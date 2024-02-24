Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 899

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky:

Sobre a escalada é para Bate o expoente e um parente directo do próprio Erlang :))

Ha ha ha em que não consigo ligar estes dois nomes, quem é Bate? Ou o par está a descansar ou não sei de nada...

De qualquer forma, o prognosticador não é tão ruim (duplamente verificado - o baile rolou para trás, mas os shorts endireitaram bem, não como estava na tela, mas não é ruim) como eu pensava, vai tentar em ação amanhã, depois que eu adicionar mais analógicos no TF superior.

Comprando

Vendendo


[Excluído]  
Aleksey Vyazmikin:

Ha ha ha em que não consigo ligar os dois nomes, quem é Bate? Ou o par está a descansar ou não sei de nada...

De qualquer forma, o prognosticador não é tão ruim (duplamente verificado - o baile rolou para trás, mas os shorts endireitaram bem, não como estava na tela, mas não é ruim) como eu pensava, vai tentar em ação amanhã, depois que eu adicionar mais analógicos no TF superior.

Comprado em

Vendendo


Alexander_K2 de outro fio.

Não posso usá-lo em tempo real, mas tenho a sensação de que o mt5 seria muito parecido com o python. R e dll não podem digerir e não sabem como e não querem trabalhar com eles, embora python não seja necessário (olhando para artigos e obras de veteranos) cada vez menos desejo de entrar na espessura - 500000 pacotes e a saída é a mesma que do bot em 2 MA

 
Maxim Dmitrievsky:

Alexander_K2 de outro fio

Não posso realmente trabalhar com python, só tenho que usar python para visualização e verificação imediata... Agora estou considerando a possibilidade de chamar python shell diretamente através do winapi e enviar comandos para python a partir do bot, não sei se isso é possível. R e dll não digerem e não sabem como e não querem trabalhar com eles, embora python não seja necessário (olhando para artigos e obras de veteranos) cada vez menos dispostos a entrar na espessura - 500000 pacotes e a saída é a mesma que do bot em 2 MA

O que você quer dizer, se linux, é problemático, algo como rcmd, e se a consola de vento, eu escrevi - há um desenvolvimento semelhante através do meu motor e chamado pipe, embora em uma fase inicial, se você quiser conectar , me deixe cair uma linha.
[Excluído]  
Ivan Negreshniy:
Que concha queres dizer, se linux, é muito incómodo, algo como rcmd, e se a consola de vento, escrevi - há um desenvolvimento semelhante através do meu motor e chamado pipe, mas numa fase inicial, se quiseres ligar , deixa-me uma linha.

É o Windows, sim. Bem, se eu pensar nisso, eu bato, mas ainda não descobri se preciso ou não.

em princípio, há uma conexão no git via ZeroMQ e TCP, mas eu quero fazer o mínimo possível de furto

 
Maxim Dmitrievsky:

É o Windows, sim. Bem, se eu pensar nisso, eu bato, mas ainda não descobri se preciso ou não.

Em princípio, há uma conexão no git via ZeroMQ e TCP, mas eu quero fazer o mínimo possível de furto

Tenho uma ideia mais ampla - fazer uma ligação bidireccional com qualquer intérprete de consola como Python e R, para poder correr MQL usando-os também, e para adicionar funcionalidades gráficas...
[Excluído]  
Ivan Negreshniy:
Na verdade, eu tenho uma idéia mais ampla - fazer uma conexão bidirecional com qualquer interpretador de console, como Python e R, assim seria possível rodar MQL a partir deles também, e adicionar recursos gráficos...

demais para mim :) bem, se como um produto comercial, ok

 
Ivan Negreshniy:
Na verdade eu tenho uma idéia mais ampla - fazer conexão bidirecional com qualquer console de intérpretes como Python e R, tornar possível executar MQL a partir deles também, e adicionar recursos gráficos...

R é muito amigável com Srr, bem documentado, pois entendo que R em si (não o terminal R como é agora) pode ser feito como uma DLL para mcl 4/5. Um trabalho de classe mundial.

[Excluído]  
SanSanych Fomenko:

R é muito amigável com Srr, bem documentado, pois entendo que R em si (não o terminal R como é agora) pode ser feito como uma DLL para mcl 4/5. Um trabalho de classe mundial.

desfrutar

https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/

ZeroMQ - How To Interface Python/R with MetaTrader 4 | Darwinex Blog
ZeroMQ - How To Interface Python/R with MetaTrader 4 | Darwinex Blog
  • blog.darwinex.com
In this post, we present a technique employing ZeroMQ (an Open Source, Asynchronous Messaging Library and Concurrency Framework) for building a basic – but easily extensible – high performance bridge between external (non-MQL) programming languages and MetaTrader 4. Reasons for writing this post: Lack of comprehensive, publicly available...
 
Maxim Dmitrievsky:

desfrutar

https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/

Obrigado!

Vou investigar isso.

 

tens o teu Graal pronto? com uma IA)

bem, é isso... vocês já são oligarcas ))

1...892893894895896897898899900901902903904905906...3399
Novo comentário