Alexander Ivanov:

tens o teu Graal pronto? com uma IA)

bem, é isso... vocês já são oligarcas ))

Claro, o maksimko acerta sempre na sua marca.

 
Maxim Dmitrievsky:

claro, Maximko consegue sempre fazer o trabalho.

)))

é isso... Abandonamos todos os nossos robôs, entramos na fila para o robô-inteligente maravilha.

Alexander Ivanov:

)))

é isso... largamos todos os nossos robôs, entramos na fila para o robô-inteligente maravilha.

Já estou a meio caminho do bunker suíço com guardas paramilitares, seguindo Alexandre com as suas malas poeirentas cheias de notas, não fale nisso!

 
Maxim Dmitrievsky:

Alexander_K2 de outro fio

Não posso realmente trabalhar com python, só tenho que usar python para visualização e verificação imediata... Agora estou considerando a possibilidade de chamar python shell diretamente através do winapi e enviar comandos para python a partir do bot, não sei se isso é possível. R e dll não digerem e não sabem como e não querem trabalhar com eles, embora o python não seja necessário (olhando para artigos e antiquados funcionam) cada vez menos desejo de entrar na espessura dele - 500000 pacotes e a saída é a mesma que do bot em 2 MA

Ligar-se a esse monstro seria útil para muitos, mas não para muitos sob força.

Se eu quisesse usar 10 MA com o passo 16 e fazer um preditor - para cada preço aberto acima/abaixo um MA e mais um - número deste MA enquanto numerava todos os MA de cima para baixo, ele descreveria o mercado?

 
Maxim Dmitrievsky:

Fez uma pequena experiência com a queda de modelos inteiros (10 modelos no total são dados). A partir de 2018.04.01

Sem desistência:

Além disso, marcados com números quantos modelos aleatórios restaram, os restantes caíram:

Bem, algum tipo de coisa assim acaba por ser o caso. Provavelmente não foi muito revelador, pois o modelo saiu muito bem sem desistências. E os modelos são demasiado semelhantes entre si, o que é mau, precisam de rever o algoritmo de aprendizagem (teoria do jogo para ajudar). Mas ainda assim apareceu alguma flexibilidade nas escolhas.

Parece bom! Parar em um (1 modelo).

Aleksey Vyazmikin:

Ligar-se a um monstro assim seria útil para muitos, mas poucos o podem fazer.

E quanto aos MA, eu estava apenas adormecendo pensando, e se nós pegarmos 10 MA com 16 passos e fizermos um preditor - para cada um - o preço aberto acima/abaixo do MA e mais um - número de MA ao numerar todos os MA de cima para baixo do gráfico, será que tal modelo descreverá o mercado?

Essa não é a forma de colocar a questão. Experiências, experiências... ...porque nada em teoria é óbvio. Em seis meses eu tentei cerca de cem variantes diferentes de TS, e é assustador pensar sobre isso.

O histórico do ramo guarda muitas informações sobre como não fazer (e às vezes como fazer) bastante úteis.

 
Aleksey Vyazmikin:

Ligar-se a um monstro assim seria útil para muitos, mas poucos o podem fazer.

E se eu pegar 10 setas com 16 passos e fizer um preditor - para cada preço aberto acima/abaixo de MA e mais um - número de MA ao numerar todos os MA de cima para baixo, esse modelo irá descrever o mercado?

Houve um artigo há cerca de 10 anos atrás com tal experiência com МА de 2 a 100.
 
elibrarius:
Houve um artigo há cerca de 10 anos com uma experiência com MA de 2 a 100.

E acho que se chama fã, se não me engano...

 

Parece resolver todos os problemas de comunicação mql4 com diferentes idiomas. Há até um código para o R. Aqui está o esquema.



A descrição completa está em três partes:

https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/

https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/

https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/

Aprovado:

Porquê o ZeroMQ?

1.permite aos programadores conectar qualquer código a qualquer outro código, de várias maneiras.

2.elimina a dependência de um utilizadorMetaTrader deapenas tecnologia suportada por MetaTrader (funcionalidades, indicadores, construções linguísticas, bibliotecas, etc.).

Oscomerciantes podem desenvolver indicadores e estratégias em C/C#/C++, Python, R e Java (para citar alguns), e implantar no mercado via MetaTrader 4.

