Vladimir Baskakov:
Acontece que uma posição é fechada mas não aparece na história (quero dizer em Sinais)?

Acabei de ver o seu post agora - raramente visito este fórum agora, depois da proibição do ano passado ;)

Não encontrei tais factos e não vi quaisquer feedbacks sobre algo do género - penso que, em geral, o histórico da transacção está carregado correctamente. Nunca encontrei tais problemas, excepto problemas com a exibição de estatísticas do período anterior ao registo de contas neste site, mas a maior parte deles estão resolvidos agora. O maior problema com as estatísticas é que, na minha opinião, as contas em cêntimos e dólares em servidores de algumas pequenas empresas de corretagem não podem ser distinguidas. Por vezes é doloroso ver investidores crédulos darem milhares de dólares sob gestão a titulares de contas de cêntimos com 20-50$, porque pensam que têm um depósito de 2000-5000$, mas não há possibilidade de avisar toda a gente.

 
Andrey Karachev:

Basicamente sim, as leituras sobre as moscas e aqui são as mesmas, verificadas sobre o roedor
 
Andrey Karachev:

Não se pode abrir sinais pagos em contas de cêntimos durante muito tempo. Não se olha com frequência ))

 
se não é segredo onde estão os 1200 subscritoresTalvez eu também devesse inscrever-me. talvez eu também me inscreva
 
Alexey Volchanskiy:

Não se pode abrir sinais pagos em contas de cêntimos durante muito tempo. Não se olha com frequência))

Não, Alexey - eu monitorizo os sinais com bastante frequência e vejo contas em cêntimos a uma milha de distância ))

Os sinais pagos não abrem em contas que são reconhecidas pelo sistema MQL como cêntimos. Mas infelizmente não são reconhecidos por todos os corretores, e é por isso que o truque de magia é possível).

Vlad. Vlad.:
Se não for segredo onde se encontram os 1200 assinantes, talvez eu me junte também.

Não é um segredo. Na lista de sinais para MT4 definir a ordenação pelo número de subscritores - há mais de 1900 ))

 
Alexey Volchanskiy:

Não se pode abrir sinais pagos em contas de cêntimos durante muito tempo. Não se olha com frequência))

Pode ser que sim, mas Andrey escreveu claramente que as pequenas empresas têm o mesmo servidor para contas em dólares e cêntimos.

As contas em cêntimos são exibidas como contas em dólares em conformidade.

Conheço pelo menos 3 pequenas cozinhas onde isto acontece no MT4. Os seus nomes começam com W, F, e novamente com F. Há também uma grande e muito famosa cozinha onde isto acontece no mt5. O seu nome começa com R.

 
Dmitry Vasylchenko:
Boris, estamos realmente a falar de roboforex?
Sim. Os mt5 de cêntimos no robô são definidos como mt5 de dólar.
 
Alexey Gureyev:
Sim. Os cent mt5s no robô são definidos como dólares.
+
 
Alexey Gureyev:
Sim. cêntimos mt5 em robô é definido como dólares.
e agora é claro. observo um sinal com um depo de 30.000 mil .o sinal aumentou para 200.000 e está a retirar um lucro de 200.000. tinha uma pergunta porquê fazer um sinal com tal rendimento.
