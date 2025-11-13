Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 5
В Терминале есть замечательное меню для работы с шаблонами.
Возможно ли создание подобного меню в Тестере для работы с Сетами? Сюда добавить
Где справа показывались бы Recent_Sets.
Вот ранее высказывал эти мысли по улучшению тестера MT 5.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий
Askr, 2019.05.17 06:34
Новых функций и исправлений багов и недочётов в тестере не делалось?
Конкретно.
1. Исправлен ли баг с тестированием на акциях мосбиржи? Из-за чего ложные граали на реал тиках.?
https://www.mql5.com/ru/forum/307943
2. Адаптирован ли тестер под иностранные рынки? Тот же CME? С его внутредневной и суточной(маржой за перенос позиции) маржой?
https://www.mql5.com/ru/forum/309332
3.
В тестере мт4 можно в любой момент остановить тест и увидеть все сделки и общий итог теста а в мт5 ты увидишь только белый лист т.е. ничего.
Иногда нет смысла ждать уже до конца этот тест когда видишь сразу нужный результат .
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_10910219
4.
Очень не хватает для полноты анализа показа результатов за каждый тестируемый месяц-например как в сервисах мониторингов.
Например январь 19- процент
февраль 19 процент
март 19 процент.
В идеале конечно хорошо бы еще видеть просадку, хотя это далеко не главное.
Но вот показ доходности за месяц очень нужно, т.к. по одной графе доходности невозможно оценить доходность когда графа идёт ровно и за большой период теста.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_11488482
5.
Мелочь, а очень неудобно что в тестере нет выбора истории позиций а не сделок.
по позициям намного проще и быстрее можно сравнить торговые сделки друг с другом между тестером и реальным счётом.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_11488482
6.
Не хватает показа среднего размера прибыльной и убыточной сделки в пунктах.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page22#comment_11573743
7. И в целом предложение, добавить немного побольше возможностей, которые есть в тех же мониторингах счетов.
8. Ограничение кол-ва задействованных облачных агентов/ PR.
https://www.mql5.com/ru/forum/298902
Аттрибуты файла и права - из разных областей.
Минута на поиск ушла:
синтаксис команды icacls выглядит следующим образом:
icacls папка\файл /setowner Пользователь параметры
Посмотрим несколько конкретных примеров, как можно изменить владельца файла или папки.
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /setowner Administrator /C /L /Q
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /setowner "NT SERVICE\TrustedInstaller" /C /L /Q
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /setowner Medvedev /T /C /L /Q
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /setowner Putin /T /C /L /Q
Теперь разберемся, что это за параметры используются в каждой команде.
/Q – сообщение об успешном выполнении команды не выводится;
/L – команда выполняется непосредственно над символической ссылкой, а не конкретным объектом;
/C – выполнение команды будет продолжаться несмотря на файловые ошибки; при этом сообщения об ошибках все равно будут отображаться;
/T – команда используется для всех файлов и каталогов, которые которые расположены в указанном каталоге;
А вот как можно изменять разрешения для файла или папки:
icacls папка_или_файл /grant:r пользователь:разрешение
Список разрешений выглядит следующим образом:
D – удаление;
F – полный доступ;
M – изменение;
RX – чтение и выполнение;
R – чтение;
W – запись.
В качестве примера можно привести следующие команды:
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /grant:r Putin:F
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /grant:r Putin:M
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /grant:r Putin:F
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /grant:r Putin:RX /T
Чтобы узнать больше, введите в командной строке команду icacls /? и вы получите полный перечень ее команд.
Спасибо. Когда вручную менял права, то запомнилось, что Тестер в одиночном прогоне тормозил. Надо экспериментировать.
Если есть какой-то список советников и символов, элементы которого постоянно используются в Тестере. То очень быстро можно ими манипулировать в нем, если символы загнать в конец Обзора рынка, а советники - Избранного.
Тогда соответственным перетаскиванием мышкой нужных элементов в Тестер мгновенно будет выбираться требуемая конфигурация. Совсем не нужно лазить по менюшкам для выбора.
новый тестер вообще красава - так хорошо все организованно и рисует как-то по новому... теперь надо все прежние совы переотить...вот попробовал старый посмотрел и получилось не плохо...))
В новой бете 2145 доступна новая команда, открывающая отчет по тестирования в полноценном окне рядом с чартами.
Изменился и движок 3D визуализации результатов. В нижнем окне пока показываем старую версию, а в отдельном окне по новому:
Обновиться можно через меню справки.
У меня пишет "Ожидание обновления" в открывающемся окне. Оптимизацию загрузил из opt-файла.