O Terminal tem um óptimo menu para trabalhar com modelos.
É possível criar um menu semelhante no Testador para trabalhar com Sets? Poderia acrescentar
Onde os Recent_Sets seriam mostrados à direita.
Aqui estão as primeiras reflexões sobre a melhoria do testador MT 5.
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
MetaTrader 5 plataforma beta build 2055: integração com Python e melhorias maciças no testador de estratégia
Askr, 2019.05.17 06:34
Não foram feitas novas características e correcções de bugs e bugs no testador?
Especificamente.
1. O bug com os testes nos stocks de mosbirge foi corrigido? Porque é que existem falsas contagens de carraças reais?
2) O provador está adaptado aos mercados estrangeiros? A CME? Com a sua margem intradiária e diária?
3.
No testador mt4 pode parar o teste em qualquer altura e ver todas as transacções e o resultado global do teste, enquanto que no mt5 apenas verá uma folha branca, que não é nada.
Quando parar o seu teste, poderá ver apenas uma folha branca, e não vale a pena esperar até ao final do teste.
4.
Falta-nos a análise completa mostrando resultados para cada mês a ser testado, como nos serviços de monitorização.
Por exemplo, 19 de Janeiro - percentagem
Fevereiro 19 por cento
19 de Março
Seria melhor mostrar o sorteio, é claro, embora não seja o mais importante.
Mas seria melhor mostrar o rendimento mensal porque é impossível mostrar o rendimento durante um mês se o gráfico for direito e durante um longo período de testes.
5.
É uma bagatela, mas muito inconveniente que no testador não se escolhaa história das posições, mas não dos negócios.
É muito mais fácil e rápido comparar negócios entre o testador e uma conta real.
6.
O tamanho médio dos negócios rentáveis e não rentáveis em pips não é suficiente.
7. E sugestão geral, acrescentar um pouco mais de características que se encontram nos mesmos monitores de conta.
8. Limitar o número de agentes de nuvens/PRs envolvidos.
Os atributos e direitos do ficheiro são de áreas diferentes.
Demorou um minuto a encontrá-lo:
A sintaxe do comando icacls tem o seguinte aspecto
icacls folder\file /setowner Parâmetros de utilizador
Vejamos alguns exemplos específicos de como se pode mudar o proprietário de um ficheiro ou pasta.
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /setowner Administrator /C /L /Q
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO/UltraISO.exe" /setowner "NT SERVICE\TrustedInstaller" /C /L /Q
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO" /setowner Medvedev /T /C /L /Q
icacls "C:\Program Files (x86)UltraISO" /setowner Putin /T /C /L /Q
Agora vamos compreender quais são estes parâmetros utilizados em cada comando.
/Q - O comando não irá imprimir uma mensagem de sucesso;
/L - o comando será executado directamente sobre uma ligação simbólica e não sobre um objecto específico
/C - o comando continuará a ser executado apesar dos erros do ficheiro; as mensagens de erro continuarão a ser exibidas;
/T - comando é usado para todos os ficheiros e directórios, que estão localizados no directório especificado;
E aqui está como se pode alterar as permissões de um ficheiro ou pasta:
icacls folder_or_file /grant:r user:permission
A lista de permissões é a seguinte:
D - eliminação;
F - acesso total;;
M - modificar; M - modificar;
RX - ler e executar;
R - ler; R - ler;
W - escrever.
Os seguintes comandos são exemplos:
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /grant:r Putin:F
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO/UltraISO.exe" /grant:r Putin:M
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO" /grant:r Putin:F
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO" /grant:r Putin:RX /T
Para saber mais, escreva icacls /? na linha de comando e obterá uma lista completa de comandos.
Obrigado. Quando alterei manualmente os direitos, lembrei-me que o Testador estava a abrandar numa única corrida. Necessidade de experimentar.
Se houver uma lista de EAs e símbolos, cujos elementos são constantemente utilizados no Testador. Podem ser rapidamente manipulados nele, se os símbolos forem colocados no final da Market Watch, e EAs - nos Favoritos.
Depois a configuração necessária será imediatamente seleccionada no Testador, arrastando os elementos necessários com o rato. Não é necessário navegar pelos menus para seleccionar.
o novo testador é uma beleza - está tão bem organizado e desenha de uma nova forma... agora temos de refazer todas as corujas velhas... aqui está uma amostra da velha e não é má...)
No novo 2145 beta, um novo comando está disponível, abrindo o relatório de teste numa janela completa ao lado dos gráficos.
O motor de visualização 3D para os resultados também mudou. A janela inferior mostra a versão antiga por agora, enquanto que uma janela separada mostra a nova versão:
Pode actualizar através do menu de ajuda.
O meu diz "À espera de actualização" na janela de abertura. Descarreguei a optimização a partir do ficheiro opt.