Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 906
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Irmãos!!! Não entendo porque é que o código não emite valores. Eu não sou forte no MT5, devia ter mudado esta ferramenta do MT4. Acho que adaptei tudo, mas não há informação no ecrã. Por favor, por favor. Não diga não a!!!!
Michaella, você está em um rolo ....
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Aprendizagem da Máquina no Comércio: Teoria e Prática (Comércio e Além)
Mihail Marchukajtes, 2018.05.13 18:08
Então, quem é mais eficiente se trabalhamos no mesmo campo? Eu ganho milhões com 500 rublos, tu ganhas 300 libras...
Não há avózinhas para freelancer?
Se tiver alguma dúvida, por favor não hesite em contactar-me.
Bem, Misha, és uma verdadeira peça de trabalho, não és? ....
Não tens nenhuma avozinha para trabalhar por conta própria?
Que outros ganhem dinheiro, como eles dizem, quem faz o que eles fazem...
Está tudo anotado. Só uma espreitadela e uma dica. Não há necessidade de fazer....
Está escrito por todo o lado. Só uma espreitadela e uma dica. Não há necessidade de fazer....
olhar para os erros
Está escrito por todo o lado. Só uma espreitadela e uma dica. Não há necessidade de fazer....
Eles disseram-te em russo:
Estou a dizer-te em russo:
Meu, nunca entendi como corrigir um erro como esse.... :-(
Meu, nunca entendi como corrigir um erro como esse.... :-(
não pode carregar o indicador ClusterDelta - ou você especifica o caminho errado ou o que
não pode carregar o indicador ClusterDelta - ou o caminho está errado ou o que
Ele carrega tudo, mas avisa sobre o array, eu não sei do que não gosto, porque o array é dinâmico :-(
Carrega tudo, mas jura na matriz, não sei o que há de errado, é dinâmico :-(
Bem, o facto de ser dinâmico é bom, mas definir o tamanho certo para o momento, ainda não o encontrei. Talvez devesses pelo menos fazer isso.P.S. Olhei atentamente para o código. Seria mais correcto.