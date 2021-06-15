1200 assinantes!!! - página 153
Porque é que as metaquotas não proíbem tais coisas? Afinal, a história está claramente desenhada - três anos de lucros entre 10 e 20% por mês. Nem mais nem menos.
No ano passado Natalia Mashkovtseva também teve uma história tão bonita antes da monitorização, durante cerca de dois anos. Depois da monitorização, não estava nem perto disso e em seis meses desapareceu tudo. É evidente que algo está errado.
Agora o topo com 600 subscritores é como o Sugar há um ano atrás. O período inicial de negociação é de uma ou duas posições por mês com um lucro de 50% ou mais. No que me diz respeito, isto é conseguido através de contas em cêntimos e da abertura aleatória de negócios opostos, as contas perdidas vão para o inferno, os sobreviventes continuam a tomar parte na atracção.
Porque não tornar o histórico comercial disponível, uma vez que a adesão ao serviço para excluir tais shenanigans não é clara.
As posições tornaram-se mais longas, com mais perdas. Isto é comércio real - alimentação excessiva e média.
Por alguma razão, muitas pessoas pensam que a fixação excessiva e a média é uma coisa má. O que se faz quando o preço se move na direcção errada, fecha-se uma posição?
Se o fizer com frequência, estas perdas irão devorar todos os lucros. Portanto, é preciso esperar pelo momento certo e não fechar de imediato.
As metaquotas são lucrativas porque são poucas, mas não estragam a sua reputação, e atraem devidamente os assinantes. Como resultado, as MetaQuotes obtêm um lucro estável.
Só serão proibidas quando o número de pessoas com estatísticas desenhadas começar a afectar a reputação das próprias MetaQuotes, mas penso que a probabilidade de um evento deste tipo é baixa.
Proibido, com certeza, quando recebem sinais de descaramento e de poste em pacotes. Como os hindus (ou "índios") fizeram recentemente...
Embora tenha havido repetidos precedentes de dominós de longa data com excelentes histórias a serem despejados nos escombros... "solteiros", por assim dizer. E já houve muitas indignações quanto ao porquê de ser este o caso. E muitos dos subscritores fizeram-no. Escreveu directamente críticas, dizendo: "desenha, faz alguma coisa", etc.
E o que é interessante, parece que não é observado em mt5.
Estou interessado em saber que me foi dada recentemente uma dica sobre o aleharank e o site está a descer na classificação de acordo com as estatísticas. Por isso, talvez as pessoas estejam a sair lentamente. Existem outros serviços de cópia...
O ano passado, antes de monitorizar Natalia Mashkovtseva, teve uma história tão bonita, cerca de dois anos. Depois de o monitorizar foi quase nada e em seis meses ela perdeu completamente o dinheiro. Algo está obviamente errado.
Uau. Até isso foi! Este já é um bando cibernético de algum tipo.
Andrey F. Zelinsky:
Gostaria de ver alguma justificação para as acusações.
Caso contrário, não há nada mais do que retórica.
Os numerosos precedentes em que os "profissionais" têm vindo a negociar de forma rentável durante anos mês a mês sem quaisquer levantamentos significativos, e tudo isto se perde após o início da monitorização não significa nada? Além disso, é o cenário mais estúpido - os gajos não costumam resistir a drawdowns e tentam vingar-se com todo o potencial. E assim é o mesmo. À primeira vista, parecia que Mashkovetz era um profissional de sangue frio - ele conseguiu um empate e espera. Mas não, ele não é nenhum profissional, ele explodiu como se tivesse começado ontem.
Sim, apenas num corretor diferente. Suspeito que não estão a conspirar com corretores, mas de alguma forma aprenderam a fazê-lo no MT4.
Taras Gonchar está a descansar.Não perguntar - onde? Não sei.