1200 assinantes!!! - página 119

Vá lá, pára com as questiúnculas. Não é bonito.
 
Penso que os criadores de mercado vão deixá-la fechar o sorteio desta vez, primeiro, não é bom cortar a galinha que lhes traz a libra, e segundo, apenas a preguiçosa não se meteu em calções, a maioria deveria definitivamente tirar as paragens.
 
Pelo contrário, o longo sobe 28k em 24 horas contra 8k curto
 

Agora em 1º lugar em termos de assinantes é um novo sinal que surgiu do nada há um mês atrás, com um belo estábulo com mais de 3 anos de história. Ao mesmo tempo, colocou também este sinal noutro serviço.

Alguém se lembra do mesmo começo de uma história de há cerca de 2 anos atrás com um sinal que tinha um homem respeitável na traseira do seu carro no seu avatar? (esqueci-me totalmente do nome). E lembra-se de como acabou?

O mesmo homem está por detrás do sinal de hoje, e terminará o sinal exactamente da mesma forma: quando receber o número máximo de subscritores, divulgará deliberadamente tudo num par de horas e depois escreverá nas notícias,

que ele se distraiu com o monitor e o robô enlouqueceu e abriu um monte de negócios. Advertirá também os assinantes na descrição do sinal que os riscos devem ser limitados a 10%,

e os seus subscritores ficaram gananciosos, por isso a culpa é sua.

Este homem é um sociopata e o seu objectivo não é ganhar dinheiro, mas gozar dos seus subscritores.

Acha que o serviço deveria tomar alguma medida nestes casos?

 
Quem irá ao KOOKL com uma petição? :)))
É como um conto de fadas finlandês:
Em tempos viveu lá um gato gigante numa grande cidade. Um dia, os ratos estavam a discutir entre si: "O que vamos fazer com este gato? Eles decidiram: "Vamos comprar um sino e pendurá-lo à volta do pescoço do gato para que possam sempre ouvi-lo chegar". Os ratos recolheram o dinheiro e compraram uma campainha. Concordam sobre quem vai pendurar o sino à volta do pescoço do gato.
 
Esta pessoa é, antes de mais, uma fraude. A bela história é uma ficção.

Veja-se o corretor e a forma como faz a média )))) e é óbvio que o backtest da EA foi carregado. A história é esfregada de negócios não-lucrativos.

Duvido que ele seja um sociopata. Ele é apenas um leaker regular.

Houve um sinal semelhante há alguns meses atrás. Aqui.

Só o comerciante não era um homem, mas uma mulher. O mesmo apelido.

Ele provavelmente registou duas contas. Um para a sua esposa/irmã, um para si próprio.

Esse sinal foi largado. Agora é a vez do segundo sinal.

Provavelmente dura alguns meses, como o último.

Não percebo o que se passa na cabeça dos subscritores?

 

É preciso um talento especial para atrair subscritores.

Há muitos bons sinais, mas os subscritores não vão até eles.

O segredo é o talento para seduzir!

 
Não é um conto de fadas finlandês. Também há um desenho animado, mas não consegui encontrar uma tradução russa. Uma história cautelosa.

Ano: 1978.

País: URSS, Arménia.

Desenho animado: Um Encontro de Ratos - Մկկրի ժողոով

Género: Um conto de fadas.

Director: L. Sahakyants.

Lote: Baseado na fábula de Hnko Aper (Atabek Hnkoyan). O Conselho de Ratos decide pendurar um sino no pescoço do gato para anunciar a sua chegada e para os avisar do perigo.

No entanto, uma coisa é tomar a decisão, outra é implementá-la. Nenhum dos ratos se mostra capaz de tal proeza.

Uladzimir Izerski:

É preciso um talento especial para atrair subscritores.

Há muitos bons sinais, mas os subscritores não vão até eles.

O segredo é o talento para seduzir!

Qualquer pessoa pode partilhar como atrair em geral? O que e onde quer anunciar?

 
Anastasia Vasilenko:

Qualquer pessoa pode partilhar como atrair em geral? O que e onde quer anunciar?

Esta é a única forma de atrair, tudo o resto é trivial e desinteressante


