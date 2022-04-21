MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 8
O nome vai coincidir?
Sim. E o nome do servidor de negociação com cujas configurações o teste foi realizado não corresponde ao actual
No testador, não pode fazer com que cada corrida não produza uma caixa em caixas?
Sentar-se-á ali e limpará centenas deles.
Do que está a falar? De que janelas estamos a falar?
Aparentemente, sobre os gráficos.
Sim sobre gráficos, por exemplo em mt4 isto não aparece, mas em mt5, quando especialmente a partir da janela de resultados de optimização se corre 5-10 corridas + corridas em frente estes gráficos acumulam-se terrivelmente rápido.
Desactivar o gráfico de abertura automática após os testes. Menu de contexto no separador de resultados do teste.
Não é possível definir parâmetros de optimização no testador actualizado. Os campos de entrada são simplesmente desactivados:
A que é que isto está relacionado e como lidar com ele?
Para definir os parâmetros, deve primeiro seleccionar o modo "Optimização" no separador "Resumo".
Para definir os parâmetros, deve primeiro seleccionar o modo "Optimização" no separador "Resumo".
Tentei seleccionar "Genetic optimisation" (Optimização genética):
Mas ainda não é possível definir os parâmetros.
Pegar na EA padrão da entrega e verificar - tudo funciona. Mas se os parâmetros de entrada forem declarados como sinput - então estes parâmetros não podem ser optimizados.