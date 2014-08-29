Aprender e escrever juntos em MQL5 - página 40

O indicador entra no processo geral independente de recálculo dos indicadores, que decorre em paralelo com os peritos.
 
Dimka-novitsek: ... Mas o que é que fará com que o indicador volte a ser manuseado com novas carraças ou pelo menos com barras, se for criado no OnInit?

Não é a pega do indicador que é redesenhada, mas as construções gráficas do próprio indicador. O cabo é apenas um valor inteiro.

Dimka-novitsek:
De alguma forma, é irrealista escrever no seu interior!

Deixem-me explicar em termos simples. O indicador pode ser executado de duas maneiras: manualmente e de forma programática. Em ambos os casos, o terminal cria e suporta os mesmos processos de cálculo. Após o arranque suave, como no manual, basta iniciar o indicador uma vez, e depois este será calculado de acordo com o código. Para um início de programa do indicador, são utilizadas a função iCustom() e as suas funções análogas. Uma vez iniciado com sucesso o iCustom() com o conjunto correcto de parâmetros, os processos de cálculo apropriados funcionarão da mesma forma, tal como funcionam no início manual.

Vários indicadores podem ser lançados programmaticamente ao mesmo tempo. Um cabo é apenas um identificador que lhe permite abordar um determinado processo computacional. Usando uma pega, pode copiar os dados calculados de um determinado indicador lançado programmaticamente.

Assim, a fim de iniciar o indicador programmaticamente e obter o seu manuseamento, em geral, basta fazê-lo no OnInit(). Não se inicia o indicador manualmente com cada tick para o "redesenhar".

 
Obrigado!!!!
 
Obrigado! Basicamente, consegui-o. E assim tenho estado aqui sentado a pensar há duas horas. Bem, não estou satisfeito com o anúncio do hendle no init. Trata-se de um robô multi-moeda onde estão listados cerca de vinte pares de moedas. Em diferentes locais do robô há chamadas para as funções especificadas, são definidos diferentes períodos de tempo... O robô não é realista para declarar tantas pegas antes dos cálculos, ou seja, pode ser real, mas é um disparate... Em 4 funcionou e enferrujou!!! Estou realmente a lutar aqui...
int OnInit()
  {
//---
  if(Digits() == 3 || Digits() == 5) slip=slip *10; 
  //рисовка места под дашборд   
   time1 = 0;
   initGraph();
   ArrayInitialize(avg_,1);
//---
 ATR_handle=iATR(symbol,periodd(timeframe),period);
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Na realidade ERR_MARKET_NOT_SELECTED 4302 Nenhum símbolo seleccionado em MarketWatch - tratando da questão mais a fundo, como por exemplo onde está a raiz do problema.

Como é que não é seleccionado? O que não é seleccionado? O que é MarketWatch? O que é o símbolo? Par de divisas? Portanto, não, tenho um par de moedas no meu código como uma entrada de função muito bem!
 
Vou até verificá-lo, e penso que sei como. Mas não consigo encontrar a MarketWatch no google ou Yandex, excepto por uma linha que está fixada na nova versão.
 
Dimka-novitsek:
Na verdade, ERR_MARKET_NOT_SELECTED 4302 Símbolo não seleccionado em MarketWatch - tratando do assunto de forma mais aprofundada, como onde está a raiz do problema.

Como é que não é seleccionado? O que não é seleccionado? O que é MarketWatch? O que é o símbolo? Par de divisas? Portanto, não, tenho um par de moedas no meu código como uma entrada de função muito bem!

Veja-se a função SymbolSelect(). MarketWatch é a janela do Market Watch. Antes de fazer uma pergunta, tente encontrar a resposta usando a pesquisa do fórum no canto superior direito.

P.S. Não é necessário escrever um agradecimento em cada post. :)

 

Sim.

A impressão foi verificada, desta forma. 

 double iATRf (string symbol, int timeframe, int period, int shift  ){
  
  Print("symbol");Print(symbol); Print("timeframe");Print(timeframe); Print( "period");Print( period);Print("shift");Print(shift);  
  
    ATR_handle=iATR(symbol,periodd(timeframe),period);
   CopyBuffer(ATR_handle,0,0,100,ATR);
    ArraySetAsSeries(ATR,true); 
    return( ATR[shift]); }  

E sabe, a verificação mostrou que a função aceita parâmetros normais e sãos. Aí está. E vou percorrer os links para compreender melhor a questão ! Obrigado!

 
Dimka-novitsek:
Vou até verificá-lo, e penso que sei como. Mas MarketWatch não foi encontrado no Google e Yandex, excepto por uma linha que foi fixada na nova versão.
Bem, Dimon Vladimirovich, você é um tipo engraçado :)
 

Obrigado!!!

Isto significa que a plataforma não suporta este par? 2012.09.21 16:23:17 Falha na criação de um cabo indicador iMA para CADJPY/PERIOD_D1, código de erro 4302

