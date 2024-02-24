Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 900
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
tens o teu Graal pronto? com uma IA)
bem, é isso... vocês já são oligarcas ))
Claro, o maksimko acerta sempre na sua marca.
claro, Maximko consegue sempre fazer o trabalho.
)))
é isso... Abandonamos todos os nossos robôs, entramos na fila para o robô-inteligente maravilha.
)))
é isso... largamos todos os nossos robôs, entramos na fila para o robô-inteligente maravilha.
Já estou a meio caminho do bunker suíço com guardas paramilitares, seguindo Alexandre com as suas malas poeirentas cheias de notas, não fale nisso!
Alexander_K2 de outro fio
Não posso realmente trabalhar com python, só tenho que usar python para visualização e verificação imediata... Agora estou considerando a possibilidade de chamar python shell diretamente através do winapi e enviar comandos para python a partir do bot, não sei se isso é possível. R e dll não digerem e não sabem como e não querem trabalhar com eles, embora o python não seja necessário (olhando para artigos e antiquados funcionam) cada vez menos desejo de entrar na espessura dele - 500000 pacotes e a saída é a mesma que do bot em 2 MA
Ligar-se a esse monstro seria útil para muitos, mas não para muitos sob força.
Se eu quisesse usar 10 MA com o passo 16 e fazer um preditor - para cada preço aberto acima/abaixo um MA e mais um - número deste MA enquanto numerava todos os MA de cima para baixo, ele descreveria o mercado?
Fez uma pequena experiência com a queda de modelos inteiros (10 modelos no total são dados). A partir de 2018.04.01
Sem desistência:
Além disso, marcados com números quantos modelos aleatórios restaram, os restantes caíram:
Bem, algum tipo de coisa assim acaba por ser o caso. Provavelmente não foi muito revelador, pois o modelo saiu muito bem sem desistências. E os modelos são demasiado semelhantes entre si, o que é mau, precisam de rever o algoritmo de aprendizagem (teoria do jogo para ajudar). Mas ainda assim apareceu alguma flexibilidade nas escolhas.
Parece bom! Parar em um (1 modelo).
Ligar-se a um monstro assim seria útil para muitos, mas poucos o podem fazer.
E quanto aos MA, eu estava apenas adormecendo pensando, e se nós pegarmos 10 MA com 16 passos e fizermos um preditor - para cada um - o preço aberto acima/abaixo do MA e mais um - número de MA ao numerar todos os MA de cima para baixo do gráfico, será que tal modelo descreverá o mercado?
Essa não é a forma de colocar a questão. Experiências, experiências... ...porque nada em teoria é óbvio. Em seis meses eu tentei cerca de cem variantes diferentes de TS, e é assustador pensar sobre isso.
O histórico do ramo guarda muitas informações sobre como não fazer (e às vezes como fazer) bastante úteis.
Ligar-se a um monstro assim seria útil para muitos, mas poucos o podem fazer.
E se eu pegar 10 setas com 16 passos e fizer um preditor - para cada preço aberto acima/abaixo de MA e mais um - número de MA ao numerar todos os MA de cima para baixo, esse modelo irá descrever o mercado?
Houve um artigo há cerca de 10 anos com uma experiência com MA de 2 a 100.
E acho que se chama fã, se não me engano...
Parece resolver todos os problemas de comunicação mql4 com diferentes idiomas. Há até um código para o R. Aqui está o esquema.
A descrição completa está em três partes:
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/
https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/
Aprovado:
Porquê o ZeroMQ?
1.permite aos programadores conectar qualquer código a qualquer outro código, de várias maneiras.
2.elimina a dependência de um utilizadorMetaTrader deapenas tecnologia suportada por MetaTrader (funcionalidades, indicadores, construções linguísticas, bibliotecas, etc.).
Oscomerciantes podem desenvolver indicadores e estratégias em C/C#/C++, Python, R e Java (para citar alguns), e implantar no mercado via MetaTrader 4.
Alavancar aaprendizagem de máquinas em Python e R para análise de dados complexos e desenvolvimento de estratégias, enquanto faz interface com o MetaTrader 4 para execução e gestão de operações.
5.ZeroMQ pode ser usado como uma camada de transporte de alto desempenho em sistemas de negociação sofisticados e distribuídos, de outra forma difíceis de implementar em MQL. 6.
6.diferentes componentes de estratégia podem ser construídos em diferentes idiomas, se necessário, e falar uns com os outros sem problemas sobre protocolos TCP, em processo, inter-processo ou multicast.
7.múltiplos padrões de comunicação e operação desconectada.
Aqui está o código
E aqui está o código para r