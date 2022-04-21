MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 11
Tenho-me deparado frequentemente com esta situação.
Quando tento iniciar um single, entro no Diário de Bordo
Tenho de ligar o Agente manualmente.
Não sei o que foi melhorado na nova versão 2170, mas tornou-se muito mais lento durante a optimização genética e todos os 16GB de memória ficaram entupidos. Provavelmente, trocou tudo. Rolou de volta para 2093 - come mais espaço em disco, mas tem menos memória e funciona mais rapidamente.
Estou a pensar, devo comprar mais memória ou sentar-me na versão antiga?)
Pode dar-me números específicos? Com exemplos dos registos.
Como estimou a desaceleração e o consumo de memória
Porque é que este agente foi desactivado?
A nova construção durante a optimização genética faz 104 passagens e pára (não pressiono parar, pára por si só). Serei eu o único a ter este problema?
Porque é que este agente foi desactivado?
Enquanto trabalhava com o Testador, isto acontece sem o meu envolvimento directo.
Erro no Testador ao seleccionar "Todo o histórico". O último dia da história (< a data actual) do símbolo personalizado não cai no intervalo do teste.
Acontece que se definir todo o histórico manualmente, haverá mais dias numa única corrida do que no modo "Whole history".