mit5x:

Olá!

Sou novo no forex.

Quero investir ~4500 $. Este não é o último do meu dinheiro e não é todo o meu portfólio. Só quero pôr parte disso em divisas.

Quero diversificar de imediato:

4 corretores forex diferentes, 4 sinais diferentes.

Não ando atrás de 50-100% de rentabilidade por mês. Mas também 5% por mês não é interessante, eu quero mais. Não gostaria de utilizar apenas a cópia de sinais e VPS para cobrir as minhas perdas.

Pode dizer-me que sinais devo ver primeiro?

O que devo ver em primeiro lugar: máximo levantamento de crédito (<10%) e número de negócios bem sucedidos (>90%) com longa vida útil do sinal (>26 semanas)?

O principal é não ser apanhado em divórcios.
 
Um momento histórico de Baszkowitz!!!

- Lamento muito, as minhas desculpas, tivemos hoje uma perda que foi de 28%, no final ainda estamos do lado positivo. Esta conta será removida esta semana após a resolução dos bugs. Muito provavelmente uma nova conta será congelada, com uma restrição de saldo difícil ouabrirei a minha outra conta que está disponível noutra corretora.

 
Não o estragou por acaso, agarrado a ele. O que é bom. Isso é bom, provavelmente...

O que é mau? O mau é que não há lucro. A conta foi congelada no início deste ano. Exactamente onde desabou. Na imagem do ecrã pode ver o momento em que a monitorização começou (foi 21,78%) e os últimos números (20,54%). Significa que os assinantes que ali estiveram sentados durante todo este tempo não têm qualquer lucro. Menos a taxa de assinatura. Por isso, talvez até uma perda. E aqueles que se inscreveram mais tarde não têm a certeza. Se eles não saíssem a tempo... Embora os seus assinantes parecessem estar estáveis abaixo dos 200... Vamos ver o próximo sinal, ver qual é a história. A julgar pelas suas palavras, ele já não tem contas. Assim, será uma surpresa ver uma conta com um longo historial antes de monitorizar...

 
Natalia tinha uma conta tão boa antes de monitorizar (10-25% por mês) durante quase dois anos, Alexey já a tem há três anos. A outra conta terá provavelmente 5 anos de idade. Mas se depois da monitorização não podem negociar como antes da monitorização, então, como disse uma personagem: "Tenho dúvidas".
 

Mashkovets não conseguiu evitar... ...começou a passar-se...


 

Mesmo a cozinha não ajudou aqui. Mais uma vez, declarar as suas citações não comercializáveis e anular as suas perdas num comércio tão fraco não é uma opção.

Com que empresa irá ele negociar desta vez para ter a sua história comercial desenhada? )))

 
Yevhenii Levchenko:

Mashkovets não conseguiu evitar... ...começou a passar-se...


Por favor, enviem-me um link para o sinal deste herói.
 

Tanto nos sinais como no mercado, as regras são de tal ordem que muitos utilizadores enganadores aprenderam a enganar o seu caminho para o topo e a atrair tantos assinantes ou clientes.

E quanto mais longe formos, mais e mais deles existem. Mas por alguma razão nada está a ser feito a esse respeito.

