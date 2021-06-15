1200 assinantes!!! - página 205
Bem, bom para si :)
Ir para Sinais -> mt4 -> em "Pesquisar por nome, autor, corretor" introduzir "IceF" (nome incompleto, mas é suficiente) -> clicar em pesquisar.
Dar-lhe-á um certo grupo de sinais. Procurar sinais com ganhos sólidos (grosso modo acima dos 100%).
Em MT5, o Singapura faz o melhor anúncio para a plataforma
Compreendo correctamente que o dólar de Singapura é a moeda da conta - esta:
e como é que encontro este saharaui ?
e como é que este sahara - pode ser encontrado?
Simples. No quinto sinal em primeiro lugar em termos de subscritores.
Sim!
como se encontra este "Sahar" ?
O Sahar é um dos principais subscritores dos sinais mt4. "Sahar" é um pedaço de nome do Médio Oriente... ou é um nome... Não sei muito sobre isso...
Ocasionalmente, ele chega ao topo.
A propósito, um centvik conseguiu chegar ao topo nos sinais mt4 dos assinantes. O corretor é FXO... Real2. Há um ponto nos nomes dos instrumentos. Num dos comentários foi notado que o fornecedor do sinal está a disparar sobre os seus 100 dólares, quando os assinantes estão a arriscar milhares.
É como se alguém os obrigasse através de espancamentos regulares a assumir riscos... os hipócritas são estranhos.