1200 assinantes!!! - página 123
Você quer... Quer dizer, você quer...
Absolutamente não - não quero absolutamente nada - estou apenas a fazer as minhas observações, que se alguém não gosta deles ou pensa que são absurdos - pode ignorá-los por completo.
"Querer" e "sugerir" -- há uma diferença nesses termos.
A responsabilidade do fornecedor do sinal não é a de obter futuras subscrições.
Isto não é responsabilidade - mas irresponsabilidade como forma de ganhar dinheiro. E há vários exemplos deste tipo de ganhos -- o sinal de Gonchar, este sinal -- são todos sinais para um único afluxo de assinantes -- e não há nenhum propósito nestes sinais "viver" durante meses.
Entrar "de todo" com uma paragem de perda igual a uma paragem em 60 pontos - tais estratégias "vivem" apenas por acidente. A análise e análise desses sinais não é mais do que um estudo de "erro sistemático de sobrevivência".
E dizer-lhe, como o fornecedor faz - que pode viver com tais riscos durante anos e ganhar centenas de por cento ao ano, desde que siga o seu " sistema único de gestão de dinheiro" - é parecer "cómico" em cada paragem legítima, o que, claro, é causado por um mercado em súbita mudança.
A responsabilidade do fornecedor do sinal é que ele não receberá uma futura subscrição.
O fornecedor do sinal é enganador na sua descrição do sinal. Ele negoceia com um lote constante durante seis meses, por exemplo, uma paragem constante. Mas na descrição ele escreve "apenas com lotes constantes e nada mais". Depois, ocorre uma série de paragens e ele toma uma posição com um lote igual e usa um martingale, não tem sucesso, e perde mais uma vez.
Os assinantes confiaram nele, mas ele enganou-os. Acha que isto é normal?
Um assinante perdeu muito dinheiro, meteu-se em problemas, isso é normal?
A razão é que o separador "descrição" foi implementado pelo serviço MQL5 e, consequentemente, foi concebido para algo. Para quê? Para spam? Para inundações? Por fazer batota? Para hype?
Assim, a MQL5 é responsável por fornecer uma "plataforma para enganar".
Já o disse mais de uma vez, e até criei um fio sobre o assunto. https://www.mql5.com/ru/forum/232889
Deixem-me repetir: para resolver de uma vez por todas a questão sobre a área de responsabilidade, uma de duas coisas é necessária:
1. Regulamentar o separador "descrição
ou
2. Remover este separador.
Regular significa introduzir uma oferta daquilo a que o signatário será obrigado a aderir e especificá-la na tabulação:
a) Volume da posição, quanto será o risco máximo por comércio: número fixo, número não fixo. Se este último, então qual é o risco máximo que será aceite em relação ao seu depósito.
b) Proibição de depósito durante o comércio aberto.
c) Número de comércios abertos ao mesmo tempo, o limite máximo agregado de perda.
d) Alavancagem.
OUTROS - abra um novo sinal! Este não pode ser alterado. O sinalizador pensará duas vezes e preparar-se-á bem antes de o abrir.
A remoção da tabulação significa deixar a responsabilidade sobre os subscritores. Este é o caminho mais fácil e será seguido por uma política de empresa preguiçosa. O desenvolvimento do serviço em termos de política de protecção e segurança dos assinantes, por outro lado, é o regulamento do separador "descrição".
Isto irá aumentar a confiança dos assinantes no serviço e aumentar a sua atractividade.
Uma vez que tecnicamente, como eu entendo, o comércio não pode ser restringido, porque o serviço não tem acordos com corretores a este respeito, então o incumprimento do que o signaller escreveu e prometeu na tab "descrição", uma gestão rigorosa do dinheiro, implicará sanções, que deverão afectar negativamente os interesses do signaller, aqui já para a escolha do serviço (requer análise):
1. Proibição de venda do sinal.
2. Proibição temporária de vender o sinal.
3. negação dos direitos do vendedor.
4. Privação temporária dos direitos do vendedor.
O signaller pensará duas vezes antes de abrir o sinal.
E tudo porque o separador "descrição" foi introduzido pelo serviço MQL5, e portanto é para alguma coisa. Para quê? Para spam? Para inundações? Por fazer batota? É usado para propaganda publicitária?
Além do separador Descrição -- existe também o separador Notícias -- de qualquer forma, não se pode proibir um ISP de falar oficialmente em Sinais.
O que pode ser implementado é proibir o fornecedor de garantir lucros de qualquer forma - existe uma tal proibição no mercado:
IV.3 Proibido no Produto:
O número de assinantes actua magneticamente em muitos.
Tinha também um fio condutor nisto, como neste - também havia sugestões específicas.