Alavancar aaprendizagem de máquinas em Python e R para análise de dados complexos e desenvolvimento de estratégias, enquanto faz interface com o MetaTrader 4 para execução e gestão de operações.

5.ZeroMQ pode ser usado como uma camada de transporte de alto desempenho em sistemas de negociação sofisticados e distribuídos, de outra forma difíceis de implementar em MQL. 6.

6.diferentes componentes de estratégia podem ser construídos em diferentes idiomas, se necessário, e falar uns com os outros sem problemas sobre protocolos TCP, em processo, inter-processo ou multicast.

7.múltiplos padrões de comunicação e operação desconectada.

Aqui está o código

/+------------------------------------------------------------------+
//|                                       ZeroMQ_MT4_EA_Template.mq4 |
//|                                    Copyright 2017, Darwinex Labs |
//|                                        https://www.darwinex.com/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, Darwinex Labs."
#property link      "https://www.darwinex.com/"
#property version   "1.00"
#property strict

// Required: MQL-ZMQ from https://github.com/dingmaotu/mql-zmq
#include <Zmq/Zmq.mqh>

extern string PROJECT_NAME = "DWX_ZeroMQ_Example";
extern string ZEROMQ_PROTOCOL = "tcp";
extern string HOSTNAME = "*";
extern int REP_PORT = 5555;
extern int PUSH_PORT = 5556;
extern int MILLISECOND_TIMER = 1;  // 1 millisecond

extern string t0 = "--- Trading Parameters ---";
extern int MagicNumber = 123456;
extern int MaximumOrders = 1;
extern double MaximumLotSize = 0.01;

// CREATE ZeroMQ Context
Context context(PROJECT_NAME);

// CREATE ZMQ_REP SOCKET
Socket repSocket(context,ZMQ_REP);

// CREATE ZMQ_PUSH SOCKET
Socket pushSocket(context,ZMQ_PUSH);

// VARIABLES FOR LATER
uchar data[];
ZmqMsg request;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

   EventSetMillisecondTimer(MILLISECOND_TIMER);     // Set Millisecond Timer to get client socket input
   
   Print("[REP] Binding MT4 Server to Socket on Port " + REP_PORT + "..");   
   Print("[PUSH] Binding MT4 Server to Socket on Port " + PUSH_PORT + "..");
   
   repSocket.bind(StringFormat("%s://%s:%d", ZEROMQ_PROTOCOL, HOSTNAME, REP_PORT));
   pushSocket.bind(StringFormat("%s://%s:%d", ZEROMQ_PROTOCOL, HOSTNAME, PUSH_PORT));
   
   /*
       Maximum amount of time in milliseconds that the thread will try to send messages 
       after its socket has been closed (the default value of -1 means to linger forever):
   */
   
   repSocket.setLinger(1000);  // 1000 milliseconds
   
   /* 
      If we initiate socket.send() without having a corresponding socket draining the queue, 
      we'll eat up memory as the socket just keeps enqueueing messages.
      
      So how many messages do we want ZeroMQ to buffer in RAM before blocking the socket?
   */
   
   repSocket.setSendHighWaterMark(5);     // 5 messages only.
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
   Print("[REP] Unbinding MT4 Server from Socket on Port " + REP_PORT + "..");
   repSocket.unbind(StringFormat("%s://%s:%d", ZEROMQ_PROTOCOL, HOSTNAME, REP_PORT));
   
   Print("[PUSH] Unbinding MT4 Server from Socket on Port " + PUSH_PORT + "..");
   pushSocket.unbind(StringFormat("%s://%s:%d", ZEROMQ_PROTOCOL, HOSTNAME, PUSH_PORT));
   
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert timer function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
{
//---

   /*
      For this example, we need:
      1) socket.recv(request,true)
      2) MessageHandler() to process the request
      3) socket.send(reply)
   */
   
   // Get client's response, but don't wait.
   repSocket.recv(request,true);
   
   // MessageHandler() should go here.   
   ZmqMsg reply = MessageHandler(request);
   
   // socket.send(reply) should go here.
   repSocket.send(reply);
}
//+------------------------------------------------------------------+

