MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 10
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Existem novas opções para agrupar parâmetros através de grupos de entrada:
Os grupos são mais fáceis de trabalhar e podem ser desmoronados.
Tenha em mente que até que os agentes de teste e os terminais de cliente do alojamento virtual sejam actualizados para a versão mais recente, as EAs não serão capazes de trabalhar com grupos de parâmetros
Será que os grupos entrarão no MT4 ou será que as macros contornarão a incompatibilidade?
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial
MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias
fxsaber, 2019.09.17 07:30
Se houver alguma lista de EAs e símbolos cujos elementos são constantemente utilizados no Testador. Pode manipulá-los nele muito rapidamente, se os símbolos forem colocados no final da Market Watch, e EAs no final de Favorites.
Depois, arrastando os elementos necessários com o rato no Testador, a configuração desejada será imediatamente seleccionada. Não há necessidade de navegar nos menus para seleccionar.
Provavelmente, quando o arranjarem, usarei esta forma de qualquer maneira. Muito mais conveniente deixar cair um símbolo na janela do Testador com o rato, em vez de o procurar na árvore de símbolos.
Por acaso tem uma janela do Visual Tester aberta no primeiro agente? Se sim, feche a janela do Visual Tester e o agente nº 1 ficará livre.
Obrigado! Agora vou saber que nada carrega o primeiro agente excepto o Testador Visual.
Existe uma nova possibilidade de agrupar parâmetros através de grupos de entrada:
Os grupos são mais cómodos para trabalhar e podem ser desmoronados.
Uma característica muito fixe.
Gostaria de sugerir uma ideia, à discrição dos Desenvolvedores. Acontece frequentemente que alguns grupos de parâmetros de entrada não estão envolvidos no Expert Advisor/indicator. Por exemplo, existem os seguintes parâmetros:
Precisamos de definiro AutoChangeTimeftames para true para incluir o parâmetroprincipalTimeframe (torná-lo disponível para entrada) e desactivar tf1, tf2 e tf3. Se o comerciante definiuautoChangeTimeftames como falsos, então faça o contrário (implemente a selecção manual de prazos apenas). Como poderia parecer, a meu ver.
Assim, é possível implementar o controlo programáticode parâmetros de entrada de habilitação/desabilitaçãodurante a inicialização do programa.
Há uma nova possibilidade de agrupar através de grupo de entrada:
Os grupos são mais cómodos para trabalhar e podem ser desmoronados.
Fantástico! pedi no mês passado a possibilidade de seleccionar um grupo de parâmetros para optimização no testador com um único clique usando uma caixa de verificação - consegui!
muito útil! fixe!
SZY: de que outra forma no testador, no separador de optimização, para remover campos desnecessários.... é a ajuda do testador - durante as primeiras corridas, apenas as características gerais da EA são de interesse, e as outras 16 são adicionadas automaticamente.... bem, eles não são de todo necessários, e cada vez que clica para remover um item através do menu de texto do rato.... muito desconfortável e lento ((
o bug do grupo de entrada está escrito aquihttps://www.mql5.com/ru/forum/322734/page7#comment_13413729
O meu testador está pendurado, apesar de eu ter apenas seleccionado dois parâmetros para optimização.
Qual poderia ser a razão?
SZY: de que outra forma no testador, no separador de optimização, para remover campos desnecessários.... é aborrecido obter ajuda do testador - durante as primeiras execuções apenas características gerais da EA, e as outras 16 são adicionadas automaticamente.... bem, eles não são de todo necessários, e cada vez que clica para remover um item através do menu de texto do rato.... é muito desconfortável e demorado ((
Faço-o através de definições.
Eu defino INPUT_PUBLIC,INPUT_PROTECTED,INPUT_PRIVATE - seja por intuição "normal" ou por constante. Depois, no ficheiro Expert Advisor, defino simplesmente SHOW_PROTECTED (ou ...PRIVATE) e recompilei o Expert Advisor. As instâncias requeridas aparecem no testador.
Agora as janelas dos gráficos de Optimização não são diferenciadas de forma alguma pelos seus nomes.
Por exemplo, lanço tarefas MultiTester com optimização multi-caracteres e obtenho a seguinte imagem sem importância. Poderia acrescentar outro nome de um símbolo?
É uma pena que estas janelas não sejam de todo visíveis em MQL. Seria conveniente salvá-los através de ChartScreenShot e fechá-los programmaticamente.