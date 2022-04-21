MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 83

Novo MetaTrader 5 construído 2715: Melhoramentos gerais

Renat Fatkhullin, 2020.12.02 09:49

Estamos a trabalhar num novo testador de estratégias multi-tarefas, que será muito mais eficiente em termos de recursos do que o actual.

 

Tenho andado a pensar recentemente.

Existe uma solução pronta a usar: testar uma pasta de Expert Advisors com parâmetros previamente definidos em um ou vários botões.

E não obter o resultado total da carteira. E não o resultado total de cada Conselheiro Especialista separadamente. A fim de compreender o que aconteceu recentemente na história/relatório comercial de cada Conselheiro Especialista.

Tanto quanto sei, agora precisamos de começar cada estratégia separadamente no Testador de Estratégia

 
Se executar uma EA vazia no Testador. 
void OnInit() {}

em que é que o testador gasta os recursos quando chega um novo tick?

Parece que só deve haver um laço para carraças.

 

É muito comum olhar para Amostra e Fora de Amostra num gráfico de passagem única quando se analisa um TS (modelos de aprendizagem da máquina).

Para compreender onde está o OOS em tal gráfico, é preciso pairar com o rato e procurar a data nas pontas dos instrumentos.


Depois disso, começa a compreender onde se encontra este OOS.

Por isso, sempre que tiver de mover o rato e procurá-lo, etc.


Proponho que se acrescente uma função.

void TesterGraphLabel( const datetime LabelTime, const string Description ); // На графике одиночного прохода ставится соответствующая метка.

Com guardar o rótulo num ficheiro tst.


Isto tornaria o trabalho com OOS e outros casos muito mais fácil.

Cadeia de pesquisa: Uluchshenie 035.
 
fxsaber:

Sugiro acrescentar uma função TesterGraphLabel

Pense um passo à frente, e acrescente a capacidade de desenhar num gráfico de teste, como numa tela.

Haverá linhas e rótulos de texto e tudo o mais que desejar.

Basta desenhar "no fundo" de modo a não pintar sobre a equidade com o saldo.

 
Andrey Khatimlianskii:

Pense um passo à frente, e acrescente a capacidade de desenhar no gráfico de um testador, como num kanvas.

Precisa de ser armazenado num ficheiro tst. Por conseguinte, o kanvas não é adequado.
 
fxsaber:

É muito comum olhar para Amostra e Fora de Amostra num gráfico de passagem única quando se analisa um TS (modelos de aprendizagem da máquina).

Para compreender onde está o OOS em tal gráfico, é preciso pairar com o rato e procurar a data nas pontas dos instrumentos.


Depois disso, começa a compreender onde se encontra este OOS.

Por isso, sempre que tiver de mover o rato e procurá-lo, etc.


Proponho que se acrescente uma função.

Com guardar o rótulo num ficheiro tst.


Isto tornaria o trabalho com OOS e outros casos muito mais fácil.

Cadeia de pesquisa: Uluchshenie 035.
Boa ideia. De preferência não 1 ponto, mas muitos podem ser salvos. O OOS é por vezes feito em 2 peças - uma normal e uma de controlo.
E há também um avanço. Pode marcar todos os passos num gráfico.
 
Olá, tenho uma pergunta, quando se testa EAs, os indicadores não aparecem no testador, mesmo depois de chamar ChartIndicatorAdd, qual poderia ser o problema?
Tenho visto menos carraças no testador de estratégias sem visualização.

Alguém me pode dizer porque é que isto está a acontecer?

Há mais carraças no modo visual.

 
jaffer wilson:

Tenho visto menos carraças no testador de estratégias sem visualização.

Alguém me pode dizer porque é que isto está a acontecer?

Há mais carraças no modo visual.

Talvez isto ajude https://www.mql5.com/ru/forum/371894
