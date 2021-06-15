1200 assinantes!!! - página 206

Para onde desapareceu o sinal de topo no MT5?
 
Vladimir Tkach:
Provavelmente um grande levantamento de crédito .
 
Vladimir Tkach:
Deve ter entrado em drawdown e desaparecido do ranking. Está lá agora.
 
Vladimir Tkach:
Vitali Kadel:
Vasiliy Pushkaryov:
Provavelmente entrou em levantamento de crédito e desapareceu da classificação. Agora está no seu lugar.

Sim, até 40%, agora estou fora.

 
Vasiliy Pushkaryov:
Mas o -27% de levantamento de fundos não é fraco.

 
Ivan Butko:
Ohhhh, o bulschit foi apanhado em europânicos. As críticas são um milagre.
A história com Taras está a repetir-se. Ninguém analisa os ofícios ao subscrever, e depois pergunta-se o que aconteceu ao "profissional". Agora fechou parcialmente e está com prejuízo para o ano em curso e com um levantamento de capital actual inferior a 30%.
 
Ivan Butko:

Sim, até 40% entrou, agora está fora.

Não está fora. Agora é de 60%. Apenas entrei e fechei algumas das perdas por alguma razão.
 
Vladimir Tkach:
Não saiu. Já 60%. Por alguma razão, acrescentei-lhe e fechei algumas das perdas.

Ooh... a queda de outro império

 

O primeiro terminou com sucesso


 
Vladimir Tkach:

O primeiro a terminar com sucesso


O açúcar segue


