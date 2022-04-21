MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 13

Comparação do desempenho. TC de combate, que consiste em vários TCs independentes (diferentes por magia).

Medimos a velocidade do Testador e do Virtual dependendo do número de TC e da realização no mercado ou dos limites (ticks) nas definições de Hedge.


O TS é percorrido com o símbolo personalizado em carrapatos reais no modo de pontos com um Agente habilitado com força bruta total de quatro passes, RAM-Drive. O tempo é o mais curto dos passes.

Número de carraças MT5-Tester
encomendas de mercado		 MT5-Tester
encomendas-limite		 MT5-Tester+Virtual
encomendas de mercado		 MT5-Tester+Virtual
encomendas limite
 Virtual-Script
encomendas de mercado
 Virtual-Script
ordens de limite
0 00:00.857 00:00.857 00:00.931 00:00.931 00:00.147 00:00.147
1 00:02.689 00:14.677 00:02.728 00:12.053 00:01.886 00:18.826
2 00:06.876 00:42.588 00:06.250 00:38.657 00:06.362 00:55.624
3 00:11.977 01:24.982 00:12.151 01:17.236 00:12.813 01:49.181
4 00:18.925 02:19.222 00:19.649 02:13.381 00:21.891 02:59.191

Virtual-Script está a executar o guião do testador num gráfico. Ou seja, é executado fora do MT5-Tester como um guião normal.


Conclusões:

  1. O código no Terminal é quase sempre executado mais lentamente do que no Agente (até 50%).
  2. Nos mercados, o MT5-Tester não é agora nem um pouco mais lento do que o Virtual add-in.
  3. Em Limits, o MT5-Tester é até 15% mais lento do que o Virtual. É compreensível, por isso está tudo bem.
O primeiro ponto precisa de ser abordado.
 
fxsaber:
4 00:18.925 02:19.222 00:19.649 02:13.381 00:21.891 02:59.191

Porque é que existe tal diferença entre marcas e limitadores?

 
Andrey Khatimlianskii:

Porque é que existe tal diferença entre um mercado e um limite?

A EA não é minha, por isso não é correcto comparar directamente. Penso que a lógica difere significativamente.

E os Limitadores são uma carga maior nos controlos do Testador (é óbvio que o Virtual também desceu). Portanto, ceder à lógica do mercado é uma obrigação.


Fiquei intrigado com outra coisa. Porque é que o Virtual-Script parecia significativamente mais lento do que o MT5-Tester+Virtual. No primeiro caso, é um estúpido ciclo por carraças e nada mais. Acontece que o Terminal é mais lento a executar o código do que os Agentes.

O Profiler mostra, infelizmente, disparates. Não se percebe porque é que o resultado é uma degradação do desempenho.


Trabalho com um conjunto de estruturas em Virtual. Talvez fosse mais rápido se trabalhássemos com apontadores para objectos de classe. Tenho de o experimentar, mas a lista de tarefas importantes continua a crescer.

 

Em troca de símbolos personalizados, o take é aceite ao último preço e executado à licitação/venda.

Por exemplo, a tomada para a posição COMPRAR é de 1,09801. Um lance/venda/último = 1,09799/1,09802/1,09801. Desencadeia-se, à medida que o preço é tocado, mas também desencadeia ao preço de oferta, que é pior do que o último.

Acontece que as tomadas são desencadeadas a todo o momento com um deslizamento negativo.

 
fxsaber:

Em troca de símbolos personalizados, o take é aceite ao último preço e executado à licitação/venda.

Por exemplo, a tomada para a posição COMPRAR é de 1,09801. Um lance/venda/último = 1,09799/1,09802/1,09801. Desencadeia-se, à medida que o preço é tocado, mas também desencadeia ao preço de oferta, que é pior do que o último.

Acontece que as tomadas são desencadeadas a todo o momento com um deslizamento negativo.

Estão três preços de uma só vez especificados no símbolo personalizado? Ou pode acontecer que todos os preços sejam traduzidos, mesmo quando o gráfico é traçado por Last? Neste caso, a Proposta também pode ser calculada utilizando o símbolo não alfandegário ? Estou apenas curioso. Se existir, preciso de corrigir alguns dos meus códigos.

 
Artyom Trishkin:

Estes três preços são feitos com o símbolo personalizado de propósito?

Num símbolo de troca, as ordens de mercado são accionadas pela barbatana. Todas as posições abertas no final de um passe são fechadas à força pelo Testador com ordens do mercado - na barbatana. E se houver zero, haverá um "póquer". Prescrevo as barbatanas como um valor médio entre lances e pedidos para evitar a "cara de póquer".

 
Última actualização. O testador é flagrantemente torto. Após a optimização, quando se tenta realizar um teste com visualização, a visualização é HOLDING. Ter de reiniciar . Mas embora pudesse tolerá-lo (usando linguagem obscena), a dada altura os testes deixaram de funcionar de todo. Verificou-se que na janela "símbolo" desapareceram todos os símbolos seleccionados na análise do mercado. Acabou-se!!! Não há ajuda nas danças com pandeiro (e reiniciar e até reinstalar o MT5).
 

Faço muitas optimizações de diferentes EAs (elas passam automaticamente por uma lista definida). Depois observo as suas caches.

Noto o inconveniente actual

Quero ver as caches das minhas optimizações anteriores, por isso cada vez que tenho de seleccionar primeiro o Expert Advisor necessário. E a lista de optimizações recentes, realizadas no próprio Testador, não está disponível.


Seria muito mais amigável, se a lista das últimas optimizações do testador com nomes de EAs nelas contidas fosse descida na área marcada, como na imagem do ecrã. Isso faria sentido?

 
KENT3004:
Última actualização. O testador é flagrantemente torto. Após a optimização, quando se tenta realizar um teste com visualização, a visualização é HOLDING. Ter de reiniciar . Mas embora pudesse tolerá-lo (usando linguagem obscena), a dada altura os testes deixaram de funcionar de todo. Verificou-se que na janela "símbolo" desapareceram todos os símbolos seleccionados na análise do mercado. Acabou-se!!! Não há ajuda nas danças com pandeiro (e reiniciar e até reinstalar o MT5).

Se a reinstalação do sistema operativo não ajudar, aconselho a mudar o computador. Bem, ou pelo menos a junta de empanque.

 
Alexey Viktorov:

Se a reinstalação do sistema operativo não ajudar, sugiro a substituição do computador. Bem, ou pelo menos uma junta de empanque.

Humor apreciado! Mas os negócios - como é que se consegue que as personagens voltem a entrar no testador? Desaparecimentos e pendências semelhantes confirmados por vários utilizadores noutros fóruns.
