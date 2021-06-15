1200 assinantes!!! - página 117

Há três vezes mais longos do que os calções no erodol, penso que está condenado numa posição longa
 
Não irá abaixo de 1.1270, irá sobreviver desta vez.
 
Aleksandr Borodavkin:
uma aposta de 1.000 euros?

as suas palavras são ditas. posso transferir a quantia para qualquer moderador agora mesmo
 

O que é que o moderador tem a ver com isso, vou ter o dinheiro transferido directamente para a Webmoney, mesmo que eu perca, eu fico com o dinheiro, OK?)

Vladimir Gribachev:

Vladimir, não aja como uma criança degenerada.

 
Aleksandr Borodavkin:
Olhe para o potencial.


 
Vitaly Muzichenko:

Pode facilmente corrigir a partir de 1.1230 e mesmo, como escrito, a partir de 1.1270.
 
Boris Gulikov:
Talvez, mas onde está o ponto de abertura?

 
Aleksandr Borodavkin:

És um idiota?

 
Evgeny Belyaev:

Não, essa é a resposta de uma pessoa normal razoável. Em argumentos como este, se eles se materializam, um é normalmente o provocador e o outro o tolo ;)
 
TheXpert:

Uma tentativa patética de virar a mesa e de se justificar ))

É de senso comum recordar os charlatães do fórum e os impuros, não se pode lavar só porque se anda por aí há anos.

Vladimir Mayakovsky costumava dizer: "Eu, o higienizador".

E você, a julgar pelo contexto dos seus lançamentos regulares, e não apenas na minha morada - é um aspirante. Só você, no entanto, e não é de admirar que tenha compreendido mal o clássico. Falou como criador: "Eu, um higienizador e transportador de água, mobilizado e convocado pela revolução".

E, por alguma razão, nunca se lava. Cheira mal a uma milha de distância. O que é realmente.

