1200 assinantes!!! - página 147

Novo comentário
 
danminin:

Vai responder à minha pergunta?

Respondido por

 

Temos um novo top.

A descrição jura que não é netting ou martingale. Alguma ideia sobre a lógica dos inputs/outputs?


 
Vladimir Tkach:

Temos um novo top.

A descrição jura que não é netting ou martingale. Alguma ideia sobre a lógica dos inputs/outputs?

Ele não estava no topo antes? Ele estava, depois entrou numa maré de derrotas. E agora ele está de novo no topo).

[Excluído]  
Vladimir Tkach:

Temos um novo top.

A descrição jura que não é netting ou martingale. Alguma ideia sobre a lógica dos inputs/outputs?


A julgar pelo quadro, é uma máquina comum de cálculo de médias.

 
Vladimir Tkach:

Temos um novo top.

A descrição jura que não é netting ou martingale. Alguma ideia sobre a lógica dos inputs/outputs?


(Engraçado! Como é que se pode jurar que não é um caminhante de rede )))).

A saída é clara. Uma tomada comum no cesto. A entrada é indicativa.

 
Vladimir Tkach:

Temos um novo top.

A descrição jura que não é netting ou martingale. Alguma ideia sobre a lógica dos inputs/outputs?


Boris Gulikov:

(Engraçado! Como se pode jurar que não é um networker )))).

A saída é clara. Assumir o cesto em comum. A entrada é indicativa.

Aqui está um exemplo https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/rsi

No modelo de topo e no modelo de fundo
O Índice de Força Relativa geralmente ultrapassa acima de 70 e abaixo de 30, e normalmente ultrapassam a formação de topos e fundos na tabela de preços.

Isto é, se forem formados abaixo do nível 30 e o preço da entrada subsequente for inferior ao da anterior ordem de mercado aberto (pose), então entramos (aqui se sem martin, o mesmo volume).

Cobrir tudo com lucro...

Relative Strength Index - Осцилляторы - MetaTrader 5
Relative Strength Index - Осцилляторы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Технический Индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Вводя Relative Strength Index, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-периодный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25-периодные индикаторы. Один из...
 
Roman Shiredchenko:
Aqui está um exemplo https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/rsi

Nos topos e fundos dos modelos
O Índice de Força Relativa geralmente ultrapassa acima de 70 e abaixo de 30 e normalmente ultrapassa a formação de topos e fundos na tabela de preços.

Ou seja, se forem formados abaixo do nível 30 e o preço da entrada subsequente for inferior ao da anterior ordem de mercado aberto (posição), então entramos (aqui se sem martin, então pelo mesmo volume).

Cobrir tudo com lucro...

Tem um Consultor Especialista horrivelmente caro com definições de MA. Isto também pode ser visto na imagem de ecrã das definições. E se testarmos a versão de demonstração, três МА do período 40 serão desenhados no final dos testes.

 

+ tem estado em funcionamento desde o Verão passado. Mas monitorizado em Abril. Só comercializa dois pares de dólares: o euro e a libra esterlina. Cerca de 85 por cento das transacções são feitas em euros. E não tem havido muito movimento desde o Verão passado.

Mas ainda é uma beleza voltar a subir.

 
Vladimir Tkach:

Ele tem configurações de MA no terrivelmente caro Perito. Isto também pode ser visto na imagem do ecrã das definições. E se testarmos a versão de demonstração, veremos três MA do período 40 no final dos testes.

Estou apenas a brincar com a mesma coisa agora ... As imagens são familiares, por isso ... :-)

E eu tenho um MSI a tratar disso... e a média de volumes crescentes.

O mesmo funciona no MADIV, quando abaixo do nível, entramos na compra através de um certo passo, fechamos na entrada oposta... assim e algo do género...

Posso, se quiser, descrever o algoritmo em pormenor.

 
Roman Shiredchenko:

Estou a brincar com a mesma coisa neste momento... as imagens são familiares, por isso... :-)

E é aí que eu tenho o LER... e a média de volumes crescentes.

O mesmo funciona no MADIV, quando abaixo do nível, entramos na compra através de um certo passo, fechamos na entrada oposta... assim e algo do género...

Posso, se quiser, descrever o algoritmo em pormenor.

Notei que tem várias entradas em ambas as direcções ao mesmo tempo. Depois partilha também nos dois sentidos, praticamente ao mesmo tempo. Depois fecha um pequeno lucro.

1...140141142143144145146147148149150151152153154...230
Novo comentário