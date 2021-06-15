1200 assinantes!!! - página 119
Agora em 1º lugar em termos de assinantes é um novo sinal que surgiu do nada há um mês atrás, com um belo estábulo com mais de 3 anos de história. Ao mesmo tempo, colocou também este sinal noutro serviço.
Alguém se lembra do mesmo começo de uma história de há cerca de 2 anos atrás com um sinal que tinha um homem respeitável na traseira do seu carro no seu avatar? (esqueci-me totalmente do nome). E lembra-se de como acabou?
O mesmo homem está por detrás do sinal de hoje, e terminará o sinal exactamente da mesma forma: quando receber o número máximo de subscritores, divulgará deliberadamente tudo num par de horas e depois escreverá nas notícias,
que ele se distraiu com o monitor e o robô enlouqueceu e abriu um monte de negócios. Advertirá também os assinantes na descrição do sinal que os riscos devem ser limitados a 10%,
e os seus subscritores ficaram gananciosos, por isso a culpa é sua.
Este homem é um sociopata e o seu objectivo não é ganhar dinheiro, mas gozar dos seus subscritores.
Acha que o serviço deveria tomar alguma medida nestes casos?
Penso que os criadores de mercado vão deixá-la fechar o sorteio desta vez, primeiro de tudo não é bom cortar o frango com as suas libras, e segundo, apenas o preguiçoso não está agora de calções, a maioria deles deve tirá-lo nos seus passos.
Esta pessoa é, antes de mais, uma fraude. A bela história é uma ficção.
Veja-se o corretor e a forma como faz a média )))) e é óbvio que o backtest da EA foi carregado. A história é esfregada de negócios não-lucrativos.
Duvido que ele seja um sociopata. Ele é apenas um leaker regular.
Houve um sinal semelhante há alguns meses atrás. Aqui.
Só o comerciante não era um homem, mas uma mulher. O mesmo apelido.
Ele provavelmente registou duas contas. Um para a sua esposa/irmã, um para si próprio.
Esse sinal foi largado. Agora é a vez do segundo sinal.
Provavelmente dura alguns meses, como o último.
Não percebo o que se passa na cabeça dos subscritores?
É preciso um talento especial para atrair subscritores.
Há muitos bons sinais, mas os subscritores não vão até eles.
O segredo é o talento para seduzir!
Qualquer pessoa pode partilhar como atrair em geral? O que e onde quer anunciar?
Qualquer pessoa pode partilhar como atrair em geral? O que e onde quer anunciar?
Esta é a única forma de atrair, tudo o resto é trivial e desinteressante