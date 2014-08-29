Aprender e escrever juntos em MQL5 - página 41
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
É necessário verificar por que razão o erro ocorreu. Afinal, o código de erro não diz por que razão o símbolo não é seleccionado - se o programador não forneceu uma ligação ao símbolo correcto, ou se o símbolo não é realmente suportado por um determinado fornecedor de citação.
Obrigado!!! Certo! Tenho pensado sempre em algo do género,
Eles estão a interromper.
mas como? Sim, estou a agir como se da ajuda...
Boa noite! A um tópico antigo
Eu uso a função SymbolsTotal() para descobrir que existem 101 símbolos (uau!!!) .
E o mais importante - algo como este símbolo é estúpido não reconhece. Aqui.
Este é ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL.
4801
Símbolo desconhecido
Mas se precisar, aqui, olhe para as telas se puder e precisar
Mais importante ainda, não reconhece o símbolo. Aqui.
ERR_INDICADOR_SÍMBOLO_UNKNOWN_SYMBOL
4801
Símbolo desconhecido