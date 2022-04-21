MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 4
Como se proíbe a gravação?
É assim que deve funcionar.
Obrigado, é assim que funciona. É uma pena que não o possa fazer com um bastão.
Tenho a certeza que pode. São permissões de directório padrão.
Encontre você mesmo um perito em linha de comando ou procure no Google como alterar esses atributos.
Os atributos e permissões dos ficheiros são de áreas diferentes.
a solução parece ser um cliente ftp, mas eu também não conheço as possibilidades aqui, nunca usei
aqui está um artigo no Google com imagenshttps://www.hostinger.ru/rukovodstva/kak-izmenit-prava-dostupa-k-faylam
UPD: como opção, porquê desligar (reiniciar) o computador ? tenho computadores em casa durante meses de cada vez sem reiniciar, durmo em modo de espera, conveniente, sem problemas
Infelizmente, quando se trabalha activamente com a memória, esta não se liberta. Têm por vezes de ser reiniciados.
sim ... Windows tem as suas próprias ideias de como o utilizador deve trabalhar com a memória ))))
bem então ou um software de terceiros ou até mesmo instalar uma máquina virtual onde se estabelece o auto-carregamento RAMDisk, parece escrever que nem sempre é conveniente auto-carregar o RAMDisk .... embora seja possível fazer isto criando uma nova configuração de utilizador quando se liga ao Windows
ZS: não há muito software de terceiros neste momento, não sei o que está disponível
Eu afixei o batman acima. Ele faz tudo. Quando se entra no Terminal funciona Serviços que o alertarão se algo não for instalado.