ZmqMsg MessageHandler(ZmqMsg &request) {
   
   // Output object
   ZmqMsg reply;
   
   // Message components for later.
   string components[];
   
   if(request.size() > 0) {
   
      // Get data from request   
      ArrayResize(data, request.size());
      request.getData(data);
      string dataStr = CharArrayToString(data);
      
      // Process data
      ParseZmqMessage(dataStr, components);
      
      // Interpret data
      InterpretZmqMessage(&pushSocket, components);
      
      // Construct response
      ZmqMsg ret(StringFormat("[SERVER] Processing: %s", dataStr));
      reply = ret;
      
   }
   else {
      // NO DATA RECEIVED
   }
   
   return(reply);
}

// Interpret Zmq Message and perform actions
void InterpretZmqMessage(Socket &pSocket, string& compArray[]) {

   Print("ZMQ: Interpreting Message..");
   
   // Message Structures:
   
   // 1) Trading
   // TRADE|ACTION|TYPE|SYMBOL|PRICE|SL|TP|COMMENT|TICKET
   // e.g. TRADE|OPEN|1|EURUSD|0|50|50|R-to-MetaTrader4|12345678
   
   // The 12345678 at the end is the ticket ID, for MODIFY and CLOSE.
   
   // 2) Data Requests
   
   // 2.1) RATES|SYMBOL   -> Returns Current Bid/Ask
   
   // 2.2) DATA|SYMBOL|TIMEFRAME|START_DATETIME|END_DATETIME
   
   // NOTE: datetime has format: D'2015.01.01 00:00'
   
   /*
      compArray[0] = TRADE or RATES
      If RATES -> compArray[1] = Symbol
      
      If TRADE ->
         compArray[0] = TRADE
         compArray[1] = ACTION (e.g. OPEN, MODIFY, CLOSE)
         compArray[2] = TYPE (e.g. OP_BUY, OP_SELL, etc - only used when ACTION=OPEN)
         
         // ORDER TYPES: 
         // https://docs.mql4.com/constants/tradingconstants/orderproperties
         
         // OP_BUY = 0
         // OP_SELL = 1
         // OP_BUYLIMIT = 2
         // OP_SELLLIMIT = 3
         // OP_BUYSTOP = 4
         // OP_SELLSTOP = 5
         
         compArray[3] = Symbol (e.g. EURUSD, etc.)
         compArray[4] = Open/Close Price (ignored if ACTION = MODIFY)
         compArray[5] = SL
         compArray[6] = TP
         compArray[7] = Trade Comment
   */
   
   int switch_action = 0;
   
   if(compArray[0] == "TRADE" && compArray[1] == "OPEN")
      switch_action = 1;
   if(compArray[0] == "RATES")
      switch_action = 2;
   if(compArray[0] == "TRADE" && compArray[1] == "CLOSE")
      switch_action = 3;
   if(compArray[0] == "DATA")
      switch_action = 4;
   
   string ret = "";
   int ticket = -1;
   bool ans = FALSE;
   double price_array[];
   ArraySetAsSeries(price_array, true);
   
   int price_count = 0;
   
   switch(switch_action) 
   {
      case 1: 
         InformPullClient(pSocket, "OPEN TRADE Instruction Received");
         // IMPLEMENT OPEN TRADE LOGIC HERE
         break;
      case 2: 
         ret = "N/A"; 
         if(ArraySize(compArray) > 1) 
            ret = GetBidAsk(compArray[1]); 
            
         InformPullClient(pSocket, ret); 
         break;
      case 3:
         InformPullClient(pSocket, "CLOSE TRADE Instruction Received");
         
         // IMPLEMENT CLOSE TRADE LOGIC HERE
         
         ret = StringFormat("Trade Closed (Ticket: %d)", ticket);
         InformPullClient(pSocket, ret);
         
         break;
      
      case 4:
         InformPullClient(pSocket, "HISTORICAL DATA Instruction Received");
         
         // Format: DATA|SYMBOL|TIMEFRAME|START_DATETIME|END_DATETIME
         price_count = CopyClose(compArray[1], StrToInteger(compArray[2]), 
                        StrToTime(compArray[3]), StrToTime(compArray[4]), 
                        price_array);
         
         if (price_count > 0) {
            
            ret = "";
            
