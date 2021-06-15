1200 assinantes!!! - página 55
lucro médio 20 pips em 4 marcas (506 negócios), não é tão forte
ZS: mas a carga de depoimento é desencorajadora )
Verifique o separador de deslizamento.
O problema pode ser do lado do assinante, má conexão, ping alto ao servidor, pode haver muitos problemas do lado do assinante.
se são casos isolados, é uma coisa - se os casos são massivos (como neste sinal), já é um problema de serviço
Meu, eu olhei para os negócios.)
A média de Pipser's)
Olá a todos!
A média do Pipsaver tem mais de mil assinantes, só isso))
Se você puder, pode me dizer onde cavar para reduzir o escorregamento, realisticamente muitas pessoas perderam dinheiro no pipsqueak hoje...
Obrigado!
malditos sejam os negócios )
pipser está calculando a média)
Alternativamente, tal solução pode ser feita no serviço:
1) negociações com resultado inferior a 2-3 pips - não contam nas estatísticas de sinal (como cálculo de aumento e etc.) - você pode escrever em uma linha separada, como negócios pips, número de
Quanto à função de desconto em algumas corretoras - se o lucro for inferior a 3 pips, então o desconto não é cobrado.
Da mesma forma, neste caso, nas estatísticas não há nenhum escalpe, ou não há mais do que uma determinada percentagem de todos os negócios.
2) Se o provedor está pipsing e pipsing atinge uma certa porcentagem por algum período de tempo, por exemplo um dia - então escreva um aviso na forma de conta centavo, como "provedor está pipsing, os resultados dos assinantes podem ser diferentes".
Top - quanto é investido nessa palavra. Não, não é só uma palavra. É um status. É o nível mais alto do ranking! Topo é quando você é o melhor de todos os D))))
Vá lá, a queda está prestes a ser reparada com um grande lote. Ele já ganhou 84 de 150 libras. Março já está no preto.
Eu estava demasiado feliz para ser o primeiro, exagerei um pouco e usei as minhas mãos para ganhar no final do mês.
Com este risco, o fornecedor do sinal deve dar-me pelo menos cem por cento de ganho por mês.
Como disse uma crítica: "Ele se preocupa com as suas estatísticas e não se importa com as nossas contas".
O fato de tal sinal "ter saído" no TOP - de certa forma subtrai as palavras/seguranças da administração do serviço de que a classificação leva em conta uma série de indicadores, incluindo "estabilidade", "confiabilidade" e outros.
A fórmula de classificação precisa de um trabalho sério - os acontecimentos dos últimos dias e o comportamento dos principais sinais mostraram que a classificação desceu.
E quem teve a ideia de que o escorregamento é mau. Por alguma razão todos pensam que isso vai sempre contra ti. Mas não tem. Às vezes o deslizamento traz mais do que a execução instantânea.
No final, é um empate. Portanto, não há necessidade de ter medo disso.