Desejos para MT5 - página 9
Há uma situação simples no MT4 onde a eclusa não é gerida pela abordagem da rede.
É possível definir um tamanho mínimo de posição (corretor) no MT5?
Em caso afirmativo, como se resolve a situação acima referida no MT5?
Penso que toda a propaganda pouco saudável em torno de fechaduras/redes pode ser facilmente removida com a introdução de um par de pingentes cancelados à descoberta em vez de (ou melhor ainda, simultaneamente com) um par TP/STL.
Então a escrita de uma biblioteca imitando a abordagem MT4 ao comércio torna-se uma questão simples. Alguém escreverá imediatamente tal biblioteca sob a forma de um objecto fácil de usar e afixá-la-á em base de código.
// Talvez até eu :)
Sinceramente, pergunto-me porque é que a MetaQuotes não fez isto até agora.
Boa tarde. Um par de sugestões sobre ergonomia:
1. Fazer uma tecla de atalho (por exemplo, "CTRL") para desactivar temporariamente, enquanto é premida, "Auto-scrolling" do gráfico. Pressionar "CTRL" e mover o gráfico, alterar a marcação, editar a linha de tendência, etc., libertar "CTRL" e o gráfico regressará automaticamente à sua posição inicial.
2. Adicionar à janela "Nova Ordem" (pode abri-la pressionando F9) a possibilidade de definir paragem e lucro para a quantidade de pontos especificada da mesma forma que é feito na janela de mudança de posição.
Cumprimentos.
Consultar a secção"Client Terminal Settings/Trading " na Ajuda:
Comércio
Este separador contém definições agrupadas para a abertura de encomendas. Os parâmetros que são definidos a partir daqui facilitam o trabalho ao abrir ordens e não podem causar alterações críticas no terminal.
Estas opções permitem definir parâmetros padrão ao abrir ordens:
Saúde, a todos!
Deseja... o que desejar... ...alguma coisa...
Há falta de uma calculadora que fique sempre pendurada em cima da aplicação (ou que seja capaz de se agarrar ao lado ou "doca" em algum lugar) e ser capaz de apanhar valores de preços a partir de um gráfico. Penso que as operações que uma calculadora deste tipo pode fazer são claras para todos.
Ah, acabei de me lembrar.
Seria bom poder rodar a folha (retrato-album) ao pré-visualizar a impressão do gráfico, mas esta mostra apenas o retrato.
E...
O gráfico no objecto gráfico "gráfico" seria muito fixe, se os indicadores pudessem ser aplicados aos gráficos. Apresenta uma ideia muito informativa sobre, digamos, a dinâmica diária com algum indicador. Seria uma beleza.
Z.I. "Aproveito esta oportunidade para cumprimentar a minha mãe..."
Não funciona, com ou sem holograma, as linhas e outros objectos estão sempre por cima, a menos que "Desenhar objecto como fundo" seja verificado.
, temos de a eliminar e reabrir
se a situação do mercado na opinião do comerciante
exigir uma alteração no volume de ordem.
Isto acontece porque
no menu da janela com encomendas pendentes
no modo de modificação de encomendas não há nenhum item
para o número de lotes. Isto significa que tem de realizar duas operações em vez de uma
.
Este é um processo longo e perturbador,
porque é aborrecido ter de realizar
operações adicionais.
Em mt5 isto é inaceitável porque, imho
esta plataforma está orientada para o trabalho
com contra encomendas, então o menu de encomendas pendentes
seria bom adicionar um item "volumes".
Gostaria de o ver:
1. em ENUM_APPLIED_PRICE o seguinte: PRICE_AVERAGE == (PRICE_OPEN + PRICE_CLOSE) / 2,
com a alteração apropriada em int OnCalculate(const int rates_total, // tamanho do preço da matriz[]
const int prev_calculated, // barras processadas na chamada anterior
const int começa, // onde começam os dados significativos
const double& preço[]) // matriz para cálculo
2. Na janela "Market Watch" para exibir (além de Ask, Bid) a alteração dos preços do par em % para Open
e têm a possibilidade de ordenar as colunas por ordem alfabética e/ou alteração do preço do par.
Obrigado.
interface de gestão de encomendas.
É lento e inconveniente.
E se adicionar um modo com possibilidade de minimizar
janela de gestão de encomendas para uma vertical
barra flutuante com uma largura de palavra e um menu dropdown
submenus quando se clica na palavra à direita ou à esquerda, dependendo de
dependendo da posição actual do bar
na janela terminal, tal como acontece nos websites.
É que a janela que temos agora
ocupa demasiado espaço. E se
tem de trabalhar com vários
na área de trabalho, o gráfico, com as janelas parcialmente
parte parcialmente deixada visível de todo o terminal
desaparecer sob a janela da gestão da ordem.
Acontece que é impossível mudar para outro
trabalho a sair do terminal com o
Acontece que não podemos mudar para outro trabalho deixando o terminal com a janela de gestão de encomendas no modo activo. Por outras palavras, ou se negoceia
ou fazer algo mais.
é desconfortável. Mas o comércio não é o único.