Boa tarde! Diga-me, eu compreendo que no testador não consegue ver as construções gráficas? De modo algum? Refiro-me a gráficos como
вывод на экран названия советника
ObjectCreate(0,"Name",OBJ_LABEL,0,0,0);
ObjectSetInteger(0,"Name",OBJPROP_CORNER,0);
ObjectSetInteger(0,"Name", OBJPROP_XDISTANCE,DC_X);
ObjectSetInteger(0,"Name", OBJPROP_YDISTANCE, DC_Y);
E assim por diante.
 
Dimka-novitsek:
Até agora, as possibilidades de renderizar objectos gráficos em modo de teste visual são limitadas.
 
Já está, obrigado.
 

Vejam como o compilador jura no suporte... Eu caí! Onde é que se olha para o erro, afinal?

P.s. Não há essencialmente mais nada nele, apenas declaração de variável!!!! Há apenas seis parênteses, três emparelhados. Queria pôr tudo no oninit, para poder depurá-lo durante o fim-de-semana. Ou ignorar o compilador?

 
Dimka-novitsek:
Veja como o compilador repreende o suporte... Eu caí! Onde procurar o erro de qualquer maneira?

O compilador apontou correctamente 2 erros.

Os erros têm uma descrição bastante precisa na mesma linha.

 
Sim, claro que ainda não há nenhuma função. Mas o suporte? Deve ser porque não há função? Obrigado. Serei eu estúpido? Lamento. Oh. Vou riscar a linha com o erro e compilar!
 
Isto é uma treta... Vou criar de novo um conselheiro e pirar o pirinéu numa linha.
 
Dimka-novitsek:
Não. Isso é porque o OnInit() é suposto devolver algo do tipo int, mas não o faz. Há duas opções:

  • Pode colocar return(0) no fim do corpo da função;
  • Pode declarar OnInit() com o tipo void.
Ele falhou o regresso(0); Uau!!!! Tudo bem. Movi a peça de texto na função (OnInit ) de uma EA recentemente criada, tudo o que foi escrito na função OnTick de uma EA escrita há muito tempo. Compilará deliberadamente. Dactilografado '}'. - nem todos os caminhos de controlo devolvem um valor Saída yu.mq5 2686 3 !!!!

Escusado será dizer que os parênteses estão aí emparelhados. Não sei o que fazer agora.

tol64:

Obrigado!!! Não vi a mensagem. OBRIGADO!!!
