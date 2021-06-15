1200 assinantes!!! - página 116
O sinal em discussão aumentou os depósitos dos primeiros subscritores em mais de 10 vezes. Talvez estas pessoas sortudas devessem levar o seu lucro de volta para outro lugar, porque é amoral porque alguém está falido mesmo quando tem dinheiro?
A sorte... ok seria a lotaria: gastei algumas dezenas de rublos em moedas, e esperar a sorte em 10 vezes o custo deste bilhete, e talvez 100 vezes, ou 1000 vezes ... excepto que, ao contrário do sinal, o sortudo comprador de bilhetes não arrisca o seu depósito de algumas centenas/mil dólares, que esconde debaixo da sua almofada.
Não estás a fazer qualquer sentido. Quem lhe disse que se um fornecedor é um dreno então ele é desonesto, muito menos um vigarista?
Para sua informação, o Forex alavancado é proibido em vários estados, juntamente com os casinos. Tratava-se de casinos e eu respondi.
Porque estás a mexer o ovo, não sei.
Já escrevi aqui antes que o fornecedor está a usar deliberadamente mm supostamente inteligente, o que é apenas um truque para mostrar os enormes ganhos.
O Expert Advisor e os set-files utilizados estão ambos a cair, mesmo a 10, 100 vezes menos risco.
E o fornecedor do sinal não pode desconhecer isto.
O sapo é uma rapariga que chega a muitos e começa a empurrar com as massas.
ZS. Graças a Deus eles começaram a proibir todo o tipo de aberrações no fórum
Sim, mas afinal qualquer descrição de produto/sinal pode então ser chamada de truque. Há aqui, por definição, um senão.
Não vejo nada de surpreendente que os Provedores de Sinais tenham o objectivo principal de ganhar dinheiro com subscrições. É claro como o dia; não há nada de errado em querer maximizar o lucro de alguém. Este é o caminho do forex, e esta é a especificidade desta indústria.
Absolutamente não.
Não vejo qualquer utilidade em discutir consigo - de qualquer modo, manter-se-á fiel à sua opinião.
Direi apenas que não há de facto nada de errado que se queira maximizar os seus lucros. Mas alguém o faz usando estratégias que mostram resultados estáveis na história durante anos, e alguém usa o facto de que a estratégia pode por vezes mostrar lucro (pode ser seis meses ou um ano sobre a história), mas depois inevitavelmente deixa de funcionar, sobrestimando o lote, sabendo que diz descaradamente que a estratégia falhará uma vez em dois ou três meses. Afinal de contas, na história perde basicamente todos os meses!
Porquefinge estar todo branco e fofo de repente? Lançar um sinal é muito mais honesto do que cagar num concorrente a um cliente em privado, ou soprar uma rede de ameixa no mesmo privado, não através do mercado.
De facto e de facto, é você que finge ser todo branco e fofo.
Tem duas contas - esta, não verificada, onde insulta os utilizadores, desrespeita a administração, e se safa por alguma razão. A segunda conta é a sua verificada -- tem aí os seus produtos, e tem agido de forma muito razoável. Foi banido recentemente, pelo que a conta não verificada foi banida, mas a conta verificada não foi tocada. Na verdade -- conta dupla com um utilizador verificado -- isso é um disparate do fórum -- tudo o que escrevem ultimamente é que uma não foi verificada para contas duplicadas, a outra foi.
A propósito, nem todos sabem de onde vem a expressão "branco e fofo" - vem de uma velha anedota.
Perguntou a um sapo porque é todo mau, verde com verrugas, lodo, em suma -- brr-r-r-r-r... E o sapo respondeu de forma triste -- com uma voz humana, com um sotaque distinto -- baaaazy, huh?! Na verdade, sou branco e fofo!!!
Essa piada é mesmo à sua frente.
Olha para o teu lançamento na minha direcção, dizendo que eu estava a vender algo numa mensagem privada. Foi há muito tempo, decidi vender o meu Conselheiro Especialista. Encontrei um comprador e concordei em comprá-lo. Mas no último momento, decidi não assumir a responsabilidade e recusei a venda, quando o comprador já detinha o dinheiro. Desde então, não vendo EAs e nunca aconselho ninguém a fazê-lo. Se olhar para as minhas declarações, já escrevi muitas vezes o que sinto pessoalmente sobre a venda de EAs.
E, a propósito, não havia mercado nessa altura. Cavas no pó de há cem anos - o pó e a sujidade fazem-te bolhas e pus - mas cavas e cavas ontem, à procura de algo para dizer coisas desagradáveis a alguém. É como aquele sapo na brincadeira.
tentativa patética de se desviar e justificar ))
É de senso comum recordar os charlatães do fórum e os inescrupulosos, não se pode escapar simplesmente porque se anda por aí há anos.
notícias do mesmo sinal de hamster, as pipocas podem ser fritadas ali mesmo
A sua estratégia de gestão de dinheiro é chamada: "Gorynych a serpente".
Vai acabar morto de qualquer maneira - basta arrancar cabeça após cabeça.
E quando outra cabeça é arrancada, Gorynych a Serpente sorri e diz: "Essa é apenas a primeira cabeça, faltam ainda três.