Deixe-me citá-lo sobre isso (note as imagens, em particular a coluna dos subscritores)
https://www.mql5.com/ru/forum/167677/page4
É muito simples. Existem regras comerciais canónicas que foram escritas por comerciantes experientes e bem sucedidos há muito tempo atrás, e hoje apenas preguiçosos dos modernos e bem sucedidos não escreverão sobre elas num livro ou blogue. Com base neles, podemos dar peso a esses critérios na fórmula que irá puxar o Sinal para o topo. Nomeadamente:
1. Quanto maior for o factor de lucro, mais pontos este sinal ganha em relação a outros.
2. Quanto maior for a percentagem de transacções lucrativas, mais pontos este sinal recebe em relação a outros.
3. quanto mais baixo for o levantamento de capital, mais pontos este sinal recebe em relação a outros.
4. Quanto mais baixo for o levantamento de capital, mais pontos este sinal recebe em relação a outros.
5. Quanto maior for a percentagem de lucro, mais pontos este sinal recebe em relação a outros.
6. Quanto mais tempo se negoceia, mais pontos este sinal recebe em relação a outros.
7. Quanto mais alto for o TP médio em relação ao SL (proporção a favor do TP), mais pontos este sinal recebe em relação a outros.
8. Remover ou modificar a informação sobre o número de subscritores.
Como contar?
Assim, pegamos em TODOS os vendedores de sinais e contamos cada critério. O importante é que cada critério sucessivo empurra um sinal de qualidade inferior para os lugares inferiores da tabela de qualidade. Resumindo todos os critérios, teremos os sinais mais seguros e mais estáveis nos primeiros lugares. Se o assinante não quer estabilidade, mas precisa de percentagens selvagens, por exemplo, aqui está um filtro que lhe permite classificar por percentagem.
Separamos os vendedores por todos os indicadores e comparamo-los uns com os outros:
Em primeiro lugar estaria o vendedor que tem todos os indicadores chave combinados melhor do que os outros. Em segundo lugar estaria um vendedor que tem todos os 6 indicadores combinados melhor do que os outros, excepto o primeiro. Em terceiro lugar estará um vendedor que tem todos os 6 indicadores combinados melhor do que todos os outros, excepto o primeiro e o segundo. E assim por diante.
Explicação pelo exemplo:
Temos dois Sinais. Um é um simples indicador de tendência, o outro é um martingale puro (que tem uma linha de equilíbrio com as ondas, não com os canais, ou seja, primeiro os mais são fechados, depois os menos).
1. OSinal A tem um factor de lucrode 10, o Sinal B tem um factor de lucro de2. O Sinal A sobe acima do Sinal B na tabela de classificação.
2.O Sinal "A" tem10% de negócios lucrativos, enquanto que o Sinal "B" tem90%. O Sinal A é pior do que o Sinal B por este indicador, ambos os Sinais são iguais. Mas não podemos ter sinais iguais, por isso consideramos o seguinte critério
3.O Sinal A tem um levantamento de capital máximo de10%, enquanto o Sinal B tem um levantamento de capital máximo de90%. O Sinal A é melhor, por isso sobe acima do Sinal B na tabela de classificação.
4.O Sinal A tem um levantamento máximo de capital de30%, enquanto o Sinal B tem um levantamento máximo de capital de10%. O sinal B é melhor, por isso os sinais são iguais em pontos. Não pode haver igual, tome o seguinte parâmetro.
5. Osinal "A" tem um aumento de1000% no equilíbrio, o sinal "B" tem100%. O sinal A é melhor, por isso sobe acima do sinal B na tabela de classificação.
6.O Sinal A tem100 dias de negociação, enquanto que o Sinal B tem200. O sinal B é melhor, por isso os sinais são iguais em pontos. Não pode haver igual, tomamos o parâmetro seguinte.
7. Osinal "A" temTP=100 SL=10 (10:1), o sinal "B" tem TP=20 (ou dinâmico) enenhum SL. O Sinal A é melhor, por isso sobe acima do Sinal B na tabela de classificação.
Temos 2 sinais de tendência.
1. OSinal A tem um factor de lucrode 10, o Sinal B tem um factor de lucro de10. Igual a
2. OSinal "A" tem10% de negócios lucrativos, o Sinal "B" -10%. Igual .
3.O sinal "A" tem um levantamento de capital máximo de10%, enquanto o sinal "B" tem um levantamento de capital máximo de10%. Igual .
4. Osinal "A" tem um levantamento de capital máximo de30% e o sinal "B" tem um levantamento de capital máximo de30%. Igual
5.O Sinal "A" tem um aumento de1000% no equilíbrio, enquanto o Sinal "B" tem1000%. Igual
6. Osinal "A" tem100 dias de negociação, o sinal "B" tem100. Igual
7. Osinal "A" tem TP=100 SL=10 (10:1), o sinal "B" tem TP=100 SL=10 (10:1) igual
8.O tempo de criação do sinal, por exemplo. Não pode ser ao mesmo tempo. Bem, ou este é um caso ideal, que não pode ser, ou um vendedor criou dois sinais idênticos. Um dos sinais criados anteriormente. Essa é mais alta.
Na prática é muito mais complicado, porque o vendedor pode mudar as suas tácticas durante a sessão de negociação, negociar por martin durante meio ano, negociar por estratégia de tendência durante meio ano, e negociar por estratégia conservadora a médio prazo durante mais meio ano.
