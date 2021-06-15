1200 assinantes!!! - página 111
Acontece que uma posição é fechada mas não aparece na história (quero dizer em Sinais)?
Acabei de ver o seu post agora - raramente visito este fórum agora, depois da proibição do ano passado ;)
Não encontrei tais factos e não vi quaisquer feedbacks sobre algo do género - penso que, em geral, o histórico da transacção está carregado correctamente. Nunca encontrei tais problemas, excepto problemas com a exibição de estatísticas do período anterior ao registo de contas neste site, mas a maior parte deles estão resolvidos agora. O maior problema com as estatísticas é que, na minha opinião, as contas em cêntimos e dólares em servidores de algumas pequenas empresas de corretagem não podem ser distinguidas. Por vezes é doloroso ver investidores crédulos darem milhares de dólares sob gestão a titulares de contas de cêntimos com 20-50$, porque pensam que têm um depósito de 2000-5000$, mas não há possibilidade de avisar toda a gente.
Não se pode abrir sinais pagos em contas de cêntimos durante muito tempo. Não se olha com frequência ))
Não, Alexey - eu monitorizo os sinais com bastante frequência e vejo contas em cêntimos a uma milha de distância ))
Os sinais pagos não abrem em contas que são reconhecidas pelo sistema MQL como cêntimos. Mas infelizmente não são reconhecidos por todos os corretores, e é por isso que o truque de magia é possível).
Se não for segredo onde se encontram os 1200 assinantes, talvez eu me junte também.
Não é um segredo. Na lista de sinais para MT4 definir a ordenação pelo número de subscritores - há mais de 1900 ))
Pode ser que sim, mas Andrey escreveu claramente que as pequenas empresas têm o mesmo servidor para contas em dólares e cêntimos.
As contas em cêntimos são exibidas como contas em dólares em conformidade.
Conheço pelo menos 3 pequenas cozinhas onde isto acontece no MT4. Os seus nomes começam com W, F, e novamente com F. Há também uma grande e muito famosa cozinha onde isto acontece no mt5. O seu nome começa com R.
Boris, estamos realmente a falar de roboforex?
Sim. Os cent mt5s no robô são definidos como dólares.
Sim. cêntimos mt5 em robô é definido como dólares.