Vladimir Tkach:

Na descrição desse sinal, existem links para vários recursos onde pode descarregar algo gratuitamente.

Passei a informação aos meus colegas, mas eles disseram que havia um código com elementos fraudulentos. Por isso, não descarregue nada aí.

A administração do mql5 é capaz de verificar e proibir-me se for confirmado?

Já está, obrigado.
Enviado para o serviço (com as minhas imagens da descrição do sinal, com um link para a página deste tópico e para o seu post).

 

Tenho notado situações com este serviço.

Não compreendo bem porque é que isto acontece.

  • Nos sinais de topo (pelo número de subscritores) com servidores comerciais, que as empresas de corretagem nem sequer têm o seu próprio site.
  • Quando clico no servidor, como um filtro, apenas são mostrados sinais.
  • Abre-se uma conta de demonstração através do terminal e obtém-se estes spreads

  • Ninguém no seu perfeito juízo com tais spreads (não o tempo de Rollover - a compensação GMT é diferente) abriria uma conta real nesta empresa de corretagem.

O esquema tem este aspecto:

  • Abre o escritório da esquerda.
  • Encomendei um MT4 para ele.
  • Criar várias contas especificamente para os Sinais.
  • O creme é tomado.
  • Gastando apenas em revisões positivas e lascando no MT4.

Limpar golpistas quando o CD não tem sítio web, todas as contas são graal, a demonstração tem as piores condições comerciais.


ZS O site foi encontrado. Já se passaram dois anos para este esquema. Estão agora a sobreviver ao sinal.
 
muitas pessoas já sabem disso,

que existem corretores falsos.

Deve, portanto, prestar atenção ao nome do corretor ao escolher um sinal.

O sinal é um bom exemplo da capacidade de lucro de um corretor.
 
multiplicator:
por isso, ao seleccionar um sinal deve também ter em atenção o nome do corretor.

Para centenas de assinantes actuais, é demasiado complicado.

 
fxsaber:

Notadas as situações com este serviço.

Qual deles?

 
Olá, alguém me pode dizer se é possível adicionar um alerta sonoro aoindicador Fractalpadrão?
 
O que terá acontecido ao sinal do topiker?
 
Yevhenii Levchenko:

Qual deles?

Sim.

 
Vladimir Kononenko:
O que terá acontecido ao sinal do topikaster?
Chegou à marca dos 3000 subscritores, ganhou o resto da sua vida e gradualmente despejou o sinal numa média lenta e dolorosa para os subscritores
 
Ivan Butko:
Chegou à marca dos 3000, ganhou dinheiro para o resto da sua vida e perdeu gradualmente o sinal na lenta e dolorosa média para os seus subscritores

Existe o "Efeito Mandela"https://mrakopedia.org/wiki/Эффект_Манделы--memórias persistentes de algo que nunca aconteceu.

Gonchar não utilizou a média na sua estratégia - apenas tinha 10 fichas de 10 pontos em cada encomenda. Se tivesse utilizado a média, é bem possível que o seu sinal tivesse sobrevivido.