Ou, por exemplo, no primeiro dia, arriscou metade do depósito e marcou-se com uma taxa de saque de 50%, e no ano seguinte o saque não chegou sequer aos 10%.
E, neste caso, pode ser encontrada uma solução:
1) Avisar o vendedor (aspecto informativo: uma oferta ou apenas uma referência) que se ele alterar o seu estilo comercial e se preocupar com a classificação, deve criar um novo sinal e comercializá-lo já de acordo com as novas (suas) regras.
Fundamentação: possibilidade de enganar o subscritor por um longo período de negociação com baixo nível de perdas, e depois, sem aviso prévio, abrir grandes lotes ou simplesmente alterar as regras de negociação: aumentar o SL e assim por diante. E não importa se o vendedor avisou sobre isso ou deixou o campo "notícias" em branco. Há uma história e vai funcionar para o vendedor, mas também pode funcionar negativamente para o subscritor. Portanto, se o vendedor "fez asneira" ao correr alguns riscos perigosos e arriscados, é melhor recriar o Sinal e jogar pelo seguro até ao fim, caso se preocupe com a classificação.
2) Acrescentar mais médias ao cálculo. Mediana. Isto é, que números aparecem mais frequentemente: assim, se houve um saque de 50% uma vez por ano, e um saque de 10% no resto do tempo, então 50 é simplesmente deitado fora, e a mediana passa a ser 10. Depois temos mais um número adicionado ao cálculo.
Isto é, haverá um levantamento de crédito máximo e um levantamento de crédito médio, para o qual serão atribuídos pontos de classificação.
No que diz respeito aos subscritores, podemos ver como funciona o efeito de multidão, utilizando um exemplo vívido. Quando um número joga cada vez mais consigo com cada novo assinante, acelerando a aquisição de novos, acreditando erroneamente que os assinantes olharam e compararam todos os resultados. ouviram o seu eu interior independente e decidiram o que é importante para eles: conservadorismo, moderação ou agressividade.
Por conseguinte, proponho ainda considerar as seguintes opções, mais uma vez, mais ou menos nivelando o campo de jogo para os potenciais vendedores. Não estamos aqui sentados para estatísticas, mas para o dinheiro dos subscritores, caso contrário de que serve o controlopúblico pago com a capacidade de ligação? Qualquer vendedor quer rendimentos passivos dos vendedores, é por isso que criam um sinal, caso contrário - "GRATUITO" - dão-no de graça. É tudo razoável, tudo lógico aqui.
Aqui está uma alternativa, uma alternativa aproximada (ver pic.// É photoshop, eu não pirateei o site). O primeiro é o de enchimento.
Um smiley - até 100 assinantes.
Dois sorrisos - de 100 a 1000.
Três sorrisos - mais de 1000.
A segunda é numérica.
Assim, quando um Assinante vê dois Sinais com dois sorrisos ou 100+, não saberá quem tem mais, e apenas olhará para os números em que está interessado. Isto é, como mostra a prática, de dois Sinais, um com 101 assinantes e outro com 999, o assinante escolherá com 999. E assim, o site irá promover e defender o comércio da mais alta qualidade. Isto é, no topo para colocar principalmente estabilidade, segurança, rentabilidade, eficiência. E todos estes indicadores devem tender para uma proporção igual, sem subsidência no comércio, estagnação, altos e baixos acentuados. Sem jogo sujo.
E o assinante decidirá por si próprio o que precisa: uma "opinião editorial" (classificação) ou preferências pessoais. Sem infringir os direitos em termos de falta de assinantes de outros Sinais promissores.
Portanto, tudo é possível se o desejar. Tomemos os concorrentes, por exemplo - eles removeram aquela coluna ali ao todo.
É que... Tem de se trabalhar nisso, e isso é uma dor de cabeça.
Perguntei ao antepassado de todos os roedores o que fazer se uma chamada de margem disparasse. Ele disse honestamente para relatar os seus + 3 meses para restaurar o depósito. Mas a descrição não diz uma palavra sobre o assunto.
Se bem me lembro, o Mercado foi anunciado em 2012.
Em 7 anos -- Mechanic lançou uma dúzia dos seus produtos mais populares, por assim dizer -- demonstra regularmente nos seus sinais como os seus conselheiros "vivem" -- em 7 anos de comércio e experiência comercial muito activa -- nem um dos seus produtos, nem um dos seus clientes de produtos -- demonstrou que os seus produtos são capazes de comércio rentável.
Portanto, não lhe pergunte "o que fazer" - ele não tem e nunca tem a resposta.
Os seus produtos são uma busca.
O passo qualitativo foi criar um " sistema de gestão de dinheiro" no sinal em discussão - mas na realidade acabou por ser "um pensamento desejoso".
Ela escreveu de imediato aos assinantes que está a jogar num casino, pelo que a ameixa, mais cedo ou mais tarde, irá acontecer. Mas os assinantes não acreditaram, acreditaram no Eldorado dourado.