Para mim, um sério inconveniente do serviço de sinal é que o fornecedor não é responsável pelas fugas de contas dos assinantes. Se ler as críticas, as queixas das pessoas não são de que houve fuga, mas de que houve fuga e o fornecedor está "feliz". Na realidade e de facto não deveria existir tal coisa.
Sim, e o Taras divertiu-se quando teve uma fuga de informação. Perdeu imediatamente o seu chocolate, permanentemente.
Portanto, também se torna muito mau para o fornecedor. Não compreende que as pessoas não têm qualquer vantagem tangível sobre o mercado para negociar sem um levantamento tangível e o risco de perder tudo?
Não empurrar deliberadamente filosofias podres para as massas. Os casinos e os jogadores não são tão facilmente proibidos pela lei.
Os assinantes também necessitam pelo menos de protecção básica. As técnicas de PNL não foram abolidas.
A lei poderia proibir o comércio forex alavancado, é isso que pretende?
O que aconteceu ao chocolate de Taras?)
Sim. Não só não perdeu o seu chocolate, como também apanhou uma moca. E agora pode abrir um sinal em qualquer altura, e começar a negociar o mesmo esquema de médias. As pessoas prestarão atenção não ao que ele perdeu no final, mas ao facto de que ele durou 2 anos, e que agora também vai durar tanto tempo. E metade dos assinantes (ainda mais) não saberá de todo quem ele é, os regulares só se lembram dele e daqueles que perderam o seu depósito. Portanto, Taras não está apenas no quadro neste momento, mas também a longo prazo
... Não compreende ...
não, eu não -- e não preciso de compreender nada -- é importante que compreendam o que querem que os outros lá compreendam.
... é isso que pretende?
Não me interessa.
A lei poderia proibir o comércio forex alavancado, é isso que você quer?
Qual é a relação entre um fornecedor de sinais sem escrúpulos - essencialmente um vigarista - e a alavancagem em forex )))) ?
Porque estás a misturar o dom de Deus com os ovos?
Não empurrar deliberadamente filosofias podres para as massas. Os casinos e o jogo não são tão facilmente proibidos pela lei.
E porque é que de repente está a fingir ser branco e fofo? Colocar um sinal é muito mais honesto do que envergonhar um concorrente em privado, ou vender redes de ameixa em privado, não no mercado.
Qual é a relação entre um fornecedor de sinais sem escrúpulos - essencialmente um vigarista - e a alavancagem em forex )))) ?
Porque está a misturar o dom de Deus com ovos mexidos?
Não está a fazer qualquer sentido. Quem lhe disse que se o fornecedor perdeu, então ele é desonesto, muito menos um vigarista?
FYI, o forex alavancado é proibido em vários estados, juntamente com os casinos. Tratava-se de casinos e eu respondi.
Porque estás a mexer o ovo, não sei.
O que há para ter ciúmes neste caso? Que o PSI libertou 4 milhões de dinheiro de outras pessoas no espaço de um mês? E mesmo assim fez o seu próprio dinheiro. Essa não é uma boa maneira de ganhar dinheiro. Tais ganhos voltam sempre para o assombrar. Há um ditado: "Não podes construir a tua própria felicidade sobre os infortúnios dos outros".
E em relação a este caso, dizer que a culpa é dos próprios subscritores não é correcta. O fornecedor fez realmente figura de parvo com as cabeças dos assinantes. Ela foi a primeira nos sinais que introduziu a tese: "A drenagem não é assim tão má, complementa o teu equilíbrio, vamos continuar.
Quanto a mim, o grave inconveniente do serviço de sinal é que o Provedor não é responsável pela perda das contas dos assinantes. Se ler as revisões, as queixas das pessoas não são de que estão a perder, mas sim de que estão a perder e o fornecedor está "em boa". De facto e de facto, não deveria ser esse o caso.
O fornecedor deve ser responsável pela fuga de contas do assinante pelo menos como parte do dinheiro da assinatura. Por exemplo, se o saldo do sinal for negativo durante o período de subscrição, o dinheiro é reembolsado ao subscritor. Tais sugestões já foram feitas.
Temos de ser objectivos em relação a toda a situação:
1. Mantenha o dinheiro em casa debaixo da sua almofada. Em 10 anos a inflação consumirá 30-50% das poupanças (considere as economias prósperas) e o dinheiro restante transformar-se-á em notas, uma vez que os estados actualizam regularmente as notas + controlo/contabilização dos rendimentos dos cidadãos. Bem, os dias dos rafiks e kamazes acabaram.
2) Leve o seu dinheiro para o banco. O mais desagradável é uma taxa negativa - a sua fortuna em dinheiro começará a encolher, mais a inflação. O banco pode "rebentar" com todo o seu dinheiro.
3- Ponha o seu dinheiro num fundo sob regulamento. A partir de 4% por ano de forma conservadora e até 10%, não será dado mais, pagará uma taxa de 3-5% do dinheiro depositado no início. Se a economia entrar em colapso, ficará com o seu pacote, se o fundo for roubado, algo irá para a prisão.
4. Conta PAMM com fundos do comerciante - a responsabilidade do comerciante é proporcional aos seus fundos, e o pagamento dos serviços do comerciante é % do lucro (20-50%) - nenhum lucro significa nenhum pagamento.
5. Serviço de sinal local. Custa 30-50$, com boas oportunidades de ganhar 5-100% por mês no seu depósito de centavos. Responsabilidade do fornecedor no montante do seu depósito. Muitos dos Signatários de Sinais excluem quase 100% a conivência do comerciante/fornecedor com um determinado corretor (o que é possível no caso da PAMM).
O sinal que discutimos aumentou os depósitos dos primeiros subscritores mais de 10 vezes - o sortudo que não é ganancioso e conseguiu retirar 5-10 vezes de lucro. Talvez estas pessoas sortudas devessem levar o seu lucro de volta para outro lugar, caso contrário seria amoral porque alguém está perdido e ainda tem dinheiro?