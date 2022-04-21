MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 83
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
Novo MetaTrader 5 construído 2715: Melhoramentos gerais
Renat Fatkhullin, 2020.12.02 09:49
Estamos a trabalhar num novo testador de estratégias multi-tarefas, que será muito mais eficiente em termos de recursos do que o actual.
Tenho andado a pensar recentemente.
Existe uma solução pronta a usar: testar uma pasta de Expert Advisors com parâmetros previamente definidos em um ou vários botões.
E não obter o resultado total da carteira. E não o resultado total de cada Conselheiro Especialista separadamente. A fim de compreender o que aconteceu recentemente na história/relatório comercial de cada Conselheiro Especialista.
Tanto quanto sei, agora precisamos de começar cada estratégia separadamente no Testador de Estratégia
em que é que o testador gasta os recursos quando chega um novo tick?
Parece que só deve haver um laço para carraças.
É muito comum olhar para Amostra e Fora de Amostra num gráfico de passagem única quando se analisa um TS (modelos de aprendizagem da máquina).
Para compreender onde está o OOS em tal gráfico, é preciso pairar com o rato e procurar a data nas pontas dos instrumentos.
Depois disso, começa a compreender onde se encontra este OOS.
Por isso, sempre que tiver de mover o rato e procurá-lo, etc.
Proponho que se acrescente uma função.
Com guardar o rótulo num ficheiro tst.
Isto tornaria o trabalho com OOS e outros casos muito mais fácil.Cadeia de pesquisa: Uluchshenie 035.
Sugiro acrescentar uma função TesterGraphLabel
Pense um passo à frente, e acrescente a capacidade de desenhar num gráfico de teste, como numa tela.
Haverá linhas e rótulos de texto e tudo o mais que desejar.
Basta desenhar "no fundo" de modo a não pintar sobre a equidade com o saldo.
Pense um passo à frente, e acrescente a capacidade de desenhar no gráfico de um testador, como num kanvas.
E há também um avanço. Pode marcar todos os passos num gráfico.
Tenho visto menos carraças no testador de estratégias sem visualização.
Alguém me pode dizer porque é que isto está a acontecer?
Há mais carraças no modo visual.