            // Construct string of price|price|price|.. etc and send to PULL client.
            for(int i = 0; i < price_count; i++ ) {
               
               if(i == 0)
                  ret = compArray[1] + "|" + DoubleToStr(price_array[i], 5);
               else if(i > 0) {
                  ret = ret + "|" + DoubleToStr(price_array[i], 5);
               }   
            }
            
            Print("Sending: " + ret);
            
            // Send data to PULL client.
            InformPullClient(pSocket, StringFormat("%s", ret));
            // ret = "";
         }
            
         break;
         
      default: 
         break;
   }
}

// Parse Zmq Message
void ParseZmqMessage(string& message, string& retArray[]) {
   
   Print("Parsing: " + message);
   
   string sep = "|";
   ushort u_sep = StringGetCharacter(sep,0);
   
   int splits = StringSplit(message, u_sep, retArray);
   
   for(int i = 0; i < splits; i++) {
      Print(i + ") " + retArray[i]);
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
// Generate string for Bid/Ask by symbol
string GetBidAsk(string symbol) {
   
   double bid = MarketInfo(symbol, MODE_BID);
   double ask = MarketInfo(symbol, MODE_ASK);
   
   return(StringFormat("%f|%f", bid, ask));
}

// Inform Client
void InformPullClient(Socket& pushSocket, string message) {

   ZmqMsg pushReply(StringFormat("%s", message));
   // pushSocket.send(pushReply,true,false);
   
   pushSocket.send(pushReply,true); // NON-BLOCKING
   // pushSocket.send(pushReply,false); // BLOCKING
   
}
 

E aqui está o código para r

#+------------------------------------------------------------------+
#|                                          ZeroMQ_MT4_R_Template.R |
#|                                    Copyright 2017, Darwinex Labs |
#|                                        https://www.darwinex.com/ |
#+------------------------------------------------------------------+

# Load "rzmq" library. If not installed, run install.packages("rzmq")
library(rzmq)

# Random placeholder for PULL later.
pull.msg <- "N/A"

# Function to send commands to ZeroMQ MT4 EA
remote.send <- function(rSocket,data) {
  send.raw.string(rSocket, data)
  msg <- receive.string(rSocket)
  
  print(msg)
}

# Function to PULL data from ZeroMQ MT4 EA PUSH socket.
remote.pull <- function(pSocket) {

  msg <- receive.socket(pSocket, unserialize = FALSE, dont.wait = TRUE)
  
  if(is.null(msg)) {
    msg <- "No data PUSHED yet.."
    print(msg)
  } else {
    msg <- rawToChar(msg)
    print(msg)  
  }

  return(msg)
}

# CREATE ZeroMQ Context
context = init.context()

# Initialize ZeroMQ REQ Socket
reqSocket = init.socket(context,"ZMQ_REQ")

# Initialize ZeroMQ PULL Socket
pullSocket = init.socket(context, "ZMQ_PULL")

# Connect to REQ Socket on port 5555
connect.socket(reqSocket,"tcp://localhost:5555")

# Connect to PULL Socket on port 5556
connect.socket(pullSocket,"tcp://localhost:5556")

# Run Tests
while(TRUE) {
  
  # REMEMBER: If the data you're pulling isn't "downloaded" in MT4's History Centre,
  #           it's very likely your PULL will produce no data.
  
  #           So if you're going to be pulling data for a currency pair from MT4,
  #           make sure its data is downloaded, and chart open just in case.
  
  # Pull from server
  remote.pull(pullSocket)
  
  f <- file("stdin")
  open(f)
  
  print("Enter Command for MetaTrader 4 ZeroMQ Server, 'q' to quit")
  # e.g. RATES|EURUSD -> Retrieves Current Bid/Ask for EURUSD from MT4.
  mt4.command <- readLines(f, n=1)
  
  if(tolower(mt4.command) == "q") {
    break
  }
  
  # Send to ZeroMQ MetaTrader 4 Server
  if(!grepl("PULL", mt4.command))
    remote.send(reqSocket, mt4.command)
  
  # Pull from ZeroMQ MetaTrader 4 Server
  pull.msg <- remote.pull(pullSocket)
}
