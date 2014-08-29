Aprender e escrever juntos em MQL5 - página 36
Obrigado por tão completas respostas e peço desculpa pela minha pressa e desatenção ao estudar a documentação; as respostas estavam de facto contidas na descrição da função OnCalculate.
Aparentemente, fui demasiado rápido para forçar o processo de aprendizagem e faltei ao estudo das descrições OnInit e OnCalculate.
Yedelkin:
Será que estas linhas respondem à sua pergunta?
Neste caso, estes valores não podem ser calculados correctamente (não há historial suficiente para os calcular), pelo que lhes são estupidamente atribuídos valores zero.
// Eu teria preferido atribuir-lhes os dados de entrada correspondentes, mas isso não faz muita diferença.
Colocar incorrectamente a questão (é óbvio, escrevi o mesmo no comentário à linha, e compreendi que a atribuição de valor nulo está presente). Para parafrasear
Coloco na impressão e vejo que valores diferentes de 0 no ExtLineBuffer são atribuídos do limite-1 de índicepara as taxas de índice_total-1, mas no gráfico o indicador é desenhado em todo o espaço, hmm, então onde está a atribuição de valores(diferentes de zero) ao buffer do indicador no espaço de 0 para o limite-1?
ParafraseandoO facto de não poderem ser calculados e de não fazerem sentido é claro desde o início. Olhei, a 0 barra o valor de uma média simples (indicador), igualado ao valor máximo do preço (nem sempre), no início pensei que se tratava do número de barras apresentadas no gráfico e armazenadas no histórico, mudei esta definição para "ilimitado", o resultado não mudou, o indicador na primeira barra (esquerda) desenhada, e o seu valor é diferente de 0.
Verifiquei-o e parece o mesmo. O histórico nas definições é de 100000 barras, não quero verificar se há nenhum vazio, acredito).
Não tenho resposta para "como é possível", a melhor maneira de perguntar aos criadores (por exemplo, no tópico "bugs, bugs, perguntas", os criadores visitam-no muito regularmente).
Tenho a certeza que não aparecerão aqui milagres, muito provavelmente o terminal não mostra todo o histórico solicitado e as barras (programáticas) mais à esquerda disponíveis são simplesmente deixadas de fora. :)
Em geral, deve começar com os artigos Como escrever um indicador em MQL5 e Indicador por indicador em MQL5.
Além disso, existe um tópico especial na secção apropriada do fórum, que se destina a responder a tais perguntas - O que precisa de saber sobre indicadores
Boa noite, estou a investigar a estruturado resultado do pedido comercial (MqlTradeResult). Escrevi Print(9999999999999999999999) para esta estrutura respectivamente; para muitos valores Print escreveu zero, o que é isso!
Porque é que escrevemos estas linhas? Porque não analisamos o resultado?
Em relação aos zeros: Que tipo de zeros causam distúrbios?