Andrey Khatimlianskii:

Como se proíbe a gravação?

 
fxsaber:

É assim que deve funcionar.

 
Obrigado, é assim que funciona. É uma pena que não o possa fazer com um bastão.

 
Tenho a certeza que pode. São permissões de directório padrão.

Encontre você mesmo um perito em linha de comando ou procure no Google como alterar esses atributos.

 
Os atributos e permissões dos ficheiros são de áreas diferentes.

 
Óptimo. Agora vamos esboçar um pedido aos criadores. Porque parece que estão prestes a melhorar o testador, mas estão no lado errado. Os botões mímicos são o que se faz no final, mas a primeira coisa que se faz é fazer o testador funcionar. correctamente.
 
a solução parece ser um cliente ftp, mas eu também não conheço as possibilidades aqui, nunca usei

aqui está um artigo no Google com imagenshttps://www.hostinger.ru/rukovodstva/kak-izmenit-prava-dostupa-k-faylam


UPD: como opção, porquê desligar (reiniciar) o computador ? tenho computadores em casa durante meses de cada vez sem reiniciar, durmo em modo de espera, conveniente, sem problemas

 
Infelizmente, quando se trabalha activamente com a memória, esta não se liberta. Têm por vezes de ser reiniciados.

 
sim ... Windows tem as suas próprias ideias de como o utilizador deve trabalhar com a memória ))))

bem então ou um software de terceiros ou até mesmo instalar uma máquina virtual onde se estabelece o auto-carregamento RAMDisk, parece escrever que nem sempre é conveniente auto-carregar o RAMDisk .... embora seja possível fazer isto criando uma nova configuração de utilizador quando se liga ao Windows

ZS: não há muito software de terceiros neste momento, não sei o que está disponível

 
Eu afixei o batman acima. Ele faz tudo. Quando se entra no Terminal funciona Serviços que o alertarão se algo não for instalado.

