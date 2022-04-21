MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 2
E mais uma coisa: uma vez que existe um modo de visualização, porque não tornar possível colocar indicadores (o mais importante, indicadores personalizados), utilizar ferramentas de marcação e aplicar modelos ao gráfico?
Após MT-4 o modo de visualização de gráficos foi uma grande desilusão para mim. Precisamos de exibir as ordens pendentes, como no MT-4. Deixar um rasto ao parar o percurso. As marcas das encomendas devem ser mais espessas: não são visíveis num monitor de 4K (4K foi activado nas definições do terminal ).
Sugestão.
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
Nova versão da plataforma MetaTrader 5 construída em 2085: integração com Python e melhorias maciças no testador de estratégia
Alain Verleyen, 2019.09.12 17:09
Testador de Estratégia, modo Visual. Tenho um EA com uma interface gráfica (painel). Se clicar em "Ir para", os objectos no gráfico ainda são desenhados/actualizados, o que atrasa o processamento e torna "Ir para" quase inútil.
Se for possível adicionar a função MQLInfoInteger (MQL_VISUAL_SKIPMODE)
ou desactivar automaticamente a actualização da GUI quando se utiliza "Ir para".
Obrigado por considerar isto.
Obrigado. Havemos de o descobrir.
Conseguimo-lo.
Obrigado pelos dados.
É correcto que nos símbolos de troca no Testador, o TP é aceite ao último preço e executado no lance/venda?É que nesta situação TP tem quase sempre um deslize negativo.
Falta à subpágina a palavra "Obrigado". Gostaria de dizer Obrigado pela reacção correcta do testador às alterações das propriedades dos símbolos.
É agora possível alterar, por exemplo, o tipo de execução. E o Testador apanha-o imediatamente, sem reiniciar o Terminal.
É correcto que nos símbolos de troca no Testador, o TP é aceite ao último preço e executado no lance/venda?É que nesta situação TP tem quase sempre um deslize negativo.
Para evitar que me enganem, escrevi este OnInit
Não permite que uma única passagem seja accionada quando o TP der um deslize negativo.
Na imagem do ecrã, a peça destacada corresponde a um dia. Mais precisamente, corresponde a vários minutos.
Talvez os pontos de abcissa devam ser atribuídos não só às negociações mas também aos tempos (opcionalmente)?
Quando a unidade fica sem espaço, o testador não reporta nada nos registos.
Utilizo a tracção RAM para o testador, pois é muito mais rápida do que a versão padrão. Quando se fazem muitas passagens simples, os troncos ficam entupidos de lixo. Um pedido para não produzir lixo é ouvido de tempos a tempos no fórum.
Agora o pedido é de assinalar a caixa "Limpar registos antes de correr".
No modo pips, o saque máximo por fundos é calculado incorrectamente.
A imagem do ecrã mostra que MaxDDEquity < MaxDDBalance.
Se iniciarmos o modo normal de análise onde todas as moedas são iguais à moeda da conta
todos os valores são os mesmos que no modo pips, mas MaxDDEquity mostra o valor correcto.