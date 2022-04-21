MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 7
Uma única passagem precisa de conhecer os seus parâmetros de entrada. É improvável que tal funcionalidade seja introduzida, por isso alguma reflexão sobre como isto poderia ser feito? WinAPI estaria bem.
Obtenha as últimas definições do MT5 Tester.
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e teste de estratégias comerciais
Scripts: Gráfico de Balanço HTML
fxsaber, 2019.04.08 09:16
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e teste de estratégias comerciais
Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 1640: criação e teste dos seus próprios instrumentos financeiros
fxsaber, 2017.08.04 19:55
Durante a Optimização, é possível fazer algum tipo de protecção (pelo menos sob a forma de um aviso com um sinal sonoro) contra levar o computador a dormir?
Esqueci-me completamente que a Optimização estava em curso, e fechei a tampa do portátil. A ligação foi quebrada, depois de acordada foi restaurada e a optimização prosseguiu. Mas eu não fecharia a tampa se me lembrassem que a Optimização estava em curso. O que dizer quando se usa a Nuvem...
Também, durante a Optimização, a única indicação de que a Optimização está em curso no Terminal quando o Testador está escondido é uma barra verde no ícone (como quando se descarregam ficheiros num navegador). Não há qualquer aviso ao fechar o Terminal de que a Optimização está em curso.
Problema de repetição com os parâmetros de entrada de bool a serem exibidos no Testador.
Este Conselheiro Especialista
Optimizá-lo conforme mostrado na imagem do ecrã.
Optamos por executar um dos passes.
Nos Parâmetros vemos zero em vez de falso.
Não tenho a certeza de como reproduzir. Por vezes, ao executar uma única execução a partir dos resultados da Optimização, o registo mostra (e substitui) os valores dos parâmetros de entrada correctamente (como na cache, incluindo entradas não optimizadas). Mas ao mesmo tempo, no separador Parâmetros, alguns parâmetros de entrada não são actualizados.
Acontece que se corre Single from Optimize - fine (corresponde ao resultado Optimize).
Depois entrar no modo Single e executar a mesma execução através do botão Start - obtém valores diferentes (porque alguns inputs têm valores diferentes dos do passo anterior).
Já foi dito sobre o tamanho selvagem dos troncos. Quando se olha para o diário de bordo, 99% do tempo está interessado no início e no fim do diário de bordo. Assim, devido ao tamanho selvagem, o início não pode ser visto de forma alguma.
Que tal duplicar o início e o fim do registo? Em particular, para ver em que parâmetros de entrada foi o início.
Estas são as mensagens que o testador agora transmite.
Esta é a mensagem que o testador está agora a transmitir.
O provador já deu estas mensagens antes. Uma vez que agora é possível descarregar ficheiros opt-files. Isto é um aviso de que se aoptimização for executada, este ficheiro de opção será sobreescrito e a optimização recomeçará
em caso de optimização, este ficheiro de opção será sobregravado
O nome vai coincidir?