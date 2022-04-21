MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 3
Após a optimização, encontrei isto
Em dois passes, onde os lucros e os drawdowns são muito próximos, o factor de recuperação é muito diferente.
ZZY O modo em bruto "por pips". Ainda não recomendo a sua utilização. Especialmente se estiver a optimizar.
O optimizador MT5 não tem essa característica MT4.
Portanto, tem de o fazer desta forma.
Caso contrário será muito mau e demorará muito tempo.
Após a optimização, os agentes não descarregam durante algum tempo (um número decente de minutos) enquanto estão em prontidão de combate. Esta é uma solução muito fixe.
Por vezes os agentes consomem muita memória, que é necessária após a Optimização. Por isso, decidiu libertá-la, desactivando-as.
Contudo, eles, não descarregaram.
É possível fazê-los descarregar por item de menu "Desactivar" ou criar item de menu "Descarregar Forçado"?
Desempenho.
SSD
RAM-Drive
SSD/RAM-Drive
Virtual
Virtual
As corridas simples foram feitas "quentes" - após a primeira corrida simples, foi iniciada imediatamente uma segunda corrida.
Algo tem de ser feito em relação à travagem de marcha única. É 2,5 vezes mais lento do que o Optimizer.
E não se trata apenas de registos redundantes. Virtual não regista nada, mas continua a ser muito mais rápido no optimizador.
É uma boa solução esconder completamente os intervalos de alterações dos parâmetros de entrada quando se selecciona uma única execução?
Quando carrego um ficheiro de conjunto, este costumava ser imediatamente visível a partir do qual a optimização era seleccionada. Agora não é.
ZZY Até marcar a caixa, não se consegue ver o intervalo. Isto tornou-se muito inconveniente. E quando a caixa é assinalada, não se consegue ver o valor por defeito.
Rapazes, estou farto dos troncos de passe único. Absolutamente impossível de trabalhar com RAM-Drive por causa deles. Gigabytes de lixo em algumas passagens simples. É um verdadeiro pedaço de lixo desagradável. O RAM-Drive fica entupido muito rapidamente.
Eu uso o Virtual. Não tenho problemas com isso neste sentido. No entanto, gostaria de resolver radicalmente este problema através do WinAPI.
Pode aconselhar-me a fazer automaticamente um crash Tester\Agent-127.0.0.1-300x{*.log ficheiros antes de executar uma única execução? Quero escrever uma vez uma solução e esquecer para sempre esta maldade.
O problema é que mesmo manualmente estes ficheiros não podem ser removidos, uma vez que estão ocupados pelo Terminal. Existe uma opção Unlocker. Terei de ver se existe uma versão de consola.
Em geral, qualquer ajuda que eu possa obter neste caso.
SZY E o que deve fazer o limite máximo do tamanho dos troncos....
Proibir a escrita à pasta de registos?
Proibir a escrita na pasta dos registos?
Esta opção não funciona.
Executo um ficheiro de lote deste tipo na pasta Terminal uma vez depois de reiniciar o computador.
Depois disso, não são criados ficheiros de registo. Até agora não reparei em nenhum atraso do lado do Testador. Parece ser uma solução funcional.
Esta opção não funciona.
Como se proíbe a gravação?