1200 assinantes!!! - página 109
Talvez ele pretenda proibir a discussão do produto acabado de um terceiro, não do seu ou do Signal. É isso que ele quer dizer?
Mas e se o código estiver na minha cabeça e eu não souber como escrevê-lo correctamente?
Se a estratégia tiver algum valor, haverá quem escreva o código para uso público "de graça".
para que qualquer produto tenha um fio "de discussão
E isso, também.
Mas não neste fio - não é para si :)
comece o seu próprio.
Fiz um tópico sobre isso mas foi apagado por alguma razão ou a glasnost também é proibida no nosso país?
Apaguei o fio.
Apaguei-o porque estava a tentar forçar os donos do fórum a fazer o que eles acham que está errado.
Ou seja, permitir posts e tópicos publicitários no fórum não vai ajudar de forma alguma o desenvolvimento da Metatrader.
E você continua a tentar forçá-los a fazer o que você quer que eles façam e eles não querem fazer.
2. Além disso, não há nada citado no seu tópico para, de alguma forma, manter a discussão.
Um flubber que todos nós (utilizadores do fórum) temos de ler por alguma razão.
3. Agora. Movimentou "suavemente" a discussão neste tópico para qualquer tópico que quisesse ...
Em suma, é uma agressão.
E se continuar a ser tão agressivo contra o fórum, proibi-lo-ei permanentemente.
Já lhe foi esclarecido várias vezes - o fórum é técnico e há uma discussão sobre a língua e o terminal.
e não faça disso um grande problema.
Se quiser anunciar algo, faça-o no seu perfil, no seu blogue, nos seus produtos/sinais.
Mas deixe o fórum para uma discussão construtiva das próprias questões para as quais foi criado - a língua, o terminal e tudo o que lhe está ligado.
Boa caça, pessoal!
Isso é uma foto de Michael Jackson?
Isso é uma foto de Michael Jackson?