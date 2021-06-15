1200 assinantes!!! - página 147
Temos um novo top.
A descrição jura que não é netting ou martingale. Alguma ideia sobre a lógica dos inputs/outputs?
Ele não estava no topo antes? Ele estava, depois entrou numa maré de derrotas. E agora ele está de novo no topo).
A julgar pelo quadro, é uma máquina comum de cálculo de médias.
(Engraçado! Como é que se pode jurar que não é um caminhante de rede )))).
A saída é clara. Uma tomada comum no cesto. A entrada é indicativa.
No modelo de topo e no modelo de fundo
O Índice de Força Relativa geralmente ultrapassa acima de 70 e abaixo de 30, e normalmente ultrapassam a formação de topos e fundos na tabela de preços.
Isto é, se forem formados abaixo do nível 30 e o preço da entrada subsequente for inferior ao da anterior ordem de mercado aberto (pose), então entramos (aqui se sem martin, o mesmo volume).
Cobrir tudo com lucro...
Aqui está um exemplo https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/rsi
Nos topos e fundos dos modelos
Tem um Consultor Especialista horrivelmente caro com definições de MA. Isto também pode ser visto na imagem de ecrã das definições. E se testarmos a versão de demonstração, três МА do período 40 serão desenhados no final dos testes.
+ tem estado em funcionamento desde o Verão passado. Mas monitorizado em Abril. Só comercializa dois pares de dólares: o euro e a libra esterlina. Cerca de 85 por cento das transacções são feitas em euros. E não tem havido muito movimento desde o Verão passado.
Mas ainda é uma beleza voltar a subir.
Estou apenas a brincar com a mesma coisa agora ... As imagens são familiares, por isso ... :-)
E eu tenho um MSI a tratar disso... e a média de volumes crescentes.
O mesmo funciona no MADIV, quando abaixo do nível, entramos na compra através de um certo passo, fechamos na entrada oposta... assim e algo do género...
Posso, se quiser, descrever o algoritmo em pormenor.
Notei que tem várias entradas em ambas as direcções ao mesmo tempo. Depois partilha também nos dois sentidos, praticamente ao mesmo tempo. Depois fecha um pequeno lucro.