MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 23
O testador parou porque o OnInit devolve um código diferente de zero
É por isso que não existem estatísticas.
Obrigado, vou mantê-lo informado. É interessante que os gráficos ainda sejam construídos com os ofícios realizados.
Os agentes sobrecarregam a memória quando tentam passar pelo mexicano e não fazem nada, e a sua tarefa só aumenta. Os registos mostram os seguintes erros:
É necessário consultar os registos dos agentes.
O erro 14 significa preço de oferta zero para esta ferramenta. Ou seja, há uma barra esquerda na história
PS É melhor fazer um único teste. Então o erro é certo de atingir o registo do agente testador. Ao optimizar, os erros só são exibidos até que o OnInit esteja terminado
O ícone do grupo desaparece quando todos estão fechados, a opção de seleccionar um parâmetro para optimização desaparece.
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
Bibliotecas: MultiTester
fxsaber, 2019.11.06 11:24
Quando se olha para um grande número de caches de optimização após uma série de multitesters, faz-se a mesma coisa.
A maior parte do tempo é gasto no passo 2, o que muitas vezes resulta em erros. Gostaríamos de semi-automatar. E há uma solução!
Copiar este texto para a prancheta.
Depois basta premir CTRL+V no separador Definições. Isto irá desactivar automaticamente a optimização e definir a data certa.
A ZZZ estava com pressa de se entusiasmar. Os parâmetros de entrada da EA são redefinidos para o padrão com este buffer.
Um grande pedido para não alterar os parâmetros de entrada de uma EA que não esteja definida na prancheta.
Sim. Corrigir o comportamento.
PS O comportamento descrito não é reprodutível. Se não houver secção [TesterInputs] no texto inserido, o separador de definições do Expert Advisor não é de todo tocado
Sim. corrigir o comportamento
Conselheiro especializado
Reprodução
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e teste de estratégias comerciais
Características da linguagem mql5, dicas e truques
fxsaber, 2019.11.06 16:57
Por vezes, na optimização genética, os primeiros milhares de passagens são suficientes para já compreender mais ou menos o resultado.
Quando se executam automaticamente muitas optimizações, quer-se que tudo funcione mais rapidamente. É por isso que vamos precisar de um mecanismo para interromper a optimização.
Aplicação.
Conselheiro
Reprodução