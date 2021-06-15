1200 assinantes!!! - página 157
e havia uma história tão bonita antes da monitorização.
O mesmo é válido para o gráfico de Equidade após a monitorização.
Além disso, tem vindo a fechar recentemente com a perda de tudo o que tem construído desde a monitorização.
a linha de crescimento voltou ao ponto de onde saiu no momento da monitorização.
todos os subscritores estão a perder.
porque, alguns subscreveram um pouco acima do ponto de monitorização, outros ainda mais alto, outros ainda mais alto. como resultado, todos estão agora em défice.
Julho de 2018. No topo da classificação está Natalia Mashkovtseva, graças a uma boa história de dois anos de dominó de 10-20% e depois de um comércio cauteloso de 3-7% por mês.
As metáquotas precisam definitivamente de começar a peneirar esta porcaria nos sinais. Caso contrário, as pessoas tratarão o recurso como se fosse um depósito de lixo.
Eles precisam de descobrir como fazer isto, de modo a não ofender os corretores.
A melhor opção é que o serviço não olhe para a história passada. Todos os problemas desaparecerão! E depois só o mercado julgará e a experiência real mostrará...E o serviço pode fazer esta mudança hoje e o nível de tensão irá baixar dentro de momentos.
Eles precisam de descobrir como fazer isto para não ofenderem os corretores também.
Imaginemos que neste momento há 100s de potenciais 20,000%+ sinais a serem preparados algures. Alguém está de facto a tentar, independentemente dos métodos que utiliza, e amanhã está pronto a publicar o seu incrível sinal ao público. E existem também 100 sinais que foram publicados há meio ano, um ano, talvez há 2 anos. Mas o rendimento é aí de 200-300%.
Quem é o vencedor?
E se não reagirmos à história da limpeza da casa, quem é o vencedor? Aqueles que comerciam bem. Aqueles que comerciam bem e lançam-se cedo. Isso é justo. E agora não é justo.
Estas capturas de ecrã são do seu arquivo pessoal ou estão também algures aqui no website?