe calcular o cruzamento do preço com uma diagonal(linha de tendência)?

De MT4 double level=(TimeCurrent()-T1)*(P2-P1)/(T2-T1)+P1;

Conseguiu-o.

 

Encontrei onde descarregar os peritos.

Tenho C:Utentes©©AppData©Roaming©MetaQuotes©Terminal

