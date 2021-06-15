1200 assinantes!!! - página 113
Há outra pessoa ciumenta perdida para se regozijar.
Então, o seu sapo está a estrangulá-lo menos, os seus assinantes estão a dispersar-se?
Acha que alguém aqui foi asfixiado por um sapo?
Parece-me que aqueles que foram sufocados por ela, criaram os seus próprios cestos))))
E aqueles que aqui escreveram foram aqueles que compreenderam o que se estava a passar.
Não mais do que isso.
Embora alguém possa ter sido e ainda esteja a ser estrangulado.
Quem sabe.
Aqui, algumas pessoas calculam quanto é que o fornecedor paga a fiança.
É tudo o que há a fazer.
Boa sorte no futuro e não tenha demasiados ciúmes dos outros sinais!
Embora alguém possa ter sido, e ainda é, estrangulado.
Sim, confundiu-o com outro utilizador que tem muita dor na alma e não permite dormir pacificamente devido ao facto do seu sinal de cem dólares não ser subscrito, e no de outra pessoa, mas os cêntimos são subscritores. Não há como ele não o aceitar, e na primeira oportunidade trombetas sobre isso
Há outra pessoa ciumenta perdida para se regozijar.
Então, está menos ciumento agora que os seus subscritores estão a dispersar-se?
Não tenho ciúmes, os subscritores só podem simpatizar. Foi feito um trabalho muito perigoso sobre esse sinal, já tinha vivido o suficiente sem drawdowns com tais riscos.
A propósito, utilizei um hamster semelhante na minha conta pessoal até Dezembro - com 2 encomendas, mas com uma alavancagem menor e 50 pips stop. Além disso, se de manhã tivesse encontrado 2 ordens abertas, fecharia sempre uma delas manualmente, e se visse uma tendência clara para a baixa, fecharia as duas. Assim, a minha conta foi fielmente protegida de interrupções.
Porque o mesmo não pode ser feito pelo fornecedor deste sinal é um mistério para mim ;)
Talvez devesse remover sinais que permitissem 30,0% de levantamento de dinheiro, na primeira vez? Em muitos serviços, 20% de levantamento de crédito é o fim do sinal.
Em princípio, isto seria a coisa certa a fazer. Mas os subscritores querem centenas de por cento de lucro por mês, por isso não há maneira sem sorteios sob o nível de stop-out :)