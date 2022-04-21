MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 12
Erro no Testador ao seleccionar "Todo o histórico". O último dia da história (< a data actual) do símbolo personalizado não cai no intervalo do teste.
Acontece que se definir todo o histórico manualmente, a corrida única terá mais dias do que o modo "Whole history".
As últimas 24 horas nunca foram testadas.
Para demonstração de produtos de mercado - últimos 7 dias
Compreendeu mal. O símbolo personalizado contém a história até 2 de Outubro, inclusive. Faço "Toda a história" e o intervalo é até 2 de Outubro, inclusive. E hoje é o dia 10.
Por favor, fixe o trabalho do Testador com símbolos personalizados. Não são seleccionáveis no Testador. Tenho de recarregar o Terminal para isso. E assim sempre que preciso de mudar um símbolo.
Apenas não se reproduzirá assim.
Descrever os passos exactos para reproduzir o problema
O símbolo personalizado é seleccionado com precisão na visão geral do mercado?
Corridas simples alternadas em cada símbolo personalizado. A partir de um certo ponto é impossível ver o caminho até eles no Testador, mas ainda são seleccionáveis através de arrastar e largar do Market Watch. Depois de algum tempo isto também não funciona: pode seleccionar ou um símbolo normal, ou apenas um símbolo personalizado. Os outros não são possíveis. A animação abaixo mostra esta situação.
Começou 3 testadores em modo de funcionamento, dispersos em diferentes CPUs, acabou comPAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA screen of death
Adicionei mais memória (32GB) e cada testador está a funcionar com o seu próprio SSD.
Vou tentar recuar para uma versão anterior, talvez não se estrague. Tentarei recolher registos e outras coisas depois das corridas, porque preciso dos resultados agora e as corridas duram 12-20 horas cada uma :( A minha corrida multicurrency vai directamente para 27 caracteres em 4 anos... Durante a semana 4-5 vezes que o computador já foi abaixo, é uma pena.
No meu antigo testador, não reparei em tais coisas. Talvez seja o novo hardware (memória e ssd) - vou olhar para ele novamente.
No HDD, ao pesquisar o algoritmo genético em 12 fios em 15 anos, o computador assustou, além disso, o velho testador lidou com ele, o novo acabou de reiniciar o computador após poucas mensagens sobre um ficheiro swap insuficiente (até 48 GB) e estava a comer memória. Assim que terminar as corridas, voltarei aos 15, mas no SSD (preciso de cerca de 1TB na unidade para isso).
Se Metakvotes tem um supercomputador com 16+ núcleos e 64+GB de RAM + 1+TB SSD, pode dar-mo para testes? Vou executar aí o meu robot num algoritmo genético durante 15-20 anos (1 caracter por unidade de pesquisa). E depois haverá uma tiragem de 27 pares)))) Aqui estarão os registos para si)
PS. Nas configurações - cada tick nas reais) Sem qualquer aceleração. Só genética, só hardcore)
PPS. Preliminarmente, 2 novos cartões de memória não começaram (ou um deles). Estou ainda distante e não consigo perceber exactamente o que se passa. Tentará executar novamente as corridas)
Ran 2 testadores - memória já a 100%... Bombagem até 2x48GB seleccionados. Ainda não vai correr o terceiro e correr riscos.
Andrew, os BSODs ocorrem quando há uma falha no modo kernel.
Porque motorista ou HW
Verificar a existência de overclocking, especialmente se for a memória NoName.
Um SSD mau também pode ser a causa, por exemplo, se houver problemas com o ficheiro swap (mas este caso não é do seu género - NONPAGED_AREA).
E no Testador aparece como se segue
Feito em
Eu tenho bool UseOption = falso;
Por vezes pode ser 0 no testador, e outras vezes pode ser falso como deveria ser
Eu tenho corsários, mas os ryzen e as suas mães têm problemas com as ripas. Mas tenho exactamente os mesmos que os outros dois. Terei de ver o que está errado.