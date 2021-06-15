1200 assinantes!!! - página 152
Olá!
Sou novo no forex.
Quero investir ~4500 $. Este não é o último do meu dinheiro e não é todo o meu portfólio. Só quero pôr parte disso em divisas.
Quero diversificar de imediato:
4 corretores forex diferentes, 4 sinais diferentes.
Não ando atrás de 50-100% de rentabilidade por mês. Mas também 5% por mês não é interessante, eu quero mais. Não gostaria de utilizar apenas a cópia de sinais e VPS para cobrir as minhas perdas.
Pode dizer-me que sinais devo ver primeiro?
O que devo ver em primeiro lugar: máximo levantamento de crédito (<10%) e número de negócios bem sucedidos (>90%) com longa vida útil do sinal (>26 semanas)?
Um momento histórico de Baszkowitz!!!
- Lamento muito, as minhas desculpas, tivemos hoje uma perda que foi de 28%, no final ainda estamos do lado positivo. Esta conta será removida esta semana após a resolução dos bugs. Muito provavelmente uma nova conta será congelada, com uma restrição de saldo difícil ouabrirei a minha outra conta que está disponível noutra corretora.
Não o estragou por acaso, agarrado a ele. O que é bom. Isso é bom, provavelmente...
O que é mau? O mau é que não há lucro. A conta foi congelada no início deste ano. Exactamente onde desabou. Na imagem do ecrã pode ver o momento em que a monitorização começou (foi 21,78%) e os últimos números (20,54%). Significa que os assinantes que ali estiveram sentados durante todo este tempo não têm qualquer lucro. Menos a taxa de assinatura. Por isso, talvez até uma perda. E aqueles que se inscreveram mais tarde não têm a certeza. Se eles não saíssem a tempo... Embora os seus assinantes parecessem estar estáveis abaixo dos 200... Vamos ver o próximo sinal, ver qual é a história. A julgar pelas suas palavras, ele já não tem contas. Assim, será uma surpresa ver uma conta com um longo historial antes de monitorizar...
Mashkovets não conseguiu evitar... ...começou a passar-se...
Mesmo a cozinha não ajudou aqui. Mais uma vez, declarar as suas citações não comercializáveis e anular as suas perdas num comércio tão fraco não é uma opção.
Com que empresa irá ele negociar desta vez para ter a sua história comercial desenhada? )))
Mashkovets não conseguiu evitar... ...começou a passar-se...
Tanto nos sinais como no mercado, as regras são de tal ordem que muitos utilizadores enganadores aprenderam a enganar o seu caminho para o topo e a atrair tantos assinantes ou clientes.
E quanto mais longe formos, mais e mais deles existem. Mas por alguma razão nada está a ser feito a esse respeito.