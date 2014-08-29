Aprender e escrever juntos em MQL5 - página 40
Não é a pega do indicador que é redesenhada, mas as construções gráficas do próprio indicador. O cabo é apenas um valor inteiro.
De alguma forma, é irrealista escrever no seu interior!
Deixem-me explicar em termos simples. O indicador pode ser executado de duas maneiras: manualmente e de forma programática. Em ambos os casos, o terminal cria e suporta os mesmos processos de cálculo. Após o arranque suave, como no manual, basta iniciar o indicador uma vez, e depois este será calculado de acordo com o código. Para um início de programa do indicador, são utilizadas a função iCustom() e as suas funções análogas. Uma vez iniciado com sucesso o iCustom() com o conjunto correcto de parâmetros, os processos de cálculo apropriados funcionarão da mesma forma, tal como funcionam no início manual.
Vários indicadores podem ser lançados programmaticamente ao mesmo tempo. Um cabo é apenas um identificador que lhe permite abordar um determinado processo computacional. Usando uma pega, pode copiar os dados calculados de um determinado indicador lançado programmaticamente.
Assim, a fim de iniciar o indicador programmaticamente e obter o seu manuseamento, em geral, basta fazê-lo no OnInit(). Não se inicia o indicador manualmente com cada tick para o "redesenhar".
Como é que não é seleccionado? O que não é seleccionado? O que é MarketWatch? O que é o símbolo? Par de divisas? Portanto, não, tenho um par de moedas no meu código como uma entrada de função muito bem!
Na verdade, ERR_MARKET_NOT_SELECTED 4302 Símbolo não seleccionado em MarketWatch - tratando do assunto de forma mais aprofundada, como onde está a raiz do problema.
Veja-se a função SymbolSelect(). MarketWatch é a janela do Market Watch. Antes de fazer uma pergunta, tente encontrar a resposta usando a pesquisa do fórum no canto superior direito.
P.S. Não é necessário escrever um agradecimento em cada post. :)
Sim.
A impressão foi verificada, desta forma.
E sabe, a verificação mostrou que a função aceita parâmetros normais e sãos. Aí está. E vou percorrer os links para compreender melhor a questão ! Obrigado!
Vou até verificá-lo, e penso que sei como. Mas MarketWatch não foi encontrado no Google e Yandex, excepto por uma linha que foi fixada na nova versão.
Obrigado!!!
Isto significa que a plataforma não suporta este par? 2012.09.21 16:23:17 Falha na criação de um cabo indicador iMA para CADJPY/PERIOD_D1, código de erro 4302