Tenho-me deparado frequentemente com esta situação.


Quando tento iniciar um single, entro no Diário de Bordo

tester agent start error


Tenho de ligar o Agente manualmente.

 
fxsaber:

Da mesma forma, o erro ocorre quase sempre, se não todos os núcleos estão envolvidos para o testador de estratégia.
 

Não sei o que foi melhorado na nova versão 2170, mas tornou-se muito mais lento durante a optimização genética e todos os 16GB de memória ficaram entupidos. Provavelmente, trocou tudo. Rolou de volta para 2093 - come mais espaço em disco, mas tem menos memória e funciona mais rapidamente.

Estou a pensar, devo comprar mais memória ou sentar-me na versão antiga?)

 
Andrey Pogoreltsev:

Não sei o que foi melhorado na nova versão 2170, mas tornou-se muito mais lento durante a optimização genética e todos os 16GB de memória ficaram entupidos. Provavelmente, trocou tudo. Rolou de volta para 2093 - come mais espaço em disco, mas menos memória e funciona mais rapidamente.

Pode dar-me números específicos? Com exemplos dos registos.

Como estimou a desaceleração e o consumo de memória

 
fxsaber:

Porque é que este agente foi desactivado?

 

A nova construção durante a optimização genética faz 104 passagens e pára (não pressiono parar, pára por si só). Serei eu o único a ter este problema?


 
bambrism:

A nova construção durante a optimização genética faz 104 passagens e pára (não pressiono parar, pára por si só). Serei eu o único a ter este problema?


Mostrar os registos do testador
 
Já o resolvemos. O problema era que ao fechar o terminal e depois abri-lo novamente, faltava uma parte do valor do utilizador do parâmetro de texto nos parâmetros. A versão anterior não tinha este corte, mas isso não é problema.
 
Slava:

Porque é que este agente foi desactivado?

Enquanto trabalhava com o Testador, isto acontece sem o meu envolvimento directo.

 

Erro no Testador ao seleccionar "Todo o histórico". O último dia da história (< a data actual) do símbolo personalizado não cai no intervalo do teste.

Acontece que se definir todo o histórico manualmente, haverá mais dias numa única corrida do que no modo "Whole history".

