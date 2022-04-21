MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 18
1. Neste momento existe um limite de 100.000.000 (100 milhões) passes para uma corrida de optimização total. Anteriormente (em MT4), este limite era de 1 milhão, e isso convinha-lhe. Quantos são necessários?
2. O modo portátil não é necessário para armazenar dados em diferentes pastas. Ou não quer pesquisar dados no directório AppData?
Quanto a complicar o armazenamento de dados, pergunte à Microsoft. Introduzimos o modo portátil apenas para manter o armazenamento igual ao anterior, como vê a complicação?
1- Anexar fotografias. Existem 30 variantes lakh, mas há uma optimização genética em curso, sem exageros. Embora até 100 lm deva ser exagerado... E, em geral, eu próprio preciso de estimar o tempo aceitável para a optimização, independentemente do número de variantes.
2- Quero poder colocar 10 terminais, por exemplo... e não pensar em como o fazer. Não sou um programador (no meu coração), não estou interessado em copiar algo ou prescrever algo especialmente...
Existem planos de Real Tick Optimisation para armazenar o histórico do tick (e os bares podem, se apenas for feita a geração de zero bares) em memória num único local para todos os agentes locais ao mesmo tempo?
Sim, está planeado
1- Anexo fotografias. Existem 30 milhões de variantes, mas é uma optimização genética, não uma matança excessiva. Embora até 100 milhões de variantes devam ser exageradas... Em geral, eu próprio preciso de estimar o tempo aceitável para a optimização, independentemente do número de variantes.
2- Quero poder colocar 10 terminais, por exemplo... e não pensar em como o fazer. Não sou um programador (no fundo), não estou interessado em copiar algo ou prescrever algo especialmente...
1. Instalar a versão de 64 bits do terminal do cliente.
Na versão de 32 bits, o limite de enumeração completa é de 1 milhão
2. Basta colocar 10 terminais em 10 pastas diferentes, como fazia antes. Qual é o problema?
Obrigado. Está o Real Tick Optimization a planear armazenar o histórico do tick (e os bares podem, se apenas for feita a geração de zero bares) em memória num único local para todos os Agentes locais de uma só vez? Agora, infelizmente, cada Agente trabalha (a julgar pelo consumo de memória) com a sua própria cópia do histórico de carrapatos.
Levantou este tópico. Foi prometido na REALIZAÇÃO antes da última vez.
Para além do facto de todos os enormes conjuntos de ficheiros temporários com cache de carraças serem diferentes para cada agente, também são apagados demasiado depressa. Seja por tempo ou por cada acção estranha, mesmo que não afecte a validade do próximo teste único. Isto é, mesmo sem compilação ou alterações de parâmetros, as próximas dezenas de gigs de teste (com uma longa história) são geradas de novo. Alguns minutos.Foi há cerca de algumas construções. Há já bastante tempo que não se optimizam os carraças. Até agora. Mas eu penso que é a mesma coisa.
1. Instalar a versão de 64 bits do terminal do cliente.
Na versão de 32 bits, o limite de enumeração completa é de 1 milhão
2. Basta colocar 10 terminais em 10 pastas diferentes, como fez antes. Qual é o problema?
Obrigado) Vou experimentá-lo.Mas a sugestão de fazer um limite revogável mantém-se!!!
Há também a falta de um filtro nos resultados do testador.
Por exemplo, não quero resultados com menos de 10 negócios. Ou mais de 50. Ou pagamento previsto abaixo....
A fim de continuar a seleccionar por outros parâmetros, por exemplo por sorteio, mas sem parâmetros não preciso, obviamente.
Pode activar o filtro, por exemplo, no menu, clicando no botão direito no cabeçalho de uma coluna.
Pode fazer o mesmo no MT4!
O que falta é um filtro nos resultados do testador.
Esta é uma característica realmente importante que é ocasionalmente mencionada no fórum.
Actualmente implementado indirectamente através do OnTester ou directamente através do filtro de ficheiros opt-file (criando o seu próprio).
Correu uma corrida de 15 anos com o mesmo personagem em 11 fios (um fio conta outras coisas).
A questão é esta. Porque é que cada fio deve desembalar a sua própria cópia da história, violando o disco N vezes? Ou será que estou enganado? Mas a julgar pelas minhas corridas anteriores, é exactamente isso que acontece.
Pode fazer um único ficheiro e mapeá-lo. Há muito menos cache e carga no disco.
Outro resultado) Vou tentar correr com 8 núcleos)
Não funcionou) Continuam a surgir todo o tipo de erros...