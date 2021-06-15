1200 assinantes!!! - página 148
Tem várias entradas ao mesmo tempo em ambas as direcções. Depois partilha também nos dois sentidos, praticamente ao mesmo tempo. Depois fecha um pequeno lucro.
Sim... pode vê-lo na fotografia.
Fiz um consultor especializado no mês passado:
1. abrimos 2 ordens de mercado de diferentes direcções (volume igual) e colocamos ordens pendentes para cima/baixo.
2. Quando a primeira ordem pendente é accionada, eliminamos a segunda ordem pendente que não tenha accionado
3. Na direcção desencadeada, colocamos uma nova ordem pendente - ou seja, calculamos a média
4. Feche-o utilizando o montante da ordem de compra ou de lucro virtual na moeda de depósito
5. i.e. depois modifiquei-o e estabeleci um par de ordens pendentes dirigidas de forma diferente em vez de uma ordem pendente, e ajustei a etapa de colocar as ordens e 2 incrementos de lote para ordens pendentes
O TS como um todo é surpreendentemente bastante robusto
pode ver-se pela imagem que o conceito de simultaneidade é entendido como a presença TEMPORÁRIA de ambos os bares e vendas no mercado.
Por exemplo, quando há uma grande variedade de baías de média (movimento de preços para baixo) há algumas pequenas vendas... em essência, por exemplo, vende alguns pequenos lucrativos, é claro, vende - dentro das baías de média.
Tem várias entradas ao mesmo tempo em ambas as direcções. Depois partilha também nos dois sentidos, praticamente ao mesmo tempo. Depois fecha com um pequeno lucro.
Se quiser, posso descrever a sua própria variante, incluindo comprar em venda ou vender em bai; este TS ainda está a ser finalizado por mim, mas a base já está escrita - tudo é ELEMENTAR aí.
Na descrição desse sinal, existem links para vários recursos onde pode descarregar algo gratuitamente.
Passei a informação aos meus colegas, mas eles disseram que havia um código com elementos fraudulentos. Por isso, não descarregue nada aí.
A administração do mql5 é capaz de verificar e proibir-me se for confirmado?
Em teoria, sim.
Havia um posto semelhante, se não me engano, no sinal Mashko. Devemos perguntar a@Sergey Golubev, se houver uma história semelhante, para remover também o anúncio da descrição.
Enviem-me a url do sinal em privado, e eu transmiti-la-ei para o balcão de serviço (para sua consideração).
Cada um deles foi aberto, alguns dos produtos já foram removidos, todos os que vi são, na sua maioria, links de afiliados de um dos corretores, mas há um caso pesado disso, como um site de terceiros e e-mail na descrição, etc.
Todos transferidos para o serviço (com um link para as últimas páginas deste tópico). Não sei o resultado (posso não ser informado do resultado), apenas para a consideração dos administradores.
Para informação.