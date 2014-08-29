Aprender e escrever juntos em MQL5 - página 43
Boa tarde! Diga-me, eu compreendo que no testador não consegue ver as construções gráficas? Não? Refiro-me a gráficos como E assim por diante.
Vejam como o compilador jura no suporte... Eu caí! Onde é que se olha para o erro, afinal?
P.s. Não há essencialmente mais nada nele, apenas declaração de variável!!!! Há apenas seis parênteses, três emparelhados. Queria pôr tudo no oninit, para poder depurá-lo durante o fim-de-semana. Ou ignorar o compilador?
O compilador apontou correctamente 2 erros.
Os erros têm uma descrição bastante precisa na mesma linha.
Sim, claro, ainda não há nenhuma função. Mas um parêntesis? Isto é provavelmente causado pelo facto de não haver nenhuma função. Obrigado. Talvez eu seja apenas burro? Lamento. Oh. Vou riscar a linha com o erro e compilar!
Não. Isso é porque o OnInit() é suposto devolver algo do tipo int, mas não o faz. Há duas opções:
Ele falhou o regresso(0); Uau!!!! Tudo bem. Movi a peça de texto na função (OnInit ) de uma EA recentemente criada, tudo o que foi escrito na função OnTick de uma EA escrita há muito tempo. Compilará deliberadamente. Dactilografado '}'. - nem todos os caminhos de controlo devolvem um valor Saída yu.mq5 2686 3 !!!!
Escusado será dizer que os parênteses estão aí emparelhados. Não sei o que fazer agora.
