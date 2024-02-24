Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 906

Novo comentário
 
Irmãos!!! Por favor, olhe para o código, não entendo por que ele não emite valores. Eu não sou forte no MT5 e tenho estado a refazer este gira-discos do MT4. Acho que adaptei tudo, mas não há informação no ecrã. Por favor, por favor. Não diga não a!!!!
Arquivos anexados:
ClusterX_Stochastic.mq5  18 kb
 
Mihail Marchukajtes:
Irmãos!!! Não entendo porque é que o código não emite valores. Eu não sou forte no MT5, devia ter mudado esta ferramenta do MT4. Acho que adaptei tudo, mas não há informação no ecrã. Por favor, por favor. Não diga não a!!!!

Michaella, você está em um rolo ....

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação

Aprendizagem da Máquina no Comércio: Teoria e Prática (Comércio e Além)

Mihail Marchukajtes, 2018.05.13 18:08

Então, quem é mais eficiente se trabalhamos no mesmo campo? Eu ganho milhões com 500 rublos, tu ganhas 300 libras...


Não há avózinhas para freelancer?

Se tiver alguma dúvida, por favor não hesite em contactar-me.

 
Renat Akhtyamov:

Bem, Misha, és uma verdadeira peça de trabalho, não és? ....


Não tens nenhuma avozinha para trabalhar por conta própria?

Que outros ganhem dinheiro, como eles dizem, quem faz o que eles fazem...

Está tudo anotado. Só uma espreitadela e uma dica. Não há necessidade de fazer....

[Excluído]  
Mihail Marchukajtes:

Está escrito por todo o lado. Só uma espreitadela e uma dica. Não há necessidade de fazer....

olhar para os erros

2018.05.14 00:48:07.112 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15)        Failed to copy data from the iMA indicator, error code 4807
2018.05.14 00:48:07.115 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15)        array out of range in 'ClusterX_Stochastic.mq5' (233,16)
 
Mihail Marchukajtes:

Está escrito por todo o lado. Só uma espreitadela e uma dica. Não há necessidade de fazer....

Eles disseram-te em russo:


 
Renat Akhtyamov:

Estou a dizer-te em russo:


Meu, nunca entendi como corrigir um erro como esse.... :-(

[Excluído]  
Mihail Marchukajtes:

Meu, nunca entendi como corrigir um erro como esse.... :-(

não pode carregar o indicador ClusterDelta - ou você especifica o caminho errado ou o que

 
Maxim Dmitrievsky:

não pode carregar o indicador ClusterDelta - ou o caminho está errado ou o que

Ele carrega tudo, mas avisa sobre o array, eu não sei do que não gosto, porque o array é dinâmico :-(

 
Mihail Marchukajtes:

Carrega tudo, mas jura na matriz, não sei o que há de errado, é dinâmico :-(

Bem, o facto de ser dinâmico é bom, mas definir o tamanho certo para o momento, ainda não o encontrei. Talvez devesses pelo menos fazer isso.

  i = offset;
  if( ArrayResize(Delta, offset) < offset ) return(0);
P.S. Olhei atentamente para o código. Seria mais correcto.
[Excluído]  
Metade do código não é comentado, metade das variáveis não são valores atribuídos, como drawbegin... cabe aos médiuns descobrir qual deve ser o output)
1...899900901902903904905906907908909910911912913...3399
Novo comentário