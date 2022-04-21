MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 8

fxsaber:

Sim. E o nome do servidor de negociação com cujas configurações o teste foi realizado não corresponde ao actual

 

No testador, não pode fazer com que cada corrida não produza uma caixa em caixas?

Sentar-se-á ali e limpará centenas deles.

 
Askr:

No testador, não pode fazer com que cada corrida não produza uma caixa em caixas?

Do que está a falar? De que janelas estamos a falar?
 
Slava:
Aparentemente, sobre os gráficos.

 
Sim, sobre gráficos, por exemplo em mt4 isto não aparece, mas em mt5, quando especialmente com a janela de resultados de optimização se corre 5-10 corridas + corridas em frente estes gráficos acumulam-se terrivelmente rápido.
 
Askr:
Desactivar o gráfico de abertura automática após os testes. Menu de contexto no separador de resultados do teste.

 

Não é possível definir parâmetros de optimização no testador actualizado. Os campos de entrada são simplesmente desactivados:

Testador de estratégia

A que é que isto está relacionado e como lidar com ele?

 
Mihail Matkovskij:

Para definir os parâmetros, deve primeiro seleccionar o modo "Optimização" no separador "Resumo".

 
Vladimir Karputov:

Tentei seleccionar "Genetic optimisation" (Optimização genética):

Optimização genética

Mas ainda não é possível definir os parâmetros.

 
Mihail Matkovskij:

Pegar na EA padrão da entrega e verificar - tudo funciona. Mas se os parâmetros de entrada forem declarados como sinput - então estes parâmetros não podem ser optimizados.

