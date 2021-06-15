1200 assinantes!!! - página 149
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Na descrição desse sinal, existem links para vários recursos onde pode descarregar algo gratuitamente.
Passei a informação aos meus colegas, mas eles disseram que havia um código com elementos fraudulentos. Por isso, não descarregue nada aí.
A administração do mql5 é capaz de verificar e proibir-me se for confirmado?
Já está, obrigado.
Enviado para o serviço (com as minhas imagens da descrição do sinal, com um link para a página deste tópico e para o seu post).
Tenho notado situações com este serviço.
Não compreendo bem porque é que isto acontece.
O esquema tem este aspecto:
Limpar golpistas quando o CD não tem sítio web, todas as contas são graal, a demonstração tem as piores condições comerciais.
Tenho notado situações com este serviço.
Não compreendo bem porque é que isto acontece.
O esquema tem este aspecto:
Limpar golpistas quando o CD não tem sítio web, todas as contas são graal, a demonstração tem as piores condições comerciais.
que existem corretores falsos.
Deve, portanto, prestar atenção ao nome do corretor ao escolher um sinal.
O sinal é um bom exemplo da capacidade de lucro de um corretor.
por isso, ao seleccionar um sinal deve também ter em atenção o nome do corretor.
Para centenas de assinantes actuais, é demasiado complicado.
Notadas as situações com este serviço.
Qual deles?
Qual deles?
Sim.
O que terá acontecido ao sinal do topikaster?
Chegou à marca dos 3000, ganhou dinheiro para o resto da sua vida e perdeu gradualmente o sinal na lenta e dolorosa média para os seus subscritores
Existe o "Efeito Mandela"https://mrakopedia.org/wiki/Эффект_Манделы--memórias persistentes de algo que nunca aconteceu.
Gonchar não utilizou a média na sua estratégia - apenas tinha 10 fichas de 10 pontos em cada encomenda. Se tivesse utilizado a média, é bem possível que o seu sinal tivesse sobrevivido.