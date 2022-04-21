MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 10

Novo comentário
 
MetaQuotes Software Corp.:

Existem novas opções para agrupar parâmetros através de grupos de entrada:


Os grupos são mais fáceis de trabalhar e podem ser desmoronados.

Tenha em mente que até que os agentes de teste e os terminais de cliente de alojamento virtual sejam actualizados para a versão mais recente, os EAs com grupos de parâmetros não poderão funcionar
 
Slava:
Tenha em mente que até que os agentes de teste e os terminais de cliente do alojamento virtual sejam actualizados para a versão mais recente, as EAs não serão capazes de trabalhar com grupos de parâmetros

Será que os grupos entrarão no MT4 ou será que as macros contornarão a incompatibilidade?

 
Aparentemente, não são muitas as pessoas que utilizam os personalizados no Testador. Ainda não são seleccionáveis. Eu salvo-me desta maneira

Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial

MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias

fxsaber, 2019.09.17 07:30

Se houver alguma lista de EAs e símbolos cujos elementos são constantemente utilizados no Testador. Pode manipulá-los nele muito rapidamente, se os símbolos forem colocados no final da Market Watch, e EAs no final de Favorites.

Depois, arrastando os elementos necessários com o rato no Testador, a configuração desejada será imediatamente seleccionada. Não há necessidade de navegar nos menus para seleccionar.

Provavelmente, quando o arranjarem, usarei esta forma de qualquer maneira. Muito mais conveniente deixar cair um símbolo na janela do Testador com o rato, em vez de o procurar na árvore de símbolos.

 
Eu não uso a nuvem, mas nos troncos ela
Tester  imported DLL "kernel32.dll" not allowed in Cloud Network
Tester  imported DLL "shell32.dll" not allowed in Cloud Network
 
Vladimir Karputov:

Por acaso tem uma janela do Visual Tester aberta no primeiro agente? Se sim, feche a janela do Visual Tester e o agente nº 1 ficará livre.

Obrigado! Agora vou saber que nada carrega o primeiro agente excepto o Testador Visual.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Existe uma nova possibilidade de agrupar parâmetros através de grupos de entrada:


Os grupos são mais cómodos para trabalhar e podem ser desmoronados.

Uma característica muito fixe.

Gostaria de sugerir uma ideia, à discrição dos Desenvolvedores. Acontece frequentemente que alguns grupos de parâmetros de entrada não estão envolvidos no Expert Advisor/indicator. Por exemplo, existem os seguintes parâmetros:

input bool  autoChangeTimeftames = true;

input E_MainTimeftame mainTimeframe = mtH1; // Устанавливается только основной таймфрейм, все остальные подбираются автоматически

input ENUM_TIMEFRAMES tf3 = PERIOD_H6;
input ENUM_TIMEFRAMES tf2 = PERIOD_H1;
input ENUM_TIMEFRAMES tf1 = PERIOD_M12;

Precisamos de definiro AutoChangeTimeftames para true para incluir o parâmetroprincipalTimeframe (torná-lo disponível para entrada) e desactivar tf1, tf2 e tf3. Se o comerciante definiuautoChangeTimeftames como falsos, então faça o contrário (implemente a selecção manual de prazos apenas). Como poderia parecer, a meu ver.

input bool autoChangeTimeftames = true;

input E_MainTimeftame mainTimeframe = mtH1; // Устанавливается только основной таймфрейм, все остальные подбираются автоматически

input ENUM_TIMEFRAMES tf3 = PERIOD_H6;
input ENUM_TIMEFRAMES tf2 = PERIOD_H1;
input ENUM_TIMEFRAMES tf1 = PERIOD_M12;

#change_input
if(autoChangeTimeftames) {
  #input_enable  mainTimeframe
  #input_disable  tf3 tf2 tf1
}
else {
  #input_disable  mainTimeframe
  #input_enable  tf3 tf2 tf1
}
#end_change_input

Assim, é possível implementar o controlo programáticode parâmetros de entrada de habilitação/desabilitaçãodurante a inicialização do programa.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Há uma nova possibilidade de agrupar através de grupo de entrada:


Os grupos são mais cómodos para trabalhar e podem ser desmoronados.

Fantástico! pedi no mês passado a possibilidade de seleccionar um grupo de parâmetros para optimização no testador com um único clique usando uma caixa de verificação - consegui!

muito útil! fixe!


SZY: de que outra forma no testador, no separador de optimização, para remover campos desnecessários.... é a ajuda do testador - durante as primeiras corridas, apenas as características gerais da EA são de interesse, e as outras 16 são adicionadas automaticamente.... bem, eles não são de todo necessários, e cada vez que clica para remover um item através do menu de texto do rato.... muito desconfortável e lento ((



o bug do grupo de entrada está escrito aquihttps://www.mql5.com/ru/forum/322734/page7#comment_13413729

 

O meu testador está pendurado, apesar de eu ter apenas seleccionado dois parâmetros para optimização.

Testador de estratégia

Qual poderia ser a razão?

 
Igor Makanu:

SZY: de que outra forma no testador, no separador de optimização, para remover campos desnecessários.... é aborrecido obter ajuda do testador - durante as primeiras execuções apenas características gerais da EA, e as outras 16 são adicionadas automaticamente.... bem, eles não são de todo necessários, e cada vez que clica para remover um item através do menu de texto do rato.... é muito desconfortável e demorado ((

Faço-o através de definições.

Eu defino INPUT_PUBLIC,INPUT_PROTECTED,INPUT_PRIVATE - seja por intuição "normal" ou por constante. Depois, no ficheiro Expert Advisor, defino simplesmente SHOW_PROTECTED (ou ...PRIVATE) e recompilei o Expert Advisor. As instâncias requeridas aparecem no testador.

 

Agora as janelas dos gráficos de Optimização não são diferenciadas de forma alguma pelos seus nomes.

Por exemplo, lanço tarefas MultiTester com optimização multi-caracteres e obtenho a seguinte imagem sem importância. Poderia acrescentar outro nome de um símbolo?


É uma pena que estas janelas não sejam de todo visíveis em MQL. Seria conveniente salvá-los através de ChartScreenShot e fechá-los programmaticamente.

1...34567891011121314151617...84
Novo comentário