1200 assinantes!!! - página 145
Não é como se o hamster estivesse morto - está a funcionar. Sim, há menos de 100% de levantamentos, mas isso não a impediu de se levantar e negociar mais. E tem subscritores.
Portanto, aqui tudo é diferente. No sentido de que Elena não tem uma abordagem de "apenas um sobreviverá". Os árabes em contas de cêntimos do servidor fxopen.real2 têm uma tal prática. Penso que têm muitos sinais ocultos de que se estão a dispersar em segredo. E depois expor os sobreviventes ao público. É o que parece, pelo menos.
É apenas a história a repetir-se. E Mashko, sim, ele sabe como falar:) ele não me respondeu
É que... tem passado por muita coisa hoje...
É simples, é uma mudança de tendência.
Só negoceia a libra e o euro. Ele vendeu algo lá. E a secção "riscos" mostra que ele está carregado até aos olhos. Penso que a libra esterlina. 100 pips e um torpedo para o sinal. Talvez até hoje (se não fechar ou se o par não seguir o caminho certo).
É isso que estou a dizer, o dólar está cansado de subir, May desapareceu, a libra subiu. E ele pensava que ia mais longe. Agora, vai ficar bem firme.
Se assim for, em breve haverá outro precedente com uma história comercial perfeita criada por vigaristas. Talvez decidam não ter em conta o histórico comercial antes de monitorizar...
100 pips é uma pequena margem para se sentar sobre a libra)
Se assim for, em breve haverá outro precedente com uma história comercial perfeita criada por vigaristas. Talvez eles decidam não contar o histórico comercial antes de monitorizar...
Tanto quanto entendi dos seus comentários ele cobrou 20% do depoimento, o que é poderoso, mas 300 pips é suficiente para durar
Alavancagem 1k100.
Uau, ele está a sair-se todo, está a usar activamente o Martin duro lá, presumo, porque o lote espalhado é impressionante