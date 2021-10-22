TESTADOR DE ESTRATÉGIAS NÃO FUNCIONA APÓS ATUALIZAÇÃO
O Testador de Estratégias com o modo de visualização ativo deixou de funcionar após a atualização para a versão 5.00 build 3081 (15.10.2021). O testador abre com a tela totalmente branca e permanece assim, sem qualquer exibição do gráfico em execução.
Alguém mais confirma esse problema?
Por aqui tudo normal... fazendo backtests como sempre...
O que te aparece na aba Diário?
O Testador de Estratégias com o modo de visualização ativo deixou de funcionar após a atualização para a versão 5.00 build 3081 (15.10.2021). O testador abre com a tela totalmente branca e permanece assim, sem qualquer exibição do gráfico em execução.
Alguém mais confirma esse problema?
Confirmo.
O mais bizarro mesmo foi que agora estou recebendo um erro nunca visto antes em um de meus EA ( não sei se algums outros tb) : Access Violation at 0X00000... etc, seguido de umas linhas de código e com crash do mesmo EA
O Testador de Estratégias com o modo de visualização ativo deixou de funcionar após a atualização para a versão 5.00 build 3081 (15.10.2021). O testador abre com a tela totalmente branca e permanece assim, sem qualquer exibição do gráfico em execução.
Alguém mais confirma esse problema?
Bom dia!
Observo que no meu caso o testador funciona porém a tela de visualização fica em branco, não consigo realizar nenhum acompanhamento visual
Bom dia!
Observo que no meu caso o testador funciona porém a tela de visualização fica em branco, não consigo realizar nenhum acompanhamento visual
O Testador de Estratégias com o modo de visualização ativo deixou de funcionar após a atualização para a versão 5.00 build 3081 (15.10.2021). O testador abre com a tela totalmente branca e permanece assim, sem qualquer exibição do gráfico em execução.
Alguém mais confirma esse problema?
Boa Tarde!
A orientação de Rogério Giannetti funcionou perfeitamente.
Muito Obrigado !
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
O Testador de Estratégias com o modo de visualização ativo deixou de funcionar após a atualização para a versão 5.00 build 3081 (15.10.2021). O testador abre com a tela totalmente branca e permanece assim, sem qualquer exibição do gráfico em execução.
Alguém mais confirma esse problema?