Pegar na EA padrão da entrega e verificar - tudo funciona. Mas se os parâmetros de entrada forem declarados como sinput - então estes parâmetros não podem ser optimizados.
Escolhi de EAs padrão:
Mas tudo continua na mesma:
Fiz apenas parâmetro mágico no meu sinput porque não há sentido na sua optimização.
A minha construção é 2155. Pode haver algo de errado com a construção?
Pronto, já está. Preciso de colocar bandeiras ao lado dos parâmetros optimizados, enquanto que anteriormente não era necessário definir parâmetros de optimização.
A construção está bem, embora não esteja a prestar atenção. Tomou uma EA padrão e vejo que os seus parâmetros são ACEITÁVEIS PARA MUDANÇA. Tudo o que precisa de fazer é marcar as caixas na coluna "Variável".
Acrescentei: enquanto escrevia a minha resposta, vejo que já a descobriu.
Sim, mas obrigado de qualquer forma!
Olá! Pergunta sobre optimização. Tenho 4 agentes no meu terminal. Anteriormente, devido à optimização, podia haver congelamentos de todo o sistema. Portanto, eu costumava desactivar um agente e tudo funcionava bem. Na nova versão terminal notei que o primeiro agente não é carregado de todo. Assim, liguei o quarto agente. Tinha razão, devo esperar um congelamento com 4 agentes em funcionamento, ou o primeiro agente ainda está descarregado durante toda a optimização, como eu assumi?
Por acaso tem uma janela do Visual Tester aberta no primeiro agente? Se sim, feche a janela do Visual Tester e o agente nº 1 ficará livre.
O testador não reinicia os últimos ticks do intervalo do teste.
EA
Resultado
O que deveria realmente estar no final.
O erro é reproduzido em qualquer intervalo.
Existem novas opções para agrupar parâmetros através de grupos de entrada:
Os grupos são mais fáceis de trabalhar e podem ser desmoronados.
Obrigado. Gostaria também de fazer "Colapsar/Descolapsar todos os grupos".