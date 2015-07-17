Buracos
Caros programadores!
As actualizações estão a sair regularmente, mas as séries cronológicas são tão vazantes como sempre. Alguém vai prestar atenção a isto?
Aqui está um exemplo de um buraco no gráfico de minutos que mede mais de oito horas.
Obrigada, irá analisar o assunto.
Hoje sentei-me e quando mudei para um novo dia, a libra ficou outra vez confusa. Após o período de renovação da corrente restaurada, ao mudar para outros castiçais TFs desapareceu.
Um reinício completo da MT ajudou.
Pode ajudar na procura de erros;)
Não sei porque reparei neste momento que ekspert escreveu um erro ao ler um conjunto de castiçais intradiários e apagou.
Nem que seja só para os buracos.
Não sei quem é tão criativo, mas com cada versão do software, vêm "ideias geniais".
Compreendo que é mais fácil e mais conveniente guardar o histórico dos minutos nos computadores dos clientes, mas
Se definir o MT5 por ALPARI, por exemplo, verá que não há barras para H2, H3, H6, H8, e agora para H4!
Em vez deles - as barras diárias, ou seja, num gráfico, por exemplo H4 estão nos primeiros dias, e depois, a partir do momento em que o BD já está em minutos para calcular H4, há 6 barras num dia.
O mesmo se passa nos gráficos de minutos. Desde o início da história disponível, as barras diárias vão, e depois as barras do período seleccionado continuam.
Por exemplo, em ALPARI há bares diários nos minutos(!!!) até 12 de Junho no momento actual, e depois inicia os bares dos minutos (neste caso, o dia de transição de 12 de Junho é repetido no bar diário e na versão dos minutos). Compreendo que 12 de Junho é feriado, mas onde está o sentido de proporção?
De que tipo de análise técnica podemos falar se mesmo as linhas de tendência simples vagueiam quando se alteram os prazos?
Para que serve uma tal confusão?
Compreendo que é mais fácil e mais conveniente para as empresas clientes MKY guardar o histórico minuto nos computadores dos clientes, mas
instale por exemplo MT5 por ALPARI e verá que as barras para os períodos H2, H3, H6, H8, e agora para H4, NÃO!!
Em vez deles - as barras diárias, ou seja, num gráfico, por exemplo H4 estão nos primeiros dias, e depois, a partir do momento em que o BD já está em minutos para calcular H4, há 6 barras num dia.
O mesmo se passa nos gráficos de minutos. Desde o início da história disponível, as barras diárias vão, e depois as barras do período seleccionado continuam.
Leia a secção Organização do acesso aos dados, ela descreve o mecanismo de armazenamento e entrega do histórico.
O mesmo é válido para os gráficos de minutos. Desde o início da história disponível, os bares diários prosseguem, e depois os bares do período escolhido continuam.
Para ser justo, deve dizer-se que desde 1999 existem bares minúsculos (mais de 10 anos), enquanto antes de 1999 só existiam bares diários.
Este é um resultado muito, muito bom.
Uma vez que é agora um teste beta, pode haver problemas com os gráficos - estamos a trabalhar nisso.
Leia a secção Organização de Acesso aos Dados, ela descreve o mecanismo de armazenamento e entrega do histórico.
Dê uma vista de olhos na tabela de relógios da demonstração ALPARI e veja por si mesmo. O gráfico foi reaberto (antes disso não havia qualquer história).
Até 12 de Junho, inclusive, existem bares diários, e depois os horários recomeçam a partir de 12 de Junho, mas a cada hora.
Se alterar os prazos do gráfico - a história irá repetir-se em qualquer um deles até H12 inclusive. Na verdade, é muito mais complicado lá - 2 minutos têm bares diários até Junho, 12, depois bares de uma hora até Novembro, 27 e realmente bares de 2 minutos a partir das 13:10 de Novembro, 27.
Pode explicar o que se está a passar e porquê?
Para ser justo, deve ser mencionado que desde 1999, existem gráficos diários (mais de 10 anos), enquanto que antes de 1999, só existiam gráficos diários.
Este é um resultado muito, muito bom.
Uma vez que estamos agora em testes beta, pode haver problemas com os gráficos - estamos a trabalhar nisso.
Tanto quanto se pode ver pelo exemplo da ALPARI, eles tiveram minutos de algures por volta de 27 de Novembro de 2009 e horas a partir de 12 de Junho. E este é o seu cliente mais antigo. O pior é que um gráfico mostra três períodos de tempo ao mesmo tempo. De que tipo de análise podemos falar nesta situação?
Tanto quanto se pode ver pelo exemplo da ALPARI, eles tiveram minutos de algures por volta de 27 de Novembro de 2009 e horas a partir de 12 de Junho. E este é o seu cliente mais antigo. O pior é que existem três períodos de tempo num único gráfico ao mesmo tempo. De que tipo de análise estamos a falar nesta situação?
Podemos falar de testes beta.
Eles simplesmente não carregaram quaisquer minutos para a base de dados do histórico - este é apenas um ponto organizacional. No nosso servidor de demonstração mt5.metaquotes.net:1950 há 10 anos de minutos.
Pode falar de testes beta.
Apenas não têm minutos carregados para a base de dados do histórico - é apenas uma coisa organizacional. No nosso servidor de demonstração mt5.metaquotes.net:1950 há minutos para 10 anos.
Não o pôde experimentar - o seu servidor não abriu uma conta. No entanto, onde está a garantia de que um determinado corretor terá um historial completo de 10 anos de minutos? Muitos corretores oferecem cruzamentos que não têm um historial completo de 10 anos, quanto mais um historial completo de minutos.
O CQG tem uma história de um minuto que remonta a 1998 e o valor de um par de moedas para todo o período até à data é de USD 2,016. Fornecerá este historial aos corretores gratuitamente? Duvido. :)
Mesmo que isso aconteça, e quanto aos dados anteriores a 1998? Agora pode ver diariamente, semanalmente, etc., em alguns pares desde 1978.
Mais uma vez, coloca-se a questão - o que veremos nos monitores e em que se basearão os indicadores, conselheiros especializados, scripts, etc.?
Uma mistura de três períodos num só gráfico?
ALPARI tem uma tabela diária/semanal que começa em 1998.
IMHO, um erro de princípio.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Num gráfico constantemente aberto, há barras de saltar ao longo do tempo(em todos os períodos de tempo).
O botão Actualizar não tem qualquer efeito sobre o gráfico.
Após um reinício completo do Terminal, os buracos desaparecem.
... e este tem sido o caso desde há muito tempo.