Thiago Lopes EA Grid ( 2 ) Estou criando uma EA com GRID que abre posições com variações do preço até o nível N. Está funcionando em backtest e demo perfeitamente, mas em conta real quando tem alta volatilidade acontece, eventualmente, de abrir mais 2 posições no mesmo preço/nível. Alguém tem uma sugestão de como deixar a

Saboya EA e VPS ( 1 ) Adquiri um robô e assinei a VPS do MQL. Quando configurei migrei para a VPS. Como saber se o robô está na VPS realmente? Basta migrar a EA e já está configurado ou preciso fazer mais alguma coisa? Grata Fátima

Thiago Lopes Limite de Entradas por dia. ( 3 ) Estou com a seguinte situação, estou rodando um EA do metatrader 5 em conta demo da corretora XP e em conta real da corretora genial investimentos. Estou rodando exatamente o mesmo EA com o mesmo set. Ocorre que na o que roda na conta demo não respeita o número máximo de cliclo/entradas por dia

pascaljr Stops são disparados mesmo com o preço longe em conta da Clear no Strategy Tester ( 6 ) Boa tarde pessoal, Estou tentando fazer o back-testing the um Expert em uma conta Demo ou Real na Corretora Clear no BITZ25, e estou tendo com comportamento bem anômalo: No back-testing, estou entrando a mercado, tanto com o stop loss quanto gain bem longe mas, no primeiro OnTick após a entrada, o

an.hernandez79 Limitar robô por horário e/ou numero de operções. 32 1 2 3 4) Boa tarde pessoal. Estou iniciando os estudos em MQL5, ou seja, não sei nada. Alguma coisa já aprendi. Já consegui criar um indicador simples. Estou baixando robôs gratuitos e fazendo testes, abrindo os códigos para tentar entender. A minha questão é, o que preciso inserir no código de um robô para

Thiago Lopes Filtro de notícias ( 1 ) Pessoal, como colocar um filtro de notícias? Gostaria de desativar por alguns minutos o EA durante os eventos de alto impacto. Tentei esse código que teoricamente coloca um filtro das notícias da metaquotes, mas o painel de informações não carrega nenhuma notícia. Tentei desde as de baixo impacto

Thiago Lopes Agentes de otimização. ( 1 ) Pessoal, eu utilizo o metatrader 5 e tenho um computador com processador AMD Ryzen 9 9950X3D (16 core e 32 threads) e outro com processador AMD Ryzen 9 5900X (12 core e 24 threads). Acontece que no testador de estratégia, o 5900X exibe 24 core disponíveis para rodar otimizações e o 9950X3D que

Lucas Belkys Carvalho Goncalves Ontick + Webrequest - em tempo real. ( 7 ) Bom dia a todos! Alguém poderia me demonstrar como fazer uma chamada REST de inserção via Webrequest com os dados da cotação em tempo real? Grato desde já por qualquer resposta! Att Lucas Gonçalves

Jeferson Trindade Gráfico limitado com 7 dias de informações ( 4 ) Estou rodando um robô em Python via MT5 para validação em conta demo, e tudo funcionou normalmente. Agora que migrei para a conta real (corretora BTG), notei que três ações específicas estão trazendo apenas 7 candles no gráfico diário. As demais funcionam normalmente. Para que o robô opere

Carlito Sena trade.PosititionCLose informei somente o ticket da ordem e a mesma foi cancelada gerando um loss enorme na XP ( 7 ) Senhores, tive um problema gravíssimo. estava posicionado na venda com 1 contrato do ativo WINV25 as 09:30 hs do dia 05/09/2025 o EA identificou o volume excessivo e enviou um ordem utilizando a a função trade.PositionClose(ticket) informando o ticket da ordem a ser encerrada, porém, a ordem foi

Vinicius Pereira De Oliveira MT5 trava ao utilizar o Testador de Estratégia ( 3 ) Comentários que não se relacionam com " Notebook para MetaTrader ", foram movidos para este tópico

Marcelo Lacerda VERSION: 5.00 build 5200. Strategy tester. Janelas com timeframe diferentes. ( 9 ) Pessoal, boa tarde. Ante da instalação do build 5200, conseguia ver no strategy tester dois gráficos de timeframes diferentes, de 5m e 1m. Agora, neste build, o MT5 abre duas abas de gráfico, de 5m e 1m, mas as duas janelas são iguais, de 5min. Preciso ver os testes nos dois timeframes para minhas

Lucas Belkys Carvalho Goncalves Erro na validaçao de EA no MqlMarket ( 2 ) Enviei um EA pro mercado e na validação um erro "cobra" consistência, quando o EA passa anos usando menos de 10% de carregamento de depósito. O que poderia ser

Leandro Ribeiro Da Conceicao Distorção em Backteste com ordens LIMIT. ( 2 ) Saudações turma! Já a alguns anos observei que curiosamente ao usar a modelagem OHLC para meus projetos estava sendo a melhor alternativa de resultados em relação à conta real. Sabemos que isso não é uma regra pois para outros casos outras modelagem podem ser melhores. Algum tempo depois ao

limamr Obter o volume no Painel de Negociação ( 4 ) Por favor, como posso obter o volume no " Painel de Negociação" (painel padrão MT5) usando MQL5? Tradução automática aplicada pelo moderador

Abner MT5: Meu robô funciona normal, mas quando ativo a VPS ele não executa as ordens. ( 2 ) Opero com uma estratégia de canais e comprei um robô que automatiza a minha estratégia. Eu estava operando normalmente com o robô, tudo funcionando, até eu contratar uma VPS para auxiliar com problemas de instabilidade no meu PC. Quando migro meu robô para a VPS ele simplesmente não executa mais as

Tiago Praxedes [MQL5] Fechamento em lote de posições lucrativas ( 3 ) Olá pessoal, alguém sabe me dizer se há alguma função em MQL5 para encerramento em lote de posições que estão no lucro, ou seja, sem necessidade de verificar posição por posição e ir fechando uma por uma? Atualmente o MT5 já dispõe de uma funcionalidade desse tipo para fechamento manual, segue o

Wendel Resende Caminho da pasta não encontrado ( 3 ) Bom dia, O meu metaEditor ele não esta reconhecendo os caminhos na minha máquina nos códigos, exemplo #include <Indicators/Examples/RSI.mqh> quando compilo o código ele acusa file 'C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\...\MQL5\Include\Indicators\Examples\RSI.mqh' not found

Fhmartins Testador de estrategia - Travado - Não entram os parametros para testar ( 3 ) Fiz alguns EA e fui testa-los no Testador de Estrategias o primeiro EA foi ok, carregou tudo, abriu a aba no TM do teste e abriu uma nova janela e apresentou o resultado Acontece que fechei essa janela extra, inclusive a parte do MT5 onde é posivel controlar a velocidade que o grafico vai se

Léo Erro Configuração de Região UNICODE UTF-8 ( 1 ) Estou com um robô aqui, mas tenho um impasse. Conforme mostra imagem abaixo a opção do unicode está desmarcada, caso contrário vários aplicativos da adobe, como photoshop, after effects dão erro ao abrir. Preciso marcar ela para o robô funcionar, mas ai com ela marcada, os apps(alguns deles não

maikonjean Problemas com Ordens Pendentes mql5 ( 6 ) estou com um problema com meu Ea, em backtest tanto faz em cada tick ou cada tick real, esta configurado para aplicar por exemplo 3 ordens a cada trade, ou 3 pedidos pendentes por trade. mas quando coloco ele em conta demo, ele aplica muitas ordens pendentes, que acaba acionando quase todas, eu so

Bruno Longuinho Como ler o Diário (Journal) para acionar um EA? Erro de 'MqlJournalInfo' não declarado. ( 1 ) Olá a todos, Estou tentando criar um EA que leia mensagens do diário, como "GBPJPY diver for BUY", para iniciar uma negociação. Tentei usar a função JournalRead() com a estrutura MqlJournalInfo , mas estou recebendo o erro de compilação 'MqlJournalInfo' - undeclared identifier . Pedi a vários outros

Willian Janini Pasta Include Corrompida ( 1 ) Onde posso encontrar o arquivo position.mqh ou a pasta MQL5\Include\Trade para MetaTrader 5? o instalador não ta fornecendo os arquivos

Marcio Andrade Robô não ganha, não presta! 20 1 2) Senhores optei por abrir esse tópico educativo com um assunto extremamente polêmico. Uma discussão aqui no fórum sobre MENTORSHIP que despertou para o assunto acima listado. Muitos se decepciona com robôs ao ponto de quebrar suas contas e dizer que os nossos MAIORES ALIADOS não funciona, não presta

vitorrocha_666 Problema Crítico: Ordens Abertas Automaticamente e Sem Possibilidade de Cancelamento no MT5 (Conta Real XP) ( 3 ) Prezados, boa tarde. Gostaria de relatar uma situação grave ocorrida hoje em minha conta real na corretora XP , utilizando o MetaTrader 5 versão 5.00 build 5120 (13/06/2025) . Cenário e Detalhamento do Problema: Ativo: WINQ25 Horário aproximado: 10h44 da manhã Conta: Real Execução das ordens