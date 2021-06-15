1200 assinantes!!! - página 109

Novo comentário
 
Vladimir Baskakov:
Talvez ele pretenda proibir a discussão do produto acabado de um terceiro, não do seu ou do Signal. É isso que ele quer dizer?

Ele, como comprador de produtos, procura uma oportunidade para discutir alguns produtos, mas as regras não o permitem aqui.

Pelo que sei, é isso que ele quer.

 
5drakon:

Mas e se o código estiver na minha cabeça e eu não souber como escrevê-lo correctamente?

Se a estratégia tiver algum valor, haverá quem escreva o código para uso público "de graça".

 
Uladzimir Izerski:

Ele, como comprador de produtos, procura uma oportunidade para discutir alguns produtos, mas as regras não o permitem aqui.

Pelo que sei, é exactamente isso que ele quer.

para que qualquer produto tenha um fio "de discussão

 
Uladzimir Izerski:

Ele, como comprador de produtos, procura uma oportunidade para discutir alguns produtos, mas as regras não o permitem aqui.

Tal como o entendo, é exactamente isso que ele procura.

E isso, também.

 
5drakon:

Mas não neste fio - não é para si :)

comece o seu próprio.

 
5drakon:
Fiz um tópico sobre isso mas foi apagado por alguma razão ou a glasnost também é proibida no nosso país?

Apaguei o fio.

Apaguei-o porque estava a tentar forçar os donos do fórum a fazer o que eles acham que está errado.
Ou seja, permitir posts e tópicos publicitários no fórum não vai ajudar de forma alguma o desenvolvimento da Metatrader.
E você continua a tentar forçá-los a fazer o que você quer que eles façam e eles não querem fazer.

2. Além disso, não há nada citado no seu tópico para, de alguma forma, manter a discussão.
Um flubber que todos nós (utilizadores do fórum) temos de ler por alguma razão.

3. Agora. Movimentou "suavemente" a discussão neste tópico para qualquer tópico que quisesse ...

---------------

Em suma, é uma agressão.
E se continuar a ser tão agressivo contra o fórum, proibi-lo-ei permanentemente.

[Excluído]  
Andrey F. Zelinsky:

Já lhe foi esclarecido várias vezes - o fórum é técnico e há uma discussão sobre a língua e o terminal.

e não faça disso um grande problema.

Se quiser anunciar algo, faça-o no seu perfil, no seu blogue, nos seus produtos/sinais.

Mas deixe o fórum para uma discussão construtiva das próprias questões para as quais foi criado - a língua, o terminal e tudo o que lhe está ligado.

Li os comentários recentes, e os apoiantes do skeevy desapareceram claramente, por isso acho que o bom senso está a começar a entrar em acção.
 

Boa caça, pessoal!

 
Vladimir M.:

Boa caça, pessoal!

Isso é uma foto de Michael Jackson?

 
Vitaly Muzichenko:

Isso é uma foto de Michael Jackson?

É a miúda do filme...!
1...102103104105106107108109110111112113114115116...230
Novo comentário