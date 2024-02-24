Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 892
Essa é praticamente a condição básica de entrada
Óptimo, agora ponha estes sinais na tabela. Até o dólar da libra, se não se importar.... Basta mostrar as setas em que lugar os sinais aparecem....
Aqui estão os negócios negociados
Tudo bem, bem, os negócios negociados não parecem bons, para ser honesto. Você pode colocar tudo isso em um indicador de seta para que ele lhe mostre uma seta para entrar? Exatamente a estratégia básica. Porque o seu principal objectivo é o momento no tempo. Faz um indicador, acho que são 5 segundos, se tiveres códigos prontos. Esperando por.... Não preciso de te enviar o indicador, só o vês na tabela. Olha só...
Se você não souber o sinal básico, você sempre receberá uma entrada e ela não lhe dará nada.
O que você quer dizer sempre???? Não discutas com o professor... Dizem fazer.... Como este indicador com sinais aparece. Depois disso, você vai analisar se é verdadeiro ou falso. É assim que funciona toda a classificação TS. Se alguma coisa. Mas para classificar algo é algo para ter. Eu tenho uma estratégia básica de contra tendência. O melhor momento para análise é o momento POSSÍVEL de inversão do mercado, o que todas as estratégias de contra-tendência fazem. Afinal de contas, a maior tendência começa com um pequeno recuo... Escuridão... Não discutas... Faz um indicador de seta...
Eu mostrei o código - sempre, significa que se o preço estiver acima de 50% e abaixo do nível no canal do Doncian, então compre, e vice-versa, e será sempre na forma de indicador, mas na forma de EA haverá mais uma condição - se um negócio for aberto então não entre no mercado até que ele seja fechado.
Aqui temos os primeiros erros... Muito bem, então vamos definir o momento de cruzar a marca de baixo para cima - comprar sinal, de cima para baixo - vender sinal. Mas só num bar. Deixamos apenas o momento de cruzar a marca dos 50. Espero que isto aconteça dentro de um bar?
No segundo artigo, a genética e a enumeração de um conjunto de parâmetros são substituídos por um único vector de valores (entradas florestais, preditores), e as saídas são seleccionadas com base no número máximo de trocas rentáveis. É possível introduzir outros critérios, corrigindo a função de recompensa (incluindo DD, Sharp Ratio, o que você quiser).
O algoritmo otimiza qualquer estratégia com muito alta qualidade em apenas alguns passos no otimizador (geralmente 5) (em contraste com a AG e, ainda mais, a força bruta). No exemplo dado no artigo, esses são segundos. Além disso, o aumento do número de preditores não aumenta praticamente o número de passagens de optimização. Eu recomendo testar para sua Liga de Estratégias em outro tópico. Além disso, você pode criar algoritmos de otimização ainda mais eficientes para a Liga, com base na abordagem proposta. O otimizador regular pode ser descartado como obsoleto, especialmente sem validação cruzada (wolf-forward), e perde (pelo menos) em velocidade várias vezes, e em qualidade não é melhor. Se substituirmos floresta por NS por kfold, obtemos análogo de wolf-forward, e muito rápido. Mas até agora as mãos ainda não chegaram a ele.
A informação mútua é uma medida de entropia entre a variável alvo e os preditores, a mesma que você mostrou na figura como uma tabela de importância do preditor. Mas você pode simplesmente usar a eliminação recursiva de recursos em lasas, e ficar atento a erros. Se for tão necessário classificar e remover os preditores não-informativos. (google decifrar)
Max, você está dominado. Primeiro formula os teus pensamentos, até ao fim, e depois envia-os para o ramo. Estou farto de corrigir... Continuo a pensar que já me responderam...
Eu não estava falando com você de jeito nenhum) os pensamentos vão mais rápido do que eu posso escrever
tudo isso poderia ser feito na forma de um artigo, mas por enquanto sou preguiçoso demais.