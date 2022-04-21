MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 5

O Terminal tem um óptimo menu para trabalhar com modelos.


É possível criar um menu semelhante no Testador para trabalhar com Sets? Poderia acrescentar


Onde os Recent_Sets seriam mostrados à direita.

 
Se descarregou um conjunto, gostaria de ver qual deles.
 

Aqui estão as primeiras reflexões sobre a melhoria do testador MT 5.

Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos

MetaTrader 5 plataforma beta build 2055: integração com Python e melhorias maciças no testador de estratégia

Askr, 2019.05.17 06:34

Não foram feitas novas características e correcções de bugs e bugs no testador?

Especificamente.

1. O bug com os testes nos stocks de mosbirge foi corrigido? Porque é que existem falsas contagens de carraças reais?

https://www.mql5.com/ru/forum/307943

2) O provador está adaptado aos mercados estrangeiros? A CME? Com a sua margem intradiária e diária?

https://www.mql5.com/ru/forum/309332

3.

No testador mt4 pode parar o teste em qualquer altura e ver todas as transacções e o resultado global do teste, enquanto que no mt5 apenas verá uma folha branca, que não é nada.

Quando parar o seu teste, poderá ver apenas uma folha branca, e não vale a pena esperar até ao final do teste.

https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_10910219

4.

Falta-nos a análise completa mostrando resultados para cada mês a ser testado, como nos serviços de monitorização.

Por exemplo, 19 de Janeiro - percentagem

Fevereiro 19 por cento

19 de Março

Seria melhor mostrar o sorteio, é claro, embora não seja o mais importante.

Mas seria melhor mostrar o rendimento mensal porque é impossível mostrar o rendimento durante um mês se o gráfico for direito e durante um longo período de testes.

https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_11488482

5.

É uma bagatela, mas muito inconveniente que no testador não se escolhaa história das posições, mas não dos negócios.

É muito mais fácil e rápido comparar negócios entre o testador e uma conta real.

https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_11488482

6.

O tamanho médio dos negócios rentáveis e não rentáveis em pips não é suficiente.

https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page22#comment_11573743

7. E sugestão geral, acrescentar um pouco mais de características que se encontram nos mesmos monitores de conta.

8. Limitar o número de agentes de nuvens/PRs envolvidos.

https://www.mql5.com/ru/forum/298902


Облачные вычисления ограничение кол-ва агентов
Облачные вычисления ограничение кол-ва агентов
  • 2019.01.11
  • www.mql5.com
Приветствую. Как можно запустить оптимизацию, тест не на всё облако а например заказать для оптимизации только 5-10 и т.п. агентах...
 
fxsaber:

Os atributos e direitos do ficheiro são de áreas diferentes.

Demorou um minuto a encontrá-lo:

icacls utilitário(para cachorros de janelas xp)

A sintaxe do comando icacls tem o seguinte aspecto

icacls folder\file /setowner Parâmetros de utilizador

Vejamos alguns exemplos específicos de como se pode mudar o proprietário de um ficheiro ou pasta.

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /setowner Administrator /C /L /Q

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO/UltraISO.exe" /setowner "NT SERVICE\TrustedInstaller" /C /L /Q

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO" /setowner Medvedev /T /C /L /Q

icacls "C:\Program Files (x86)UltraISO" /setowner Putin /T /C /L /Q
Agora vamos compreender quais são estes parâmetros utilizados em cada comando.

/Q - O comando não irá imprimir uma mensagem de sucesso;
/L - o comando será executado directamente sobre uma ligação simbólica e não sobre um objecto específico

/C - o comando continuará a ser executado apesar dos erros do ficheiro; as mensagens de erro continuarão a ser exibidas;
/T - comando é usado para todos os ficheiros e directórios, que estão localizados no directório especificado;

E aqui está como se pode alterar as permissões de um ficheiro ou pasta:

icacls folder_or_file /grant:r user:permission

A lista de permissões é a seguinte:

D - eliminação;
F - acesso total;;
M - modificar; M - modificar;
RX - ler e executar;
R - ler; R - ler;
W - escrever.
Os seguintes comandos são exemplos:

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /grant:r Putin:F

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO/UltraISO.exe" /grant:r Putin:M

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO" /grant:r Putin:F

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO" /grant:r Putin:RX /T


Para saber mais, escreva icacls /? na linha de comando e obterá uma lista completa de comandos.


Статьи - Изменяем доступ к файлам, папкам, разделам реестра в Windows
Статьи - Изменяем доступ к файлам, папкам, разделам реестра в Windows
  • 2012.07.16
  • safezone.cc
на форумах довольно часто встает вопрос о том как получить доступ к какому либо объекту Windows. рассмотрим возможные варианты. внимание! обязательно создайте точку восстановления перед манипуляциями на доступом к ресурсам/файлам инструкция Для того чтобы создать точку восстановления необходимо открыть панель свойств системы - Панель...
 
Andrey Khatimlianskii:

Demorou um minuto a encontrá-lo:

Obrigado. Quando alterei manualmente os direitos, lembrei-me que o Testador estava a abrandar numa única corrida. Necessidade de experimentar.

 

Se houver uma lista de EAs e símbolos, cujos elementos são constantemente utilizados no Testador. Podem ser rapidamente manipulados nele, se os símbolos forem colocados no final da Market Watch, e EAs - nos Favoritos.

Depois a configuração necessária será imediatamente seleccionada no Testador, arrastando os elementos necessários com o rato. Não é necessário navegar pelos menus para seleccionar.

 
Favor remover a restrição superior da data de teste para caracteres personalizados.
 

o novo testador é uma beleza - está tão bem organizado e desenha de uma nova forma... agora temos de refazer todas as corujas velhas... aqui está uma amostra da velha e não é má...)


 

No novo 2145 beta, um novo comando está disponível, abrindo o relatório de teste numa janela completa ao lado dos gráficos.

O motor de visualização 3D para os resultados também mudou. A janela inferior mostra a versão antiga por agora, enquanto que uma janela separada mostra a nova versão:



Pode actualizar através do menu de ajuda.

 
MetaQuotes Software Corp.:

No novo 2145 beta, está disponível um novo comando que abre o relatório de teste numa janela completa ao lado dos gráficos.

O meu diz "À espera de actualização" na janela de abertura. Descarreguei a optimização a partir do ficheiro opt.

