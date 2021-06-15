1200 assinantes!!! - página 120
Deus, consegues imaginar o dinheiro! Mil duzentas vezes trinta é igual a trinta e seis mil dólares! Multiplicar por sessenta e dois milhões cento e sessenta mil rublos! Um mês? Este é o resultado de uma vida inteira. O rendimento passivo está no topo. Algo por que lutar. Um sonho de último recurso após ganhos activos suficientes.
Uma coisa eu não compreendo. Porque não há mais assinantes? Porque existem milhões de comerciantes.
Pensamentos em voz alta
Provavelmente não há muitas pessoas que vão tão longe como aprender MQL5 e copiar ofícios...
aposta 1,000 euros?as suas palavras são ditas. posso transferir a quantia para qualquer moderador agora mesmo
Quem ganhou?))
O ano passado houve um sinal http://joxi.ru/4AkaZlRHyQjEQm --- também apareceu de repente com uma bela história durante 3 anos, o objectivo era recolher dinheiro para uma assinatura, viveu durante meio ano e foi largado, penso o mesmo aqui, só não é claro como as pessoas desenham uma história durante vários anos. Pensar-se-ia durante 3 anos que ele não sabia que existe um sítio mql5 onde se pode vender sinais, não acredito.
Não acredito. Depois do sinal ter sido congelado aqui, o comércio não é o mesmo, não com aqueles belos indicadores que estavam na história, porque agora o objectivo do comércio não é ganhar, mas apenas viver o máximo de tempo possível e recolher o máximo de dinheiro, tenho a certeza que não fará mais de 10% por mês, porque há o risco de arruinar as estatísticas belamente desenhadas.
A questão é quem está a enganar o corretor (onde a conta é aberta) ou ?
Qualquer pessoa pode partilhar como se envolver? O quê e onde quer anunciar?
Se o fizessem, eles próprios colocariam um cartaz.
é realmente o terceiro?
Sim, e o depósito já foi reenchido de novo. A isto chama-se "gestão rigorosa do dinheiro", na terminologia do fornecedor.
Houve um bom comentário sobre isto nas críticas: "Acho que não há problema em perder metade de um lucro de 7 meses em 2 semanas. Portanto, por favor não me fale de gestão de dinheiro".
É a mesma pessoa. Já escrevi.
Ele é Mashkovtsev, ela é Mashkovtseva.
Se eu fosse o moderador, colocava-o numa proibição permanente.
Há também uma nova conta no flypaper.
Ambas as contas estão abertas com corretores de esquerda.
A história é desenhada para além de qualquer dúvida.
Tenho os seus ofícios longe do preço real, se colocar os seus ofícios na tabela.
Provavelmente, relações muito amigáveis com dts, ou trabalho lá.
Não sei porque tem uma relação tão boa com eles).