Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 898
Maxim Dmitrievsky, como é que se resolve este problema?
Em geral, quais são as opções? Os pedaços da maçã podem ser diferentes...
Para cada ns do conjunto adicionar um ou outro contexto e usar esses contextos em alguns ns de controle?
Por contexto quero dizer, por exemplo, uma ligação com alguma definição básica, conceito, preditor e mais alguns dados...
Eu não entendo o problema :)
O que Alexey expressou provavelmente só se resolve pela optimização...
Acrescentei outro preditor - regressão e mais uma vez o modelo viu sentido nele - o que quer que o alimente, é tudo para cima...
Comprar alvo
Vender alvo - as coisas aqui são piores - falta metade das entradas, mas não há muitas errôneas.
Preste atenção à quase simetria dos alvos - parece estranho.
Encontrei outro método de correlação no software, tal como a correlação matricial - poderia ser mais correcto do que o habitual?
Acho que já o encontrei...
Comprando
Vendendo
Podemos ir para a cama agora.
Eu fiquei louco e fiz uma floresta de andaimes, agora você pode fazer desistências de andaimes individuais :)
Todo o modelo pode agora ocupar até 300 mb de espaço em disco, após o treinamento, e você pode até chegar a um gigabyte
E para que serve um modelo desses numa história sem formação?
Acrescentei outro preditor - regressão e novamente o modelo viu o ponto - o que quer que o alimente, ele continua a subir...
Portanto, não importa o que vestir em excesso :) precisa de novos dados
Não sei como carregar novos dados para o modelo aqui, por isso tenho de os transferir para o MT5, o que é um incómodo... Quero dizer, eu faço-o, mas uma vez por dia - para ver como corre.
Posso estar errado com o preditor, estou a recalculá-lo agora.
tudo é perfeito na história e com dados mais simples, surgem problemas com novos dados ) Vou deixá-lo cair violentamente e ver o que acontece
Acho que é tudo uma invenção de novos sistemas de escalas que funcionam num sistema estacionário e +/- fora dele, e depois está lixado...
Sobre a escala é para Bata o expoente e um parente directo do próprio Erlang :))