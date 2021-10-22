TESTADOR DE ESTRATÉGIAS NÃO FUNCIONA APÓS ATUALIZAÇÃO

Novo comentário
 

O Testador de Estratégias com o modo de visualização ativo deixou de funcionar após a atualização para a versão 5.00 build 3081 (15.10.2021). O testador abre com a tela totalmente branca e permanece assim, sem qualquer exibição do gráfico em execução.


Alguém mais confirma esse problema?
 
TIAGO EMMANUEL PRAXEDES SILVA Praxedes:

O Testador de Estratégias com o modo de visualização ativo deixou de funcionar após a atualização para a versão 5.00 build 3081 (15.10.2021). O testador abre com a tela totalmente branca e permanece assim, sem qualquer exibição do gráfico em execução.


Alguém mais confirma esse problema?

Por aqui tudo normal... fazendo backtests como sempre...

O que te aparece na aba Diário?


 
TIAGO EMMANUEL PRAXEDES SILVA Praxedes:

O Testador de Estratégias com o modo de visualização ativo deixou de funcionar após a atualização para a versão 5.00 build 3081 (15.10.2021). O testador abre com a tela totalmente branca e permanece assim, sem qualquer exibição do gráfico em execução.


Alguém mais confirma esse problema?

 Confirmo.

O mais bizarro mesmo foi que agora estou recebendo um erro nunca visto antes em um de meus EA  ( não sei se algums outros tb) : Access Violation at 0X00000... etc, seguido de umas linhas de código e com crash do mesmo EA

 
TIAGO EMMANUEL PRAXEDES SILVA Praxedes:

O Testador de Estratégias com o modo de visualização ativo deixou de funcionar após a atualização para a versão 5.00 build 3081 (15.10.2021). O testador abre com a tela totalmente branca e permanece assim, sem qualquer exibição do gráfico em execução.


Alguém mais confirma esse problema?
Sim, confirmo, estou com o mesmo problema, já reinstalei, mas o problema permanece. Qual a solução MetaQuotes?
 
O meu está assim também, depois da atualização.
 

Bom dia!


  Observo que no meu caso o testador funciona porém a tela de visualização fica em branco, não consigo realizar nenhum acompanhamento visual

 
Fabio Ulisses #:

Bom dia!


  Observo que no meu caso o testador funciona porém a tela de visualização fica em branco, não consigo realizar nenhum acompanhamento visual

O meu segue assim tbm,.. ele roda sem visualização, qndo colocamos pra visualizar fica tela branca,.. acredito q pra todos acima tbm esteja assim,.
 
TIAGO EMMANUEL PRAXEDES SILVA Praxedes:

O Testador de Estratégias com o modo de visualização ativo deixou de funcionar após a atualização para a versão 5.00 build 3081 (15.10.2021). O testador abre com a tela totalmente branca e permanece assim, sem qualquer exibição do gráfico em execução.


Alguém mais confirma esse problema?
tudo normal aqui. Seria interessante ver se tem log na aba mais a direita da janela de visualizacao do testador ou na janela antes dele. As vezes eh so alguma coisa simples que voce esta configurado errado ou o testador nao conseguiu fazer (ex.: baixar os dados do ativo por falta de espaco).
 

Bom dia,

delete o arquivo metatester.ini que está na pasta grifada em vermelho que volta a funcionar.



 
Ola galera. O meu Testador tbem parou de funcionar. Alguem poderia me ajudar a voltar a versao anterior do MT5? Acredito que se voltar a uma versao antes da atualização, voltara a funcionar o meu robo. Desde ja agradeço.
 

Boa Tarde!


   A orientação de Rogério Giannetti funcionou perfeitamente.  


   Muito Obrigado !

12
Novo comentário