Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 899
Sobre a escalada é para Bate o expoente e um parente directo do próprio Erlang :))
Comprando
Vendendo
Comprado em
Vendendo
Alexander_K2 de outro fio.
Não posso usá-lo em tempo real, mas tenho a sensação de que o mt5 seria muito parecido com o python. R e dll não podem digerir e não sabem como e não querem trabalhar com eles, embora python não seja necessário (olhando para artigos e obras de veteranos) cada vez menos desejo de entrar na espessura - 500000 pacotes e a saída é a mesma que do bot em 2 MA
Que concha queres dizer, se linux, é muito incómodo, algo como rcmd, e se a consola de vento, escrevi - há um desenvolvimento semelhante através do meu motor e chamado pipe, mas numa fase inicial, se quiseres ligar , deixa-me uma linha.
É o Windows, sim. Bem, se eu pensar nisso, eu bato, mas ainda não descobri se preciso ou não.
em princípio, há uma conexão no git via ZeroMQ e TCP, mas eu quero fazer o mínimo possível de furto
Na verdade, eu tenho uma idéia mais ampla - fazer uma conexão bidirecional com qualquer interpretador de console, como Python e R, assim seria possível rodar MQL a partir deles também, e adicionar recursos gráficos...
demais para mim :) bem, se como um produto comercial, ok
desfrutar
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
Obrigado!
Vou investigar isso.
tens o teu Graal pronto? com uma IA)
bem, é isso... vocês já são oligarcas ))