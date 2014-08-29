Aprender e escrever juntos em MQL5 - página 45
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O computador é muito lento...
não, não é uma obrigação :)
Saída yu (GBPUSD,H1) fora do intervalo em 'Output yu.mq5' (4873,19)- palavras não claras...
Acedeu a um elemento de matriz, enquanto que o tamanho da matriz é menor do que o número de índice do elemento a que acedeu.
É como quando se tem a matriz arr[10] e se quer obter um item arr[11]. Mas existem apenas 10 elementos.
É sobre isto que lhe falam.
e até deu o número da linha onde o erro é 4873 das suas 5000 linhas :)
A função pede um parâmetro, que é um inteiro não negativo, e verifica dentro da função que não excede 99. [shift-it é o mesmo número- refere-se a um elemento da matriz StdDev numérica shift. Então, não se trata do número? Seria correcto declará-lo comoduplo ATR[100]; ? п.p. O erro é o número da linha e o carácter é exactamente o deslocamento
2012.09.29 20:56:26 Saída yu (GBPUSD,H1) fora do intervalo em 'Saída yu.mq5' (4886,19)
Não há forma de aceder ao elemento de matriz errado, certo?
Tentei fornecer todas as matrizes, são 11, com uma condição apropriada. Mas por favor diga-me, como é que o mesmo erro ocorre aqui? И
A função pede um parâmetro - conhecido por ser um número inteiro, cem por cento não-negativo, e verifica dentro da função que não excede 99. [shift-it é o mesmo número- refere-se a um elemento da matriz StdDev numérica shift. Então, não se trata do número? Seria correcto declará-lo comoduplo ATR[100]; ? п.p. O erro é o número da linha e o carácter é exactamente o deslocamento
2012.09.29 20:56:26 Saída yu (GBPUSD,H1) fora do intervalo em 'Saída yu.mq5' (4886,19)
Não há forma de aceder ao elemento de matriz errado, certo?
O que é? onde é declarado? qual é o seu tamanho?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Изучаем и пишем вместе на MQL5
Yedelkin , 2011.04.30 08:47
Вопрос
ENUM_DEAL_ENTRY
Идентификатор
Описание
DEAL_ENTRY_IN
Вход в рынок
DEAL_ENTRY_OUT
Выход из рынка
DEAL_ENTRY_INOUT
Разворот
DEAL_ENTRY_STATE
Признак статусной записи
A entrada de estado é a entrada de fundos na conta, por exemplo, em qualquer conta a primeira linha é o saldo, esta é a entrada de estado.
Isso não parece ser verdade.
Devoluções:
2014.08.27 19:15:42.163 Deal_Entry_State (AUDUSD,D1) Deal ticket#3879156 entry=DEAL_ENTRY_IN
Quem sabe o que é o DEAL_ENTRY_STATE ?
Isto não parece ser verdade.
Logicamente, se o balace tem direcção DEAL_ENTRY_IN, então porque não está na coluna "Direcção"\i1!
como por exemplo para comprar, que neste caso também tem direcção DEAL_ENTRY_IN
Logicamente, se o balace tem direcção DEAL_ENTRY_IN, então porque não está na coluna "Direcção"/Direcção?!
como é especificado, por exemplo, para a compra, que neste caso também tem direcção DEAL_ENTRY_IN
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Deal ticket#3892717 type=DEAL_TYPE_BUY entry=DEAL_ENTRY_OUT
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Deal ticket#3892714 type=DEAL_TYPE_SELL entry=DEAL_ENTRY_IN
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Deal ticket#3879156 type=DEAL_TYPE_BALANCE entry=DEAL_ENTRY_IN