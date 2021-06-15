1200 assinantes!!! - página 156
Um par de screenshots com feedback e equilíbrio por sinal (traduzido do inglês, pode entrar e verificar):
Porquê encaminhar as pessoas para aqui para as tretas descaradas?
A frase no artigo"Não tenho qualquer dúvida de que se trata de um gráfico "desenhado". " -- tretas não substanciadas.
Bem, e a frase "corretor fraudulento" -- o que é isso?
p.s. Não me importo de ler a interjeição local (por vezes hilariante) de "fraude" -- mas gostaria de ver alguma justificação para as alegações.
Caso contrário, é tudo conversa fiada.
Concordo que há muitas provas subjectivas e nenhuma prova nesse artigo.
Mas há ainda muitas questões sobre este comerciante. Por exemplo, em '17 teve mais de 1000 assinantes (quando ainda competia com Taras) e depois deitou fora todo o seu dinheiro.
Mas no mesmo corretor, o seu sinal actual, já em 2017, não é um sinal de perda, é lucrativo.
OK, vamos assumir que estas são contas diferentes. Num deles perdeu dinheiro, e no outro ganhou dinheiro.
A seguir.
Aqui está o início da descrição do seu sinal actual: "Experiência comercial de mais de 10 anos, de acordo com a minha própria estratégia desenvolvida. Vim para o forex para ganhar, não para perder dinheiro".
Em 10 anos já deveria ter desenvolvido um estilo, mais ou menos estável, e que parece ser visível antes da monitorização:
2016-й
2017-й
2018-й
2019-й
Isto é, 10 anos de experiência, após a monitorização vai a algum lado.
O acima exposto foi uma imagem do seu comentário sobre a perda de zero dólares, "um erro técnico". Já tinha ganho mais de 600 subscritores até então e aqui está. Estamos a falar de vários comércios de Março, veja na história do comércio as ordens de 12 e 13 de Março, darei apenas uma ordem abaixo, em castiçais Alpari. A linha vertical é o nível das ordens deabertura e fecho de Mashkovtsev
Após este incidente, o crescimento de assinantes parou e houve uma saída de assinantes.
Além disso, tem vindo a fechar recentemente numa altura em que se perdeu tudo o que ganhou desde a monitorização.
Eis o que o comerciante experiente escreve:"Lamento muito, as minhas desculpas, hoje tivemos uma perda de 28%, no final ainda estamos do lado positivo. Esta conta será removida esta semana após a resolução dos bugs. Muitoprovavelmente uma nova conta será congelada, com uma restrição de saldo difícil ou abrirei a minha outra conta que está disponível noutra corretora.
Só quem está do lado positivo se estiver de volta ao ponto em que começou a monitorização. Pessoas perdidas na UPU, em subscrições. E quem subscreveu mais tarde, está em desvantagem. Não é claro para ele?
Mas ele é um experiente, isto é o que ele escreve: "Há uma posição longa em aberto em GBP/USD, o risco é elevado, se não estiver preparado para isto, por favor, anule a sua inscrição"!
Naturalmente, tudo isto pode ser chamado circunstancial, pode acontecer a qualquer pessoa. Mas como escrito acima de 600 pessoas inscreveram-se para a sua história de três anos de serviço doméstico. Para o actual, é pouco provável que ele tivesse tido tempo de recrutar sequer 20 pessoas.
É por isso que ele já tem uma nova conta com uma bela história pronta. Mas não é a primeira vez que ele negoceia como na história. Penso que não é justo.
Uma vez tive um problema com o encerramento de negócios por razões técnicas e toda a minha conta foi encerrada em stop out. Escrevi ao apoio técnico do corretor (DT) e eles pediram desculpa e trouxeram todas as transacções de volta e foi como se a perda nunca tivesse acontecido. Fiquei chocado por isto poder acontecer. Não havia absolutamente nada nos registos! Ou seja, os corretores podem alterar ou devolver encomendas, etc., com um par de cliques. Essa é a história.
Pára de dizer disparates e de fazer figura de idiota - não faço ideia de quem é Egor Vlasov - ou dá-me pelo menos uma citação minha sobre o assunto
Depois, aqueles que trabalharam com este corretor não conseguiram ligar-se ao servidor local. Aparentemente, a administração tomou medidas.
Aqui encontrei uma fotografia da história do sinal de Vlasov num dos blogs. A propósito, o próprio blogue também é interessante, é sobre Kirill Badaev, mas ele e Vlasov eram como irmãos gémeos na altura.
São silenciosos porque só a justificação e o poder têm peso - ninguém tem poder e ninguém dá justificação, apenas injustificada - os seus gritos de "vigarista" parecem ranho de bebé em aparelho.
LOL ))))
Tem olhos na parte de trás da sua cabeça?
Não se pode ver que o sinal é aberto num buraco de merda que é conhecido por todo o tipo de esquemas )))).
Se o sinal estivesse aberto em Peppers, Tick, ICM ou Alps, não haveria qualquer pensamento de fraude.
Mas o comerciante não pode fornecer uma tal história em corretores normais. Eles estão a perder por alguma razão ))))
Ele. E como para as imagens anteriores... Nunca tinha visto os seus (Mashkovtsev's) sinais antes, apenas este. Existem muitos desses screencasts (não especificamente os seus, mas em geral)? É já um arquivo inteiro...
Ele. E como para as imagens anteriores... Nunca tinha visto os seus (Mashkovtsev's) sinais antes, apenas este. Existem muitos desses screencasts (não especificamente os seus, mas em geral)? É já um arquivo inteiro...
Aqui, por exemplo, estão os principais sinais em Março de 2017.