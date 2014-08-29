Aprender e escrever juntos em MQL5 - página 41

Dimka-novitsek: Isto significa que a plataforma não suporta este par? 2012.09.21 16:23:17 Falha na criação de um cabo indicador iMA para o par CADJPY/PERIOD_D1, código de erro 4302
É necessário verificar por que razão ocorreu um erro. O código de erro não indica a razão exacta pela qual o símbolo não é seleccionado - quer o programador não tenha fornecido a ligação do símbolo requerido, quer o símbolo não seja suportado pelo fornecedor de citações específico.
 
Yedelkin:
É necessário verificar por que razão o erro ocorreu. Afinal, o código de erro não diz por que razão o símbolo não é seleccionado - se o programador não forneceu uma ligação ao símbolo correcto, ou se o símbolo não é realmente suportado por um determinado fornecedor de citação.

Obrigado!!! Certo! Tenho pensado sempre em algo do género,

Eles estão a interromper.

mas como? Sim, estou a agir como se da ajuda...

 
Dimka-novitsek mas como? Sim, estou a agir a partir da ajuda...
Não existe um código pronto, mas eis uma ideia: SymbolsTotal() dá o número total de todos os símbolos. Resta pesquisar através destes símbolos e descobrir se o símbolo procurado está presente entre eles. Se não, imprima-o, e se sim, verifique se o símbolo desejado está seleccionado em Market Watch. Se não, ligue-o.
 
OBRIGADO!!!
 
Há alguma forma de simular tiques para o fim-de-semana?
 
Óptimo!!! Obrigado!!! Uau, eu próprio não pensei nisso... Diga-me, não percebo onde estão escritas as impressões digitais no testador, ou se estão escritas. Não os vejo no diário de bordo do testador!
 
Dimka-novitsek: Diga-me, não sei onde estão escritas as impressões digitais no provador, ou se estão. Não os vejo no diário de bordo do testador!
Clique com o botão direito do rato no separador e haverá opções
 
Obrigado!!! Agora...
 

Boa noite! A um tópico antigo

Eu uso a função SymbolsTotal() para descobrir que existem 101 símbolos (uau!!!) .

E o mais importante - algo como este símbolo é estúpido não reconhece. Aqui.

Este é ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL.
4801
Símbolo desconhecido

Mas se precisar, aqui, olhe para as telas se puder e precisar

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

double CalculateStrengthPairsTF(string a_symbol, ENUM_TIMEFRAMES a_timeframe) {

SymbolSelect(
  a_symbol,       // имя символа
  true      // включить или выключить
   );

    int DIGITS_ = SymbolInfoInteger(a_symbol,SYMBOL_DIGITS);
   //---
    MqlTick last_tick;
   if(SymbolInfoTick(a_symbol,last_tick));
   double BID_ = last_tick.bid;
   BID_ = NormalizeDouble( BID_, DIGITS_);
  // Print("a_symbol");Print(a_symbol); Print("a_timeframe");Print(a_timeframe); Print( "Period_");Print( Period_); ResetLastError();
    MA_handle=iMA(a_symbol,periodd(a_timeframe),Period_,0,method_ma,price_applied);
    //--- заполнение массива MA[] текущими значениями индикатора iMA
   //--- в массив будет записано 100 элементов
   
 //--- если не удалось создать хэндл
   if(MA_handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- сообщим о неудаче и выведем номер ошибки
      PrintFormat("Не удалось создать хэндл индикатора iMA для пары %s/%s, код ошибки %d",
                  a_symbol,
                  EnumToString(a_timeframe),
                  GetLastError()); ResetLastError();} 
                  
                  
  int Total= SymbolsTotal(true);Print("Total");Print(Total);                 
  int Dotal= SymbolsTotal(false);Print("Dotal");Print(Dotal);        
   
   
   CopyBuffer(MA_handle,0,0,100,MA);
   //--- задаём порядок индексации массива MA[] как в MQL4
   ArraySetAsSeries(MA,true);  
   double iMA_ = NormalizeDouble(MA[0], DIGITS_);
           
   ATR_handle=iATR(a_symbol,periodd(a_timeframe),Period_   );
   CopyBuffer(ATR_handle,0,0,100,ATR);
   ArraySetAsSeries(ATR,true);
   double iATR_ = NormalizeDouble(ATR[0], 4);
   double for_ret = 0;
   if (iATR_ > 0.0) {
      for_ret = 100.0 * (MathAbs(BID_ - iMA_) / iATR_);
      if (BID_ < iMA_) for_ret = -1.0 * for_ret;
   }
   return (for_ret);
}



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
Dimka-novitsek: Eu uso SymbolsTotal() para descobrir que existem 101 caracteres no total (uau!!!) .

Mais importante ainda, não reconhece o símbolo. Aqui.

ERR_INDICADOR_SÍMBOLO_UNKNOWN_SYMBOL
4801
Símbolo desconhecido

Também não há nenhum símbolo CADJPY no meu terminal. Veja desta forma: Cntrl+M, clique com o botão direito, opção "Symbols...